«Реал Сосьедад» — «Барселона», старт сезона НХЛ и другие матчи. Что смотреть 13 января

Роналд Куман вступает в борьбу за свой первый трофей у руля «Барселоны».

С наступившим вас новым годом! Спорт вышел с коротких каникул, можно снова смотреть и ставить на события. Рассказываем о главных матчах 13 января.

На что ставить в футболе 13 января

Главная игра дня – полуфинал Суперкубка Испании, в котором «Реал Сосьедад» сыграет с «Барселоной». Важнейший матч для Роналда Кумана, провала в этом турнире голландцу могут и не простить.

«Реал Сосьедад» — «Барселона». Прогноз: баски сдержат Месси и Дембеле в Суперкубке Испании Суперкубок Испании пройдёт в формате «Финала четырёх», но права на ошибку всё равно нет.

В Германии «Бавария» в Кубке страны сыграет с «Хольштайн Килем», а в Англии две встречи в АПЛ. «Ман Сити» примет «Брайтон», а «Тоттенхэм» — «Фулхэм».



Не будем забывать и о Франции, где сегодня Маурисио Почеттино может взять свой первый трофей с «ПСЖ». Да-да, уже в третьем матче. В игре за Суперкубок парижане встретятся с «Марселем».

На что ставить в хоккее 13 января

В КХЛ сегодня три матча. «Авангард» примет «Торпедо», «Нефтехимик» — «Йокерит», а «Спартак» сыграет с «Автомобилистом».

Кто получит «Харт Трофи»? Панарин и Овечкин против Макдэвида и Маккинона! Шансы канадцев выше, но на нашей стороне опыт!

Ну и не будем забывать, что в ночь на четверг стартует сезон НХЛ! Нас ждут 5 матчей. «Филадельфия» сыграет с «Питтсбургом», «Торонто» — с «Монреалем», а «Тампа» — с «Чикаго». Кроме того, можно посмотреть игры «Эдмонтон» — «Ванкувер» и «Колорадо» — «Сент-Луис».

На что ещё ставить 13 января

В баскетбольной Евролиге сразу два тура на этой неделе. ЦСКА дома сыграет с «Жальгирисом» — классическое противостояние! Ну а «Зениту» предстоит выезд в гости к «Баварии». В Еврокубке «Уникс» сыграет с «Андоррой», а в НБА в ночь на четверг 10 матчей.

Квалификация Australian Open приближается к своему финишу, уже сегодня мы узнаем имена счастливчиков, получивших путёвки в основную сетку турнира.



В мужской волейбольной Суперлиге «Кузбасс» в перенесённом матче сыграет с «Нефтяником» из Оренбурга.



Ну и никто не отменял ставки на киберспорт. Букмекеры предлагают линию на несколько крупных киберспортивных турниров по Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive.



Также можно поставить на киберфутбол, киберхоккей, кибербаскетбол и кибертеннис. Каждый может найти для себя ставку по вкусу!