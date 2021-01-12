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Ставки на спорт сегодня, 12 января, прогнозы на спорт, расписание матчей

Что смотреть 12 января
Пётр Кондаков
«Атлетико» — «Севилья», «Бернли» — «МЮ» и другие матчи. Что смотреть 12 января
Команда Сульшера может выйти в лидеры, но «Бернли» набрал ход.
Ставки / Прогнозы 0
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С наступившим вас Новым годом! Спорт вышел с коротких каникул, можно снова смотреть и ставить на события. Рассказываем о главных матчах 12 января.

На что ставить в футболе 12 января

В Англии сегодня три матча. Главный – встреча «Бернли» против «МЮ». Команда Сульшера сейчас имеет столько же очков, сколько и у «Ливерпуля», но у неё на матч меньше. Так что даже в случае ничьей «Юнайтед» выйдет в лидеры. Но «Бернли» сейчас неплох – 2 победы в последних трёх турах. Так что будет непросто. Кроме того, «Шеффилд» примет «Ньюкасл», а «Вулверхэмптон» — «Эвертон».

«Атлетико» — «Севилья». Прогноз: «Барселона» и «Реал» дождались. Симеоне допустит осечку
В семи предыдущих встречах с «Севильей» мадридцы выиграли лишь однажды.

Интереснейший матч в Испании, где лидер – «Атлетико» — примет «Севилью». После очередной осечки «Реала» потенциальный отрыв «матрасников» уже 10 очков, но обыграть андалусийцев будет непросто. Ждём вязкий футбол, тактическое противостояние. Кроме того, «Гранада» сыграет с «Осасуной».

На что ставить в хоккее 12 января

В КХЛ 6 игр. Выделяем встречу между «Ак Барсом» и «Барысом» в Казахстане, а также матч московского «Динамо» и «Витязя».

«Барыс» — «Ак Барс». Прогноз: Квартальнов ответит на 3:7. Казахи попадут под горячую руку
В воскресенье казанцы прервали 10-матчевую победную серию, разгромно уступив в Уфе.

Очередные матчи пройдут в ВХЛ, чемпионатах Чехии, Финляндии и Швеции.

На что ещё ставить 12 января

В баскетбольной Евролиге сразу два тура на этой неделе. Сегодня несчастные «Химки» вновь попытаются прервать серию неудач. Это будет сложно, в соперниках «Барселона». Хоть и без нескольких лидеров, но каталонцы – явный фаворит матча. В Еврокубке «Локомотив-Кубань» дома сыграет с французским «Леваллуа». Кроме того, 7 матчей в НБА.

Продолжается квалификация Australian Open. Нас ждут матчи второго круга этих соревнований. У мужчин в Дохе Евгений Карловский сразится с Карлосом Алькарасом Графией из Испании. У женщин в Абу-Даби Анна Калинская сыграет с Кларой Бюрель, Маргарита Гаспарян – с Мариам Болквадзе. Людмиле Самсоновой предстоит поединок против американки Робин Андерсон, а Валерии Савиных – против Джулии Гатто-Монтиконе. Наконец, Камилла Рахимова поборется за выход в финал квалификации против Виктории Голубич из Швейцарии.

В женской волейбольной Суперлиге сыграют «Ленинградка» и «Липецк».

Ну и никто не отменял ставки на киберспорт. Букмекеры предлагают линию на несколько крупных киберспортивных турниров по Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive.

Также можно поставить на киберфутбол, киберхоккей, кибербаскетбол и кибертеннис. Каждый может найти для себя ставку по вкусу!

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: Martin Rickett/PA Images via Getty Images

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