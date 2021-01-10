«Спартак» — «Локомотив». Прогноз: ярославцы останутся непобеждёнными в 2021 году

В январе у команды Скабелки четыре победы подряд, три из них — разгромные.

11 января состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» — «Локомотив». Начало встречи — в 19:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом гостей: поставить на победу «Локомотива» в основное время можно с коэффициентом 2.02, успех «Спартака» идёт за 3.13.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Спартак» — «Локомотив» 11 января 2021 года

Букмекеры считают, что матч КХЛ «Спартак» — «Локомотив» 11 января будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.73, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.24. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.60. Гол на первой минуте идёт за 14.00.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Спартак» Москва — «Локомотив» Ярославль (11.01.2021)

Молодёжный чемпионат мира в Канаде забылся как страшный сон, до старта НХЛ осталось совсем чуть-чуть. Регулярный чемпионат КХЛ тем временем подбирается к финишу. Дедлайн остался позади, небольшую новогоднюю паузу отгуляли. Составы очерчены, изменений больше не предвидится.

«Салават Юлаев» — «Ак Барс». Прогноз: уфимцы подложат свинью непобедимым казанцам У подопечных Дмитрия Квартальнова 10 побед подряд. Испортить такую серию соседу всегда приятно.

На понедельник, 11 января, запланированы всего три матча. Два из них стартуют в 19:30 мск. В Москве «Спартак» сразится с «Локомотивом». По итогам минувшего регулярного чемпионата команды заняли соседние строчки, зато теперь их положение сильно разнится. Хозяева бьются за зону плей-офф, гости идут в тройке.

Ярославцы после новогодней паузы внушают трепет. Четыре победы из четырёх возможных, все — в основное время. Разгрома избежала только «Сибирь» (3:2), хотя там сами ярославцы расслабились после отличного начала. «Витязь» держался 2,5 периода и получил 7:1, а СКА и рижскому «Динамо» досталось по 4:1.

Конечно, особняком стоит разнос санкт-петербуржцев. Говорить о каком-то везении даже нелепо: подопечные Андрея Скабелки целиком и полностью переиграли грозного соперника. Тот по большим праздникам появлялся в чужой зоне, а единственную шайбу забросил в результате рикошета.

«Торпедо» — «Трактор». Прогноз: Гатиятулин найдёт слова после тяжёлого поражения в Казани Челябинцы проиграли четыре раза подряд, нижегородцы после паузы тоже не впечатляют.

Собственно, «железнодорожники» занимают третье место в турнирной таблице Западной конференции только благодаря прелестям регламента КХЛ, согласно которому лидер дивизиона автоматически попадает в топ-2. Потому вторым идёт СКА. «Армейцы» мало того что набрали на два очка меньше, так ещё и провели «лишнюю» игру.

В принципе, ЦСКА находится не так далеко. Потому шансы побороться за первую строчку остаются. Москвичи оторвались на четыре очка при игре в запасе. Теперь предстоит сразиться со «Спартаком», оформившим две яркие победы на чужом льду. Сперва разнёс «Трактор» в Челябинске (6:2), потом разбил «Йокерит» в Финляндии (4:1).

С одной стороны, ставить против такого «Локомотива» практически невозможно. С другой, перекос в линии существенный, а пара аргументов в пользу красно-белых имеется. Прежде всего — календарь. Подопечные Олега Знарка имели бонусный день на восстановление. А вот ярославцы выйдут на лёд в пятый раз за девять суток.

СКА — ЦСКА. Прогноз: Брагин не выберется из ямы. Красно-синие заберут «армейское дерби» У СКА четыре поражения в пяти последних матчах при очень бледной игре.

График жуткий. Второй момент: «Спартак» после назначения Знарка дважды принимал «железнодорожников». Оба раза набирал очки — 4:3 Б и 1:2 ОТ. И третье — забивают москвичи в последнее время много и с удовольствием, а большинство расцвело. Пожалуй, игра пойдёт на три результата.

Мы бы выбирали между тоталом меньше 5 шайбы за 1.86 и комбинированной ставкой Х2 + тотал меньше 6.5 шайбы за 1.77. Подстраховаться на случай ничьей не помешает, больно хороши сейчас хозяева. Сил у «Локомотива» вряд ли осталось много, потому высокой результативности не ждём.

«Спартак» — «Локомотив»: прогноз и ставка на матч КХЛ 11 января 2021 года

«Локомотив» одержал четыре победы после новогодней паузы, в том числе образцово-показательно закатал под лёд СКА. Ставить против таких ярославцев сложно, но больно уж тяжёлый у них график. Пятая игра за девять суток. «Спартак» между тем оформил два разгрома кряду — досталось «Трактору» и «Йокериту». Пожалуй, подстраховаться на случай ничьей не помешает.

Ставка: «Локомотив» не проиграет + тотал меньше 6.5 шайбы за 1.77.