Несколько игр в европейском футболе, 3 матча в КХЛ и солидный выбор для любителей тенниса.

«Спартак» — «Локомотив», много тенниса и другие матчи 11 января: что смотреть сегодня

Многострадальный 2020 год остался позади, январь набирает обороты. Выбор солидный, турниров много. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на понедельник, 11 января.

На что ставить в футболе 11 января

По традиции в понедельник наступает затишье, всё самое интересное состоялось накануне. В третьем раунде Кубка Англии осталась последняя игра, «Вест Хэм Юнайтед» навестит «Стокпорт Каунти» (23:00 мск). Из-за коронавируса и уплотнения графика переигровки отменены, так что может дойти до серии пенальти.

«Спартак» — «Локомотив». Прогноз: ярославцы останутся непобеждёнными в 2021 году В январе у команды Скабелки четыре победы подряд, три из них — разгромные.

Двумя матчами закроется программа 18-го тура чемпионата Испании. С 21:00 «Эльче» будет принимать «Хетафе», соперники находятся на границе зоны вылета. В 23:00 придёт время для «Уэски» и «Бетиса». Худший клуб Ла Лиги сойдётся с командой Мануэля Пеллегрини, находящейся за пределами топ-10.



Заключительная игра 17-го тура пройдёт в чемпионате Италии. «Специя» сразится с «Сампдорией», начало — в 22:45 мск. Гости располагаются в середине турнирной таблицы, хозяева находятся в двух очках от зоны вылета.



Также продолжают играть в менее рейтинговых первенствах, но интересных вывесок тут нет. Можно поставить на чемпионаты Турции, Бельгии, Кипра, Греции, Израиля и Шотландии. Ещё есть вторая немецкая Бундеслига, испанская Сегунда, второй дивизион Нидерландов и португальская Сегунда.

Матчи по хоккею для ставок 11 января

Регулярный чемпионат КХЛ набирает обороты после новогодней паузы, в понедельник пройдут три матча. Наиболее ранний из них стартует в 17:00 мск в Екатеринбурге. «Автомобилист» второй день подряд сыграет с «Йокеритом». Снова в Екатеринбурге, хотя накануне формально хозяином льда считались финны. Они и выиграли, 3:2.



Две оставшиеся встречи стартуют в 19:30. В Москве «Спартак» померяется силами с «Локомотивом». У ярославцев четыре победы подряд, три из них — разгромные. В том числе 4:1 со СКА. Красно-белые идут на серии из двух побед, разгромив «Трактор» и «Йокерит». Должно быть жарко.

«Уэска» — «Бетис». Прогноз: Пеллегрини, Фекир и Браво уберут с пути худший клуб Ла Лиги «Уэска» в восьми домашних матчах Примеры добыла одну победу при пяти голах.

Кроме того, в Минске местное «Динамо» сразится с «Металлургом». Обе команды чувствуют себя довольно комфортно, но в субботу синхронно уступили на выезде с разницей в две шайбы. Также можно поставить на ВХЛ и МХЛ.

На что ещё ставить 11 января

Любителям тенниса не будет скучно. На турнире в Анталье добрались до четвертьфиналов. Россиян там нет, зато можно поболеть за Николоза Басилашвили из Грузии (соперник — Алекс де Минор). Или за бельгийца Давида Гоффена, который сразится со Стефано Травальей. А Александр Бублик из Казахстана померяется силами с Маттео Берреттини.

На турнире в Делрэй-Бич тоже пришло время четвертьфиналов. Среди участников — опытнейший Джон Изнер. 208-сантиметровый американец сразится с соотечественником Себастьяном Кордой.

Самое интересное — женский турнир в Абу-Даби. Россиянка Вероника Кудерметова сыграет с украинкой Элиной Свитолиной в четвертьфинале. Кроме того, Арина Соболенко сразится с Еленой Рыбакиной, Марта Костюк — с Сарой Соррибес-Тормо, а Софья Кенин — с Марией Саккари.

Продолжается Дакар-2021, участникам предстоит восьмой этап. Квадроциклы и мотоциклы бросятся в бой в 7:40 мск, два часа спустя их примеру последуют легковые автомобили, грузовики и мотовездеходы.



И НБА. На этот раз вечерних матчей нет, самый ранний начнётся в 3:00. Выделим битву «Шарлотт Хорнетс» и «Нью-Йорк Никс», которые приятно удивляют на старте сезона. В 4:30 Лука Дончич поведёт «Даллас Маверикс» на бой с «Нью-Орлеан Пеликанс» Зайона Уильямсона.