«Уэска» — «Бетис». Прогноз: Пеллегрини, Фекир и Браво уберут с пути худший клуб Ла Лиги

11 января состоится матч 18-го тура чемпионата Испании «Уэска» — «Бетис». Начало встречи — в 23:00 мск. Эксперты дали прогноз, они считают фаворитом гостей: сделать ставку на победу «Бетиса» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.56. Успех «Уэски» оценён букмекерами коэффициентом 2.90.

Коэффициенты букмекеров на матч 18-го тура Примеры «Уэска» — «Бетис» 11 января 2021 года

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Испании «Уэска» — «Бетис» 11 января не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.12, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.80. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.30. Если обе команды забьют, сыграет ставка 1.87.

Анализ и прогноз матча 18-го тура чемпионата Испании «Уэска» — «Бетис» (11.01.2021)

2021 год вступил в законные права. С Лигой наций покончено, групповые этапы еврокубков завершены. АПЛ по традиции устроила марафон на выживание, хотя из-за коронавируса пришлось перенести пару матчей. Остальные представители топ-5 европейских лиг вернулись чуть позже.

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Испанская Примера добралась до 18-го тура. Программа завершится в понедельник, 11 января, одним матчем. «Уэска» на стадионе «Эль-Алькорас» сразится с «Бетисом», начало — в 23:00 мск. Соперники находятся в нижней части турнирной таблицы и явно не могут быть довольны собственными выступлениями.



Хозяева поднялись в элитный дивизион и ожидаемо приступили к борьбе за выживание. Пока мало что получается. Поражений для аутсайдера совсем немного, вот только победа всего одна. 12 декабря на своём поле обыграли «Алавес» (1:0). С тех пор — лишь одно очко в четырёх турах.



Дома скатали ничью со скромным «Леванте» (1:1). Больше похвастать нечем — уступили «Атлетику» в Бильбао (0:2), «Сельте» в Виго (1:2), а 3 января дома проиграли «Барселоне» (0:1). «Оскенцы» — играющий коллектив, который умеет владеть мячом и старается не жаться к собственной штрафной.

«Рома» — «Интер». Прогноз: Джеко, Лукаку и Мхитарян сделают подарок любителям Серии А В восьми из девяти последних очных встреч римлян и нерадзурри заходила ставка «обе забьют».

Но нехватка исполнительского мастерства сказывается. Очень много поражений с разницей в один мяч. И скромная результативность — 14 голов в 17 поединках. Меньше только у «Кадиса», «Хетафе» (игра в запасе) и «Эльче» (две игры в запасе). Как итог — 12 очков и чистое последнее место в Ла Лиге.



У «Бетиса» уровень амбиций принципиально иной. Пока приход опытного Мануэля Пеллегрини на пост главного тренера себя не оправдывает. Постоянные проблемы с травмами приводят к нехватке сыгранности. Рассчитывать на стабильность в таких условиях не приходится. В результате севильцы чередуют удачные игры с провалами.



Двух побед подряд они не одерживали с середины сентября. В минувшем туре упустили прекрасную возможность забрать дерби. На своём поле создали даже больше «Севильи», однако подвела реализация. На 75-й минуте Набиль Фекир не реализовал пенальти. Разошлись миром — 1:1. 20 очков, 11-е место в таблице.

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Основная проблема «Бетиса» ни для кого не секрет — жуткая оборона. Аж 31 мяч, то есть почти две штуки в среднем за 90 минут. С отрывом худший показатель в чемпионате Испании. На выезде тоже мало что получается — пять поражений в шести последних встречах. И всё же поставим на гостей.



Во-первых, состав у них крепче. Во-вторых, «Уэска» на своём поле тоже не впечатляет — одна победа из восьми возможных при пяти голах. В-третьих, в дерби зелёно-белые понравились. Действовали дисциплинированно и конкретно. П2 за 2.56 — рискованно, а вот П2 с нулевой форой за 1.85 выглядит хорошо. В случае ничьей произойдёт возврат.

Прогноз и ставки на матч 18-го тура Ла Лиги «Уэска» — «Бетис» 11 января 2021 года

«Бетис» жутко нестабилен, но в прошлом туре едва не обыграл крепкую «Севилью». Состав у «Уэски» скромнее, результаты в родных стенах кошмарные — одна победа в восьми матчах, пять забитых голов. Новичок Ла Лиги занимает последнее место в таблице, а главное — действует в довольно открытой манере. Гостям это подходит.



Ставка: победа «Бетиса» с нулевой форой за 1.85.