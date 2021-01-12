«Реал Сосьедад» — «Барселона». Прогноз: баски сдержат Месси и Дембеле в Суперкубке Испании

13 января состоится матч полуфинала Суперкубка Испании «Реал Сосьедад» — «Барселона». Начало встречи — в 23:30 мск. Эксперты дали прогноз, они считают фаворитом номинальных гостей: сделать ставку на победу «Барселоны» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.70. Успех «Реала Сосьедад» оценён букмекерами коэффициентом 4.85.

Коэффициенты букмекеров на матч Суперкубка Испании «Реал Сосьедад» — «Барселона» 13 января 2021

Букмекеры уверены, что матч 1/2 финала Суперкубка Испании «Реал Сосьедад» — «Барселона» 13 января получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.53, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.60. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 4.50. Если обе команды забьют, сыграет ставка 1.56.

Анализ и прогноз матча полуфинала Суперкубка Испании «Реал Сосьедад» — «Барселона» (13.01.2021)

2021 год вступил в законные права. Добрались до середины января, большинство ведущих футбольных стран взялись за национальные кубки. В Испании всё гораздо веселее. Тут будет сыгран Суперкубок, причём в необычном формате. На трофей претендуют сразу четыре клуба. Причина на поверхности — коронавирус.

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Из-за пандемии провести финал Кубка Испании сезона-2019/2020 в назначенный срок не удалось, он состоится только в апреле. Поэтому Суперкубок разыграют в формате «Финала четырёх»: финалисты национального Кубка плюс два лучших клуба по итогам минувшего сезона Ла Лиги. То есть «Реал» и «Барселона».



Первый полуфинал состоится 13 января. На стадионе «Нуэво Арканхель» в Кордове сойдутся «Реал Сосьедад» и «Барселона», начало — в 23:00 мск. Соперники пересекались совсем недавно, прошло меньше месяца. 16 декабря на «Камп Ноу» хозяева выиграли со счётом 2:1 благодаря голам Жорди Альбы и Френди де Йонга, хотя пропустили первыми.



Та игра получилась неровной. До перерыва каталонцы смотрелись очень здорово и вполне могли забить три-четыре мяча. А вот во втором тайме баски добавили и упустили несколько отличных моментов. То Марк-Андре тер Штеген совершит двойной сейв, то не хватит точности в завершении.

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Сине-гранатовые постепенно вошли в колею. На старте сезона допускали огромное количество осечек, зато теперь идут на серии из трёх побед. Больше того, предыдущее поражение датировано 5 декабря. Тогда в гостях уступили «Кадису» со счётом 1:2. С тех пор — шесть побед и две ничьи в восьми поединках.



Мощный отрезок позволил подопечным Рональда Кумана выйти на чистое третье место в турнирной таблице чемпионата Испании. Впереди только мадридские клубы — «Реал» ушёл на три очка, «Атлетико» на четыре. Правда, у «матрасников» есть аж три игры в запасе. Но в любом случае положение заметно улучшилось.



Основные вопросы по-прежнему вызывает оборона. С атакой всё в порядке — Лионель Месси постепенно набрал форму и уже возглавил гонку бомбардиров Ла Лиги, Гризманн и Дембеле тоже часто напоминают о себе. Однако в лазарете находятся сразу три защитника — Пике, Серхи Роберто и Араухо. Плюс два футболиста группы атаки — Фати с Коутиньо.

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И вроде бы «Реал Сосьедад» получает отличный шанс воспользоваться проблемами гранда. Но есть подвох. Баски сейчас совсем далеки от оптимального состояния — всего одна победа в девяти предыдущих турах Ла Лиги. В Бильбао обыграли «Атлетик» (1:0). Больше похвастать нечем, не справились даже с «Алавесом», «Эйбаром», «Леванте» и «Осасуной».



Потому линия букмекеров выглядит справедливо. Игра состоится на нейтральной территории, состав у «Барселоны» крепче, текущее состояние лучше. В то же время на П2 дают скромный коэффициент 1.70, а лезть в форы опасно. Прессинг и умение быстро доставить мяч в чужую штрафную у «Реала Сосьедад» не пропало.



Букмекеры задирают планку тотала, что повышает соблазн заиграть низ. Во-первых, речь о кубковом турнире. Цена ошибки велика: возможности исправиться не будет, поражение отправляет команду домой. То есть осторожности должно быть побольше. Обе команды знают о своих проблемах в защите и уважают соперника, так что оголять тылы вряд ли рискнут.

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Между прочим, лишь в одной из шести предыдущих очных встреч забивалось больше трёх голов. А на тотал меньше 3 мяча дают отличный коэффициент 2.03. Больше того — линия позволяет взять тотал меньше 3.5 гола за нестыдные 1.68. Ставки посмелее — «обе забьют — нет» за 2.48 и Х2 + тотал меньше 3.5 мяча за 2.16.

Прогноз и ставки на матч Суперкубка Испании «Реал Сосьедад» — «Барселона» 13 января 2021 года

Права на ошибку у команд нет: проигравший отправится домой. В связи с этим планка тотала кажется завышенной, рисковать сверх меры соперники вряд ли станут. Кроме того, лишь в одной из шести предыдущих очных встреч забивалось больше трёх мячей. Высокой результативности тут не ждём, два-три гола видятся потолком.

Ставка: тотал меньше 3 мяча за 2.03.