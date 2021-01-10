Куча матчей в европейском футболе, эстафеты в биатлоне и две топ-игры в КХЛ.

«Рома» — «Интер», СКА — ЦСКА и другие матчи 10 января: что смотреть сегодня

Многострадальный 2020 год остался позади, январь набирает обороты. Выбор солидный, турниров много. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на воскресенье, 10 января.

На что ставить в футболе 10 января

В выходные по традиции выбор огромный. АПЛ отошла в сторонку ради третьего раунда Кубка Англии. В воскресенье пройдут ещё несколько матчей с участием клубов элитного дивизиона. «Лидс Юнайтед» навестит «Кроули Таун», «Челси» примет «Моркам», а «Манчестер Сити» дома сразится с «Бирмингемом». Все эти игры стартуют в 16:30 мск.

«Рома» — «Интер». Прогноз: Джеко, Лукаку и Мхитарян сделают подарок любителям Серии А В восьми из девяти последних очных встреч римлян и нерадзурри заходила ставка «обе забьют».

На 22:45 запланирована ещё одна игра. «Брайтон» наведается к «Ньюпорт Каунти». На этом 1/32 финала Кубка Англии завершится, а уже 12 января возобновится чемпионат Англии. Ждать осталось недолго.



В чемпионате Испании топ-клубы отстрелялись накануне. Тут состоятся четыре матча 18-го тура Примеры: «Леванте» сразится с «Эйбаром» (16:00), «Кадис» — с «Алавесом» (18:15), «Эльче» — с «Хетафе» (20:30), а «Вальядолид» — с «Валенсией» (23:00).



В немецкой Бундеслиге двумя поединками закроется программа 15-го тура. В 17:30 мск начнут «Аугсбург» и «Штутгарт», а 20:00 придёт время «Арминии» и «Герты». Здесь всё самое интересное тоже состоялось в пятницу и субботу.

«Салават Юлаев» — «Ак Барс». Прогноз: уфимцы подложат свинью непобедимым казанцам У подопечных Дмитрия Квартальнова 10 побед подряд. Испортить такую серию соседу всегда приятно.

Зато в чемпионате Италии будет весело. Сразу шесть игр, есть и топовая вывеска. «Рома» против «Интера», начало — в 14:30 мск. В 17:00 стартуют ещё три встречи: «Верона» — «Кротоне», «Удинезе» — «Наполи» и «Парма» — «Лацио». В 20:00 прозвучит свисток для «Фиорентины» и «Кальяри», в 22:45 — для «Ювентуса» и «Сассуоло».



Продолжают играть в менее рейтинговых первенствах. Тут нужно выделить игру 15-го тура чемпионата Нидерландов. «Аякс» в Амстердаме сойдётся с «ПСВ Эйндховен». Начало — в 18:45 мск. Это битва лидеров Эредивизии — у хозяев 34 очка, у гостей 33. Остальные набрали не больше 29.

Матчи по хоккею для ставок 10 января

Регулярный чемпионат КХЛ набирает обороты после новогодней паузы, в воскресенье состоится сразу семь матчей. Если и две по-настоящему топовые игры. В 14:30 мск в Уфе начнётся третье «зелёное дерби» в сезоне — «Салават Юлаев» против «Ак Барса». Гости идут на серии из 10 побед.

СКА — ЦСКА. Прогноз: Брагин не выберется из ямы. Красно-синие заберут «армейское дерби» У СКА четыре поражения в пяти последних матчах при очень бледной игре.

В 18:30 выяснять отношения начнут СКА и ЦСКА, а это лидеры Западной конференции. Раньше всех начнут «Амур» с «Куньлунем» (10:00), в 15:00 пройдёт вбрасывание для «Йокерита» и «Автомобилиста». Все остальные стартуют в 17:00 и 17:30: «Северсталь» — «Сочи», «Витязь» — «Нефтехимик», «Торпедо» — «Трактор».

На что ещё ставить 10 января

На пятом этапе Кубка мира по биатлону-2020/2021 добрались до финишной прямой. Смешанная эстафета стартует в 13:30 мск, а супермикст — в 16:40 мск. Серия сборной России без медалей продолжается.



Зато в лыжных гонках наград хватает на всех. Продолжается Тур де ски. В воскресенье пройдут масс-старты свободным стилем на 10 км. Женщины начнут в 14:45, мужчины — в 17:35.



Любителям тенниса тоже не будет скучно. На турнире в Абу-Даби добрались до третьего круга, в Анталье и Делрэй-Бич пришло время второго круга. Основное внимание на девушек, там много представительниц России. Вероника Кудерметова, Дарья Касаткина, Анастасия Гасанова, Екатерина Александрова.

«Манчестер Сити» — «Бирмингем». Прогноз: лёгкая добыча для Гвардиолы и Мареза на «Этихаде» «Бирмингем» не впечатляет даже в Чемпионшипе, где идёт рядом с зоной вылета.

Один матч пройдёт в Единой лиге ВТБ. «Зенит» против «Автодора», начало — в 17:00. Две ранние игры состоятся в НБА. В 23:00 сойдутся «Детройт Пистонс» и «Юта Джаз», а в полночь — «Лос-Анджелес Клипперс» и «Чикаго Буллз».