«Тоттенхэм» — «Фулхэм». Прогноз: Моуринью закрепит успех в Кубке Англии победой в дерби

13 января состоится перенесённый матч 16-го тура чемпионата Англии «Тоттенхэм» — «Фулхэм». Начало игры — в 23:15 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «шпор» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.53. Успех «дачников» оценён экспертами в 7.80. А ставки на ничью принимаются за 4.95.

Букмекерские коэффициенты на матч 16-го тура АПЛ «Тоттенхэм» — «Фулхэм» 13 января 2021 года

Букмекеры считают, что матч чемпионата Англии «Тоттенхэм» — «Фулхэм» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.71, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.26. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.08. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.72.

Анализ и прогноз матча 16-го тура чемпионата Англии «Тоттенхэм» — «Фулхэм» (13.01.2021)

Футбол в Англии не останавливается ни на мгновение. Только-только отыграли кубковые матчи, а уже пора приниматься за Премьер-лигу, где стартует 18-й тур. Календарь невероятно плотный, приходится находить время и на игры, которые были перенесены по ходу сезона. Лига, к её чести, реагирует быстро.

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Изначально 13 января 2021 года «Тоттенхэм Хотспур» должен был сыграть в гостях с «Астон Виллой» в 18-м туре. Однако из-за вспышки коронавируса в стане бирмингемцев боссы Премьер-лиги решили поставить лондонцам в этот день ранее перенесённый домашний поединок 16-го тура против «Фулхэма». Начало встречи – в 23:15 мск.



«Шпоры» идут к восстановлению прежней формы, одержав три победы кряду. Уверенно обыграли «Лидс Юнайтед» в АПЛ (3:0), «Брентфорд» в Кубке лиги страны (2:0), а также скромный «Марин» в Кубке Англии (5:0). Ни одного пропущенного мяча при 10 забитых — серьёзные цифры.



Теперь команда Жозе Моуринью сыграет в четвёртом раунде Кубка Англии и в финале Кубка лиги. Однако отдельное внимание стоит обратить на возвращение в четвёрку лидеров английской Премьер-лиги. 29 очков в активе, отставание от «Ливерпуля» составляет четыре пункта. При этом есть одна игра в запасе, как раз с «Фулхэмом».

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«Дачники» отошли от последствий коронавируса и одержали вторую победу за семь последних туров, обыграв в 1/32 финала Кубка Англии «Куинс Парк Рейнджерс» (2:0). Теперь можно продолжать борьбу за выживание в АПЛ. Тем более что шансы сохраняются довольно неплохие.



Дело в том, что за шесть предыдущих туров в чемпионате Англии команда Скотта Паркера потерпела всего лишь одно поражение – от грозного «Манчестер Сити» на «Этихаде» (0:2). Зато в остальных пяти случаях добыла семь из 15 возможных очков, что для аутсайдера первенства более чем неплохо.



Удачная серия в сумме с осечками прямых конкурентов позволила «Фулхэму» зависнуть на 18-й строчке с 11 баллами в активе. Ближайший преследователь «Вест Бромвич» отстаёт на три пункта, а до «Брайтона», идущего строчкой выше, не хватает всего двух. Но при этом лондонцы имеют сразу две игры в запасе. В общем, всё в их руках.

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Однако выудить что-то полезное из гостевой игры с «Тоттенхэмом» будет тяжело. «Шпоры» очень хорошо играют на своём поле, одержав четыре победы с общим счётом 9:1 в пяти последних домашних поединках. Хотя среди соперников были «Манчестер Сити» (2:0) и «Арсенал» (2:0).



Мы бы проверили комбинированную ставку «П1 + тотал больше 1.5 мяча» за коэффициент 1.66. Подопечные Жозе Моуринью в хорошей форме, да и статистика личных встреч на нашей стороне. Такой вариант заходил в пяти последних лондонских дерби между «шпорами» и «дачниками».

Прогноз и ставки на матч чемпионата Англии «Тоттенхэм» — «Фулхэм» 13 января 2021 года

«Тоттенхэм» набрал хорошую форму и не собирается останавливаться. На своём поле в нынешнем сезоне он здорово играет, а «Фулхэм» по-прежнему остаётся аутсайдером АПЛ. На гол «дачники» наиграть могут, но рассчитывать на очки будут трудно. Ждём уверенной победы хозяев, благо что забивают они в последнее время исправно.



Ставка: «Тоттенхэм» победит + тотал больше 1.5 мяча за 1.66.