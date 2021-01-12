«Ювентус» — «Дженоа». Прогноз: Шомуродов и Кришито передадут привет Криштиану Роналду

Андреа Пирло по-прежнему не может рассчитывать на ряд основных игроков, а впереди очень важные матчи.

13 января состоится матч 1/8 финала Кубка Италии «Ювентус» — «Дженоа». Начало игры — в 22:45 мск. Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: поставить на победу туринцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.30. Успех генуэзцев оценён экспертами в 10.50. А ставки на ничью принимаются за 5.75.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Италии «Ювентус» — «Дженоа» 13 января 2021 года

Букмекеры уверены, что матч 1/8 финала Кубка Италии «Ювентус» — «Дженоа» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.58, а тотал меньше 2.5 мяча — тоже за 2.32. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.06. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.89.

Анализ и прогноз матча 1/8 финала Кубка Италии «Ювентус» — «Дженоа» (13.01.2021)

Новогодние праздники благополучно миновали. В некоторых топовых европейских чемпионатах дело близится ко второму кругу, вовсю играют и кубковые матчи. Так, в Кубке Италии добрались до 1/8 финала. 13 января среди прочих путёвку в четвертьфинал разыграют «Ювентус» и «Дженоа».

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Туринцы продолжают преследовать «Милан», который лидирует в чемпионате Италии. После разгромного поражения от «Фиорентины» (0:3) одержали три победы кряду с общим счётом 10:3. Одна из них пришлась как раз на россонери. Тогда соперники смотрелись плюс-минус сопоставимо, но «Юве» лучше распорядился имевшимися моментами.



Это помогло команде Андреа Пирло закрепиться в зоне Лиги чемпионов. После 17-го тура в активе 33 балла и четвёртое место в турнирной таблице Серии А. Преследователи находятся совсем недалеко, а главное — до «Милана» не хватает семь пунктов. Ладно хоть есть одна игра в запасе, против «Наполи».



Несколько удачных игр вывели «Дженоа» из зоны вылета итальянской Серии А. После 17-го тура команда находится на пограничном 17-м месте, набрав 14 баллов. Отрыв от ближайшего преследователя «Торино» составляет всего два пункта, а потому расслабляться нельзя.

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Четвёртая попытка Давиде Баллардини на посту главного тренера «грифонов» пока что удаётся на славу. В четырёх играх под руководством итальянского специалиста заработано семь из 12 возможных очков, для аутсайдера график прекрасный. В двух из шести забитых за это время мячей поучаствовал Эльдор Шомуродов.



«Ювентус» обладает одной из лучших оборонительных линий в чемпионате Италии, в текущем сезоне за 16 сыгранных матчей пропустил всего лишь 16 мячей. Однако отсутствие из-за коронавируса трио де Лигт-Куадрадо-Сандро вынудит Пирло сделать серьёзные перестановки, что наверняка приведёт к потере в сыгранности.



«Дженоа» же, несмотря на плачевное положение в таблице, старается бороться в каждом матче. Клуб из Генуи забивал в восьми из девяти предыдущих туров в Серии А, чем может похвастаться далеко не каждый аутсайдер. А всего за это время отличились 11 раз, что даже чуть больше одного гола в среднем за игру.

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При таких раскладах вполне можно подумать над голом гостей за коэффициент 1.89. Статистика личных встреч тоже на нашей стороне. Генуэзцы забивают в ворота туринцев уже в пяти противостояниях подряд. На сенсацию «грифонам» очень трудно рассчитывать, но доставить неудобства действующему чемпиону Италии они вполне могут.

Прогноз и ставки на матч Кубка Италии «Ювентус» — «Дженоа» 13 января 2021 года

«Ювентус» – фаворит, хотя «Дженоа» просто так на милость действующему чемпиону Италии не сдастся. У Пирло серьёзные кадровые потери в линии обороны, без ротации не обойтись, а генуэзцы в последнее время довольно часто забивают. Хотя бы на гол гостям наиграть по силам. Эльдор Шомуродов набрал к середине января солидную форму.



Ставка: «Дженоа» забьёт за 1.89.