«Аякс» — ПСВ. Прогноз: Промес и Гётце устроят бойню за 1-е место в чемпионате Нидерландов

10 января состоится матч 15-го тура чемпионата Нидерландов «Аякс» — ПСВ Эйндховен. Начало встречи — в 18:45 мск. Эксперты дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Аякса» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.74. Успех ПСВ оценён букмекерами коэффициентом 5.35.

Коэффициенты букмекеров на матч 15-го тура Эредивизии «Аякс» — ПСВ 10 января 2021 года

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Нидерландов «Аякс» — ПСВ 10 января получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.50, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.52. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 4.15. Если обе команды забьют, сыграет ставка 1.52.

Анализ и прогноз матча 15-го тура чемпионата Нидерландов «Аякс» — ПСВ (10.01.2021)

2021 год вступил в законные права. С Лигой наций покончено, групповые этапы еврокубков завершены. АПЛ по традиции обошлась без пауз, остальные представители топ-5 европейских лиг вернулись в строй и набрали ход. Но жизнь кипит и за пределами самых популярных национальных чемпионатов.

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В воскресенье большой матч состоится в Эредивизии. В Амстердаме «Аякс» на стадионе «Йохан Круифф Арена» сразится с «ПСВ Эйндховен», начало — в 18:45 мск. Это центральная игра не только тура, но и всего первого круга. Ещё бы — лидеры турнирной таблицы разыграют первое место в очном споре.



Хозяева набрали в 14 поединках 34 очка. Соответственно, их устроит ничья. Подобный темп выдерживает только ПСВ, который отстаёт всего на один пункт и в кой-то веки готов замахнуться на титул. У «Фейеноорда» и «Витесса» по 29 баллов, у «АЗ Алкмара» — 27. Все остальные находятся ещё дальше.



Подопечные Эрика Тен Хага блистательно провели ноябрь, а вот в декабре совершили две осечки. 5 декабря на своём поле проиграли «Твенте» со счётом 1:2. Владели преимуществом, но с игры ничего не забили. Единственный мяч Душан Тадич провёл с пенальти, в концовке гости утащили победу.

«Рома» — «Интер». Прогноз: Джеко, Лукаку и Мхитарян сделают подарок любителям Серии А В восьми из девяти последних очных встреч римлян и нерадзурри заходила ставка «обе забьют».

И перед самой паузой в гостях не справились с «Виллем II». Тут вполне могли забивать четыре-пять мячей, подвела реализация (1:1). Статистика даёт исчерпывающее представление о происходившем на поле: 32:10 по ударам, 12:0 по угловым, 73:27 по проценту владения мячом.



ПСВ, напротив, постепенно раскочегарился. Единственное поражение потерпел ещё в октябре, а сейчас идёт на серии из трёх побед. Во всех случаях, правда, неизменно пропускал. 2:1 с «Утрехтом», а также по 4:1 с «Валвейком» и «ВВВ-Венло». Сразу отметим, что все эти команды находятся в нижней части таблицы.



Эйндховенцев возглавляет Роджер Шмидт, известный по работе с «Байером». Он любит контроль мяча, прессинг и постоянное давление. Потому тут должно быть весело, беспрекословно отдавать инициативу гости точно не станут. И вроде бы напрашивается верх, но есть проблема.

«Торпедо» — «Трактор». Прогноз: Гатиятулин найдёт слова после тяжёлого поражения в Казани Челябинцы проиграли четыре раза подряд, нижегородцы после паузы тоже не впечатляют.

Цена ошибки колоссальна. Осечки гранды допускают крайне редко, а потому значимость очного противостояния велика. Статистика личных встреч тоже намекает на сдержанную результативность. Лишь в одном из 11 последних случаев забивалось больше трёх мячей. 3:1 в марте 2019 года с удалением на 57-й минуте и реализованным пенальти на 96-й.



Ещё один любопытный тренд. Хозяин поля не проигрывает аж с 2016 года. С тех пор семь побед и две ничьи, то есть значимость родных стен тут велика. Раз так, мы бы выбирали между тоталом меньше 3 гола за 2.01 и комбинированной ставкой 1Х + тотал меньше 3.5 мяча за 2.10.



Лезть в исход не хочется также из-за фактора паузы. Команды не выходили на поле с 22 и 23 декабря соответственно. Даже никаких кубков не было. То есть физическое состояние оценить крайне сложно, а без него делать прогнозы затруднительно.

Прогноз и ставки на матч 15-го тура Эредивизии «Аякс» — ПСВ 10 января 2021 года

Битва лидеров чемпионата Нидерландов. Они создали заметный задел и разыграют первое место в очном споре. Нужно учитывать долгую паузу: команды не выходили на поле с 22 и 23 декабря соответственно, простой должен сказаться. Лишь в одной из 11 предыдущих очных встреч забивалось больше трёх мячей, а цена ошибки велика. Проверим низ.



Ставка: тотал меньше 3 гола за 2.01.