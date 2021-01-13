«Тампа» — «Чикаго». Прогноз: нет Кучерова? Не беда, героями станут Василевский и Сергачёв

14 января состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Чикаго Блэкхоукс». Начало встречи — в 3:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Тампы» в основное время можно с коэффициентом 1.74, успех «Чикаго» идёт за 3.98.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Тампа» — «Чикаго» 14 января 2021 года

Букмекеры считают, что матч НХЛ «Тампа-Бэй» — «Чикаго» 14 января будет результативным: тотал больше 5.5 гола идёт за 1.55, а тотал меньше 5.5 гола — за 2.50. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.50. Гол на первой минуте идёт за 11.00.

Прогноз и анализ матча НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Чикаго Блэкхоукс» (14.01.2021)

Молодёжный чемпионат мира в Канаде забылся как страшный сон, а в КХЛ до плей-офф ещё далеко. К счастью, в середине января в строй возвращается НХЛ. Дату возобновления и формат обсуждали долго. Естественно, сезон получится необычным из-за коронавируса и позднего старта.

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Каждая команда проведёт не по 82, а по 56 матчей. Участники разделены на четыре дивизиона, причём играть будут строго внутри них. Так организаторы надеются снизить риски по распространению заболеваемости и избежать массового переноса игр. Даже первые два раунда Кубка Стэнли пройдут внутри дивизионов.

В первый игровой день состоятся шесть матчей. В 3:00 мск «Тампа-Бэй Лайтнинг» начнёт выяснять отношения с «Чикаго Блэкхоукс». Генеральный менеджер «молний» Жюльен Брисбуа всё межсезонье колдовал над составом, чтобы уместиться под потолком зарплат. Обменов и переходов состоялось предостаточно.

Главное — операция Никиты Кучерова, из-за которой российский нападающий выпал на несколько месяцев. Ожидается, что он вернётся в строй перед плей-офф, но большую часть сезона точно пропустит. Опытнейший Брэйдон Коберн и Седрик Пакетт отправились в «Оттаву» в обмен на 38-летнего Мариана Габорика и вратаря Андреса Нильссона.

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Оба новичка тут же угодили в долгосрочный список травмированных, что позволило влезть под потолок. На днях во второй раз на драфт отказов выставили Тайлера Джонсона. Нападающий останется в команде, но эти трюки позволят не платить ему зарплату за несколько дней, что может сыграть свою роль при досрочном возвращении Кучерова.

Впрочем, даже без Никиты разница в уровне исполнителей кажется огромной. По крайней мере возвращается Стивен Стэмкос, который даже не в лучшем состоянии однозначно добавит огневой мощи. Состав у «Чикаго» и без того скромный, а тут ещё и несколько важных исполнителей выпали.

Во-первых, не будет Джонатана Тэйвза, причём сроков по его возвращению пока нет. Во-вторых, молодой Александер Нюландер перенёс операцию на ноге и пропустит до шести месяцев. Около четырёх месяцев потеряет 19-летний Кирби Дак, который добротно провёл первый сезон в НХЛ и должен был стать капитаном сборной Канады на МЧМ-2021.

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В общем, перестановок в звеньях ожидается огромное количество, так что говорить о какой-то сыгранности не приходится. Новые сочетания, долгая пауза, набор формы. Рассчитывать на хоккей высочайшего уровня, пожалуй, не стоит. Ошибок должно быть много. И шансы «Тампы», естественно, выглядят заметно выше.

Правда, играть в ближайшие недели «Лайтнинг» будут без зрителей, хотя изначально рассчитывали допустить на трибуны часть болельщиков. Впрочем, у действующего чемпиона с «Блэкхоукс» в последнее время всё получается. Восемь побед в девяти предыдущих очных встречах, шесть из которых — в основное время.

Лезть в большие форы опасно, ведь на дворе только начало сезона. А вот ИТМ 2.5 гола «Чикаго» за 1.90 выглядит хорошо. Атакующий потенциал у подопечных Джереми Коллитона в принципе не самый высокий, а на фоне кадровых потерь создать проблемы Андрею Василевскому будет сложно.

«Тампа» — «Чикаго»: прогноз и ставка на матч НХЛ 14 января 2021 года

«Тампа», конечно, явный фаворит, но травма Никиты Кучерова наверняка ударит по первому звену и спецбригадам. «Чикаго» остался без Тэйвса, Нюландера и Дака, острота в атаке будет исходить от двух с половиной человек. Отличный шанс для Андрея Василевского классно вкатиться в сезон. Возьмём индивидуальный низ аутсайдера.

Ставка: ИТМ 2.5 шайбы «Чикаго» за 1.90.