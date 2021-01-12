«Спартак» — «Автомобилист». Прогноз: Знарок, Рылов и Широков используют усталость Дацюка

Уральцы проведут пятый матч за шесть суток, а красно-белые сейчас набрали ход.

13 января состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» — «Автомобилист». Начало встречи — в 19:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они не видят фаворита: поставить на победу «Автомобилиста» в основное время можно с коэффициентом 2.42, успех «Спартака» идёт за 2.57.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Спартак» — «Автомобилист» 13 января 2021 года

Букмекеры считают, что матч КХЛ «Спартак» — «Автомобилист» 13 января будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.84, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.08. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.40. Гол на первой минуте идёт за 14.00.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Спартак» Москва — «Автомобилист» Екатеринбург (13.01.2021)

Молодёжный чемпионат мира в Канаде забылся как страшный сон, до старта НХЛ осталось совсем чуть-чуть. Регулярный чемпионат КХЛ тем временем подбирается к финишу. Дедлайн остался позади, небольшую новогоднюю паузу отгуляли. Составы очерчены, изменений больше не предвидится.

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На среду, 13 января, запланированы всего три матча. Наиболее поздний стартует в 19:30 мск. «Спартак» сразится с «Автомобилистом». Соперники входят в зону плей-офф, но явно рассчитывали быть повыше. Хозяева занимают седьмое место на Западе, гости — пятое на Востоке.

Декабрь выдался для красно-белых крайне непростым, зато новогодняя пауза определённо пошла на пользу. Были очень близки к набору очков в Магнитогорске, но позволили «Металлургу» уйти с 1:3 и пропустили решающую шайбу за 40 секунд до сирены (3:4). После чего собрались с мыслями и оформили три победы подряд.

Надо сказать, что календарь оказался чертовски сложным. Разгромили «Трактор» в Челябинске (6:2), убрали с пути «Йокерит» в Хельсинки (4:1). И накануне дожали «Локомотив» в родных стенах (4:3). Во всех случаях выиграли по делу, хотя с ярославцами пришлось повозиться. Эдди Паскуале много выручал.

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Во всех четырёх играх 2021 года подопечные Олега Знарка непременно забивали в большинстве. Причём делали это на любой вкус и, как правило, в очень нужный момент. А ведь Йори Лехтеря уже больше месяца залечивает травму. Именно шайба Ильи Талалуева при численном перевесе в середине третьего периода позволила вернуться в игру с «Локомотивом».

Удачный отрезок позволил красно-белым закрепиться в зоне плей-офф. 50 очков в 45 матчах, до идущего пятым минского «Динамо» не хватает одного балла. Правда, уступают «Северстали» по потерянным очкам, да и «Витязь» совсем рядом. Расслабляться никак нельзя, конкурентов хватает.

«Автомобилист» в 2021 году стабильностью не отличается — две победы, три поражения. Любопытно, что все игры получились упорными и не слишком результативными. 0:1 ОТ с «Салаватом Юлаевым», 2:1 Б с ЦСКА, по 2:3 с «Автомобилистом» и «Йокеритом». В понедельник вернули финнам должок, выиграв со счётом 2:0.

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Владислав Гросс оформил первый шат-аут в КХЛ, а главное — полевые хоккеисты действительно ему помогали. Со «Спартаком» наверняка выйдет Якуб Коварж, который отдохнул и набрался сил. А вот сказать то же самое про партнёров сложно. График у подопечных Билла Питерса жуткий.

Спасибо «Йокериту», из-за двух осенних уходов финнов на карантин пришлось играть два дня подряд. Оба раза — на своём льду, но нагрузка всё равно существенная. Битва в Москве станет для екатеринбуржцев пятой за шесть суток. Понятно, что рассчитывать на высокий уровень движения и свежести на таком фоне не приходится.

Раз так, логичнее отталкиваться от хозяев. Яркая победа над «железнодорожниками» добавила уверенности, а «Автомобилист» в последние годы был довольно удобным соперником. В четырёх из шести предыдущих очных встреч набирали очки. Мы бы выбирали между П1 с нулевой форой за 2.00 и 1Х + тотал меньше 6.5 шайбы за 1.93.

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Альтернатива — П1 с нулевой форой в третьем периоде за 1.92. Тут всё просто: ближе к концовке уральцы наверняка подсядут в связи с плотным графиком. «Спартаку» будет легче — календарь был приятнее, плюс свой лёд и поддержка болельщиков.

«Спартак» — «Автомобилист»: прогноз и ставка на матч КХЛ 13 января 2021 года

«Спартак» одержал три победы подряд, а большинство срабатывает в каждом матче 2021 года. «Автомобилист» проведёт пятую игру за шесть суток — график жуткий, сил наверняка будет не хватать. Скорее ближе, ближе к концовке преимущество красно-белых в движении и свежести станет существенным. Поставим на хозяев в третьем периоде.

Ставка: победа «Спартака» в третьем периоде с нулевой форой за 1.92.