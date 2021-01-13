«Барыс» — «Салават Юлаев». Прогноз: Плэтт, Хартикайнен и Диц сыграют на нервах болельщиков

Три предыдущие игры в Казахстане закончились для уфимцев поражениями, но сейчас они на ходу.

14 января состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» — «Салават Юлаев». Начало встречи — в 16:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они не видят фаворита: поставить на победу «Барыса» в основное время можно с коэффициентом 2.48, успех «СЮ» идёт за 2.48.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Барыс» — «Салават Юлаев» 14 января 2021 года

Букмекеры считают, что матч КХЛ «Барыс» — «Салават Юлаев» 14 января будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.83, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.02. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.40. Гол на первой минуте идёт за 14.00.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Барыс» Нур-Султан — «Салават Юлаев» Уфа (14.01.2021)

Молодёжный чемпионат мира в Канаде забылся как страшный сон, до старта НХЛ осталось совсем чуть-чуть. Регулярный чемпионат КХЛ тем временем подбирается к финишу. Дедлайн остался позади, небольшую новогоднюю паузу отгуляли. Составы очерчены, изменений больше не предвидится.

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На четверг, 14 января, запланированы четыре матча. В 16:30 мск в Нур-Султане «Барыс» начнёт выяснять отношения с «Салаватом Юлаевым». Вывеска бодрая, ведь с интригой нет никаких проблем. Речь идёт о битве прямых конкурентов по Восточной конференции, хотя команды разделяет аж девять очков.

Уфимцы набрали 58 баллов и располагаются на третьей строчке, «барсы» с 49 очками замыкают топ-8. Однако нужно учитывать осенний уход хозяев на карантин, из-за которого они имеют четыре встречи в запасе. То есть победа в очном противостоянии рискует заметно обострить ситуацию.

Это будет вторая игра на своём льду для клуба из Казахстана в 2021 году, снова без зрителей. С первой не задалось — накануне проиграли «Ак Барсу» со счётом 2:4. Ключевым фактором оказались спецбригады. Казанцы реализовали два удаления из пяти, а вот «Барыс» имел численное преимущество семь раз, но довёл его до ума лишь однажды.

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В конце буквально висел на чужих воротах. Снял голкипера за 5,5 минуты до сирены, запер «Ак Барс» в зоне и щедро орошал владения Тимура Билялова бросками. Однако оказалось уже поздно. Впрочем, месту в зоне плей-офф пока ничего не угрожает. Идущая девятой «Сибирь» накануне тоже проиграла.

Поблагодарить за это нужно как раз «Салават Юлаев». Подопечные Томи Лямся долго запрягали в Новосибирске, ведь шумное «зелёное дерби» отняло много сил. После стартового всплеска игра успокоилась, моментов было совсем немного. В середине третьего периода хозяева даже вышли вперёд.

А дальше уже в который раз провалили концовку. Клуб из Башкортостана забросил три шайбы за 4,5 минуты. Последняя влетела уже в пустые ворота, но сути это не меняет (3:1). «СЮ» закрепился на третьем месте в турнирной таблице Востока и продолжает турне. После Нур-Султана придётся заглянуть в Магнитогорск.

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Баланс очных встреч сопоставим, но конкретно на своём льду «Барыс» редко остаётся с пустыми руками. В трёх предыдущих случаях вообще брал верх — 2:1, 5:3 и 1:0 ОТ. Надо добавить, что два раза подряд в родных стенах подопечные Юрия Михайлиса не проигрывали с середины ноября.

Соперники сопоставимы по общему уровню, да ещё и являются прямыми конкурентами. Цена ошибки повышается, так что дебют наверняка получится аккуратным. Мы бы выбирали между ничьей в первом периоде за 2.44 и ставкой «гол в первые 9 минут — нет» — за 1.83. Игра наверняка пойдёт на три результата, без нервной концовки вряд ли обойдётся.

«Барыс» — «Салават Юлаев»: прогноз и ставка на матч КХЛ 14 января 2021 года

Битва прямых конкурентов по Восточной конференции, цена ошибки высока. «Барыс» накануне проиграл дома «Ак Барсу», упустив шанс подобраться к лидерам. А «Салават Юлаев» выглядел тяжеловато в Новосибирске, однако в концовке переломил ситуацию. Ждём аккуратного дебюта: команды прекрасно знают друг друга и раскрываться не станут. Похоже, первый гол случится не сразу.

Ставка: гол в первые 9 минут — нет за 1.83.