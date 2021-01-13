«Филадельфия» — «Питтсбург». Прогноз: Малкин и Проворов покажут, что такое настоящая НХЛ

14 января состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Филадельфия Флайерз» — «Питтсбург Пингвинз». Начало встречи — в 1:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они не видят фаворита: поставить на победу «Флориды» в основное время можно с коэффициентом 2.50, успех «Питтсбурга» идёт за 2.50.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Филадельфия» — «Питтсбург» 14 января 2021 года

Букмекеры считают, что матч НХЛ «Филадельфия» — «Питтсбург» 14 января будет результативным: тотал больше 5.5 гола идёт за 1.74, а тотал меньше 5.5 гола — за 2.14. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.05. Гол на первой минуте идёт за 12.50.

Прогноз и анализ матча НХЛ «Филадельфия Флайерз» — «Питтсбург Пингвинз» (14.01.2021)

Молодёжный чемпионат мира в Канаде забылся как страшный сон, а в КХЛ до плей-офф ещё далеко. К счастью, в середине января в строй возвращается НХЛ. Дату возобновления и формат обсуждали долго. Естественно, сезон получится необычным из-за коронавируса и позднего старта.

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Каждая команда проведёт не по 82, а по 56 матчей. Участники разделены на четыре дивизиона, причём играть будут строго внутри них. Так организаторы надеются снизить риски по распространению заболеваемости и избежать массового переноса игр. Даже первые два раунда Кубка Стэнли пройдут внутри дивизионов.

В первый игровой день состоятся шесть матчей. Самый ранний из них стартует в 1:30 мск, «Филадельфия Флайерз» сразится с «Питтсбург Пингвинз». Предыдущий сезон сложился для соперников по-разному. «Пингвины» вылетели в раунде плей-ин, сенсационно уступив «Монреалю» в четырёх матчах.

«Лётчики» напрямую попали в первый раунд Кубка Стэнли, где за шесть игр убрали с пути всё тот же «Монреаль». А вот в полуфинале конференции не совладали с «Нью-Йорк Айлендерс», хотя дошли до решающего поединка. Команды сопоставимы по силам, букмекеры с этим полностью согласны.

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Ставки на победу «Филадельфии» и «Питтсбурга» в Кубке Стэнли принимаются с коэффициентом 15.0. Они делят пятое-восьмое место, то есть считаются теневыми претендентами. Справедливости ради, подопечные Алена Виньо точно не стали сильнее. Мэтт Нисканен объявил о завершении карьеры, в первой паре защитников образовалась дыра.

Шансы заполучить Алекса Пьетранджело изначально казались минимальными, теперь придётся решать проблему напарника для Ивана Проворова в первой паре внутренними резервами. Подписание Эрика Густафссона выглядит сомнительным. Остаётся рассчитывать на прогресс молодых хоккеистов.

«Филадельфия» исторически слабо начинает сезоны, хотя к «Питтсбургу» вопросов не меньше. Наличие пары Кросби-Малкин обеспечивает определённый фундамент, а вот всё остальное выглядит куда менее внушительно. С вратарями разобрались: Мэтта Мюррея обменяли в «Оттаву», зато продлили контракт на три года с Тристаном Джерри.

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Делать прогнозы в первые дни сезона сложно, поскольку мы слабо представляем физическое состояние команд. Делать выводы по тренировочным лагерям практически нереально. То есть неудивительно, что букмекеры выставляют абсолютно равную линию. На победу обеих команд в основное время дают 2.50.

Рискнём проверить общий верх. На тотал больше 5.5 шайбы дают коэффициент 1.74. Логика следующая: «Филадельфия» наверняка просядет в обороне после ухода Нисканена, как минимум на первых порах перестановки в сочетаниях приведут к несогласованности. А у «Питтсбурга» в защите провалы в минувшем сезоне случались частенько.

Кроме того, команды наверняка соскучились по хоккею, ведь на лёд они не выходили с августа и сентября соответственно. Сил должно быть много, так что ждём бодрого хоккея и шести-семи заброшенных шайб.

«Филадельфия» — «Питтсбург»: прогноз и ставка на матч НХЛ 14 января 2021 года

Оценить состояние команд крайне сложно, ведь это первый матч сезона. Поставим на голы. «Питтсбург» часто проваливался в обороне в минувшем сезоне, а у «Филадельфии» карьеру завершил Мэтт Нисканен. Пришлось перетряхивать сочетания и подбирать нового напарника Ивану Проворову, что чревато проблемами со взаимопониманием. Да и соперники наверняка соскучились по хоккею, так что ждём веселья.

Ставка: тотал больше 5.5 шайбы за 1.74.