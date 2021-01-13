«Твенте» — «Аякс». Прогноз: слухи о «Спартаке» не помешают Квинси Промесу показать класс

14 января состоится матч 16-го тура чемпионата Нидерландов «Твенте» — «Аякс». Начало встречи — в 22:00 мск. Эксперты дали прогноз, они считают фаворитом гостей: сделать ставку на победу «Аякса» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.34. Успех «Твенте» оценён букмекерами коэффициентом 7.70.

Коэффициенты букмекеров на матч Эредивизии «Твенте» — «Аякс» 14 января 2021 года

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Нидерландов «Твенте» — «Аякс» 14 января получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.33, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 3.60. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 6.00. Если обе команды забьют, сыграет ставка 1.58.

Анализ и прогноз матча 16-го тура чемпионата Нидерландов «Твенте» — «Аякс» (14.01.2021)

2021 год вступил в законные права. С Лигой наций покончено, групповые этапы еврокубков завершены. АПЛ по традиции обошлась без пауз, остальные представители топ-5 европейских лиг вернулись в строй и набрали ход. Но жизнь кипит и за пределами самых популярных национальных чемпионатов.

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В чемпионате Нидерландов вплотную подобрались к экватору. Пришло время 16-го тура. Среди прочих в четверг, 14 января, в Энсхеде на стадионе «Де Гролс Весте» «Твенте» сразится с «Аяксом», начало — в 22:00 мск. Это одна из двух центральных игр тура наряду с битвой ПСВ и «АЗ Алкмар».



Соперники входят в топ-5 турнирной таблицы. Больше того, из-за особенностей календаря Эредивизии они в нынешнем сезоне уже пересекались. 5 декабря амстердамцы на своём поле проиграли со счётом 1:2, хотя на внутренней арене подобное случается с ними крайне редко. Тогда дубль оформил Квинси Мениг.



С тех пор подопечные Эрика тен Хага не проигрывали. Впрочем, за пять недель состоялось всего четыре тура, поскольку чемпионат Нидерландов уходил на довольно продолжительную новогоднюю паузу. Команды не выходили на поле по 16-18 дней. Январь открылся битвой лидеров.

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«Аякс» и ПСВ выдали бодрейший футбол. Действующий чемпион пропустил на второй минуте, а к середине первого тайма горел с разницей в два мяча. Дальше, естественно, безраздельно владел территорией и давил. Ничью всё же добыл — 2:2. По голу забили Квинси Промес и Антони.



Стоит выделить Себастьена Аллера. Новичок хозяев появился на поле после перерыва и с ходу отметился результативной передачей. Хотя официально перешёл из «Вест Хэма» буквально за пару дней до игры. Теперь ситуация в Эредивизии накалилась, ведь конкуренты воспользовались ничьей фаворитов.



«Аякс» сохранил первое место в турнирной таблице — 35 очков в 15 поединках. У ПСВ 34, у «Фейеноорда» и «Витесса» — по 32. АЗ набрал 28 баллов, «Твенте» и «Гронинген» — по 27. Остальные заметно отстали и в распределение медалей вмешаются только при совсем уж фантастических сценариях.

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«Тюккерс» хорошо начали сезон, однако ближе к концу ноября наступил спад. Стабильность пропала, осечки случались всё чаще. В семи предыдущих турах состоялись три победы при трёх поражениях и ничьей. Два успеха из трёх одержаны над аутсайдерами — «ВВВ-Венло» (2:1) и «Эмменом» (4:1).



Как раз «Эммену» и досталось в первой игре после новогодних каникул. Проблем с худшим клубом Эредивизии у «Твенте» не возникло. Правда, теперь уровень сопротивления будет совсем иным. «Аякс» наверняка запомнил декабрьское поражение, да и проблемы с мотивацией вряд ли возникнут.



Ведь в случае потери очков ПСВ получит шанс забраться на первое место. Потому ждём от гостей весёлого футбола и солидной результативности. Правда, хозяева забивают исправно, а в пяти предыдущих очных встречах голы состоялись в обе стороны. Мы бы выбирали между обе забьют + тотал больше 2.5 мяча за 1.77 и Х2 + обе забьют за 1.79.

Прогноз и ставки на матч 16-го тура Эредивизии «Твенте» — «Аякс» 14 января 2021 года

В декабре «Твенте» сенсационно выиграл у «Аякса» в гостях, но с тех пор потерял стабильность и выпал за пределы топ-5. Амстердамцы сохраняют лидерство и много забивают, хотя пропускают тоже исправно. В пяти предыдущих очных встречах голы также влетали в обе стороны. Х2 + обе забьют выглядит надёжно.



Ставка: «Аякс» не проиграет + обе забьют за 1.79.