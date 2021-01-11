«Барыс» — «Ак Барс». Прогноз: Квартальнов ответит на 3:7. Казахи попадут под горячую руку

12 января состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» — «Ак Барс». Начало встречи — в 16:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом гостей: поставить на победу «Ак Барса» в основное время можно с коэффициентом 1.90, успех «Барыса» идёт за 3.52.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Барыс» — «Ак Барс» 12 января 2021 года

Букмекеры считают, что матч КХЛ «Барыс» — «Ак Барс» 12 января будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.90, а тотал меньше 4.5 гола — за 1.96. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.50. Гол на первой минуте идёт за 14.50.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Барыс» Нур-Султан — «Ак Барс» Казань (12.01.2021)

Молодёжный чемпионат мира в Канаде забылся как страшный сон, до старта НХЛ осталось совсем чуть-чуть. Регулярный чемпионат КХЛ тем временем подбирается к финишу. Дедлайн остался позади, небольшую новогоднюю паузу отгуляли. Составы очерчены, изменений больше не предвидится.

«Динамо» Минск — «Металлург». Прогноз: Воробьёва и Мозякина ждут проблемы в Беларуси В 2021 году минчане уже успели обыграть на своём льду «Авангард» и СКА.

На вторник, 12 января, запланированы сразу шесть матчей. В 16:30 мск в Нур-Султане «Барыс» начнёт выяснять отношения с «Ак Барсом». Пожалуй, это центральная игра дня. Всё же лидер сводной таблицы КХЛ наведается к команде, которая по потерянным очкам идёт третьей в своей конференции.

«Ак Барс» долгое время сметал всё на своём пути. Победная серия растянулась на 10 поединков, за которые среди прочих досталось «Автомобилисту», «Металлургу», «Йокериту» (дважды), московскому «Динамо» и «Трактору». Не проигрывали больше пяти недель. Однако накануне убойный отрезок прервался.

Причём с треском и грохотом. Получить 3:7 от принципиального соперника — это полноценная пощёчина. Подопечные Дмитрия Квартальнова проиграли «зеленоё дерби» в Уфе. Лидеры «Салавата Юлаева» творили что хотели: Теэму Хартикайнен оформил покер при одной результативной передаче, Сакари Маннинен набрал пять очков.

«Спартак» — «Локомотив». Прогноз: ярославцы останутся непобеждёнными в 2021 году В январе у команды Скабелки четыре победы подряд, три из них — разгромные.

Пять шайб из семи «СЮ» забросил в большинстве. Пенять на судейство казанцам нет смысла, действовали они в самом деле грубо. Местами — грязно. В равных составах забили даже больше, но при 11 малых штрафах рассчитывать на что-то со столь серьёзным оппонентом довольно трудно.

Конечно, приятного мало, но гораздо важнее, что положение остаётся устойчивым. Чистое первое место в турнирной таблице Восточной конференции, «Авангард» отстаёт на шесть очков. Все остальные находятся совсем далеко: «Салавату Юлаеву» не хватает 12 баллов, «Металлургу» — 13.

Собственно, определённые предпосылки к случившемуся наблюдались с «Динамо» и «Трактором». У «Ак Барса» была серьёзная пауза (почти две недели), за которую тренерский штаб явно нагрузил хоккеистов. Похоже, выход на пик формы состоится ближе к плей-офф, а потому пара-тройка неудачных матчей в ближайшее время вполне вероятны.

«Специя» — «Сампдория». Прогноз: Квальярелла докажет, что готов к переходу в «Ювентус» За восемь домашних игр в Серии А «Специя» проиграла пять раз и пропустила 17 мячей.

Вот только 3:7 от соседа нужно закрыть как можно быстрее. Соперник опасный — «Барыс», который пришёл в себя к зиме и стремительно приближается к группе лидеров. 12 побед в 15 последних встречах — результат шикарный. Ещё один важный момент — клуб из Казахстана отдыхал с 8 января, то есть физическое состояние должно быть хорошим.

И всё же обозлённый «Ак Барс» с пустыми руками из Нур-Султана вряд ли уедет. Да и подобной привычки он не имеет. В пяти предыдущих выездных матчах с «Барысом» одержаны четыре победы в основное время при одном поражении по буллитам. Во всех случаях забрасывали не меньше трёх шайб.

Раз так, мы бы выбирали между П2 за 1.90 и комбинированной ставкой Х2 + тотал больше 3.5 шайбы за 1.86. Низы в этом противостоянии встречаются крайне редко, а «Барыс» свои два-три гола забивает исправно. Ждём бодрого хоккея и чего-то в духе 2:3 или 1:3.

«Барыс» — «Ак Барс»: прогноз и ставка на матч КХЛ 12 января 2021 года

«Ак Барс» явно получил хорошие нагрузки за время паузы, в начале 2021 года команда совсем не бежит. Но накануне выловили 3:7 в «зелёном дерби», на такую пощёчину нужно отвечать. «Барыс» хорош, однако на своём льду с казанцами играет кошмарно. Вот уже пять матчей подряд пропускает не меньше трёх шайб. Четыре поражения в основное время, одна победа в овертайме. Возьмём Х2 через общий верх.

Ставка: «Ак Барс» не проиграет + тотал больше 3.5 шайбы за 1.86.