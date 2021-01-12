«Хольштайн» — «Бавария». Прогноз: чемпион Германии отведёт душу на клубе второй Бундеслиги

13 января состоится матч второго раунда Кубка Германии «Хольштайн» — «Бавария». Начало игры — в 22:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом гостей: поставить на победу «Баварии» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.15. Успех «Хольштайна» оценён букмекерами коэффициентом 17.25. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 8.90.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Германии «Хольштайн» — «Бавария» 13 января 2021 года

Букмекеры считают, что матч Кубка Германии «Хольштайн» — «Бавария» 13 января получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.29, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.50. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.91. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.01. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.98.

Анализ и прогноз матча второго раунда Кубка Германии «Хольштайн» — «Бавария» (13.01.2021)

Сезон в европейском футболе в самом разгаре, дошли до середины января. Пока сборные и еврокубки ушли на покой, есть время для национальных кубков. В Германии остались два матча второго раунда Кубка Германии. Последней сыграет действующий обладатель трофея — «Бавария».

«Милан» — «Торино». Прогноз: Ибрагимовичу и Пиоли не до Кубка Италии. Скудетто важнее Тренерский штаб россонери наверняка побережёт лидеров и выставит экспериментальный состав.

Соперник достался вполне крепкий — «Хольштайн». Встреча состоится 13 января в Киле, начало — в 22:45 мск. Хозяева выступают во второй немецкой Бундеслиге и всерьёз претендуют на выход в элитный дивизион. В минувшем сезоне спокойно финишировали в серединке: на большее не претендовали, но за выживание всерьёз не боролись.



Теперь замыкают тройку сильнейших после 15 туров. Больше того, «Бохуму» уступают только по дополнительным показателям, а отставание от «Гамбурга» составляет одно очко. Результативность по местным меркам не самая выдающаяся — 24 гола, шестой показатель в топ-8.



Козырь иной — оборона. Пропускает «Хольштайн» реже всех во второй Бундеслиге. Всего 14 мячей. Шесть раз удалось сыграть на ноль. Впрочем, в первом раунде Кубка Германии подвигов не потребовалось. Жеребьёвка подкинула скромнейший клуб «Рилазинген-Арлен» из пятого дивизиона, трудностей не возникло (5:1).

«Шеффилд» — «Ньюкасл». Прогноз: худший клуб АПЛ останется без побед. Чемпионшип ждёт В Кубке Англии «клинки» с трудом обыграли клуб из первой лиги. «Ньюкасл» в разы опаснее.

Понятно, что надёжная оборона едва ли поможет пройти дальше. Играть предстоит с «Баварией», которая даже при плотном графике просто не умеет делить турниры на важные и второстепенные. Она привыкла побеждать везде. По крайней мере на внутренней арене. Да ещё и будет необычайно зла.



Накануне проиграла «Боруссии» из Мёнхегладбаха со счётом 2:3, хотя вела с разницей в два мяча к 26-й минуте. Впрочем, ничего страшного не случилось. Первое место в турнирной таблице чемпионата Германии сохранили, ведь «РБ Лейпциг» и «Байер» в выходные тоже допустили осечки.



Тренерский штаб наверняка побережёт лидеров и проведёт ротацию, ведь график впереди плотный. 17 января играть с «Фрайбургом», а 20-го числа — с «Аугсбургом». В то же время разница в уровне исполнителей колоссальна, даже резервисты мюнхенцев должны без особых проблем выигрывать с разницей в два-три мяча.

«Атлетико» — «Севилья». Прогноз: «Барселона» и «Реал» дождались. Симеоне допустит осечку В семи предыдущих встречах с «Севильей» мадридцы выиграли лишь однажды.

Найти подходящий вариант сложно, в победе гостей букмекеры абсолютно не сомневаются. Мы бы выбирали между двумя вариантами — П2 всухую за 2.02 и П2 + тотал меньше 4.5 мяча за 1.82. Защита у «Хольштайна» достойная, а «Баварии» нет смысла гнаться за крупным счётом. Скажем, в первом раунде забили всего три гола скромнейшему «Дюрену». Чего-то похожего ждём и в этот раз.

Прогноз и ставки на матч Кубка Германии «Хольштайн» — «Бавария» 13 января 2021 года

«Бавария» наверняка побережёт лидеров, разница в классе позволяет рассчитывать на уверенную победу даже резервным составом. В то же время «Хольштайн» — один из лидеров второй Бундеслиги, а пропускает он вообще меньше всех. К тому же мюнхенцам сейчас нет смысла гнаться за крупным счётом. График плотный, силы пригодятся. Возьмём П2 через общий низ.



Ставка: победа «Баварии» + тотал меньше 4.5 мяча за 1.82.