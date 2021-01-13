«Арсенал» — «Кристал Пэлас». Прогноз: ещё один шаг Артеты к возвращению былой славы

В 11 из 14 последних дерби с «Кристал Пэлас» «канониры» забивали как минимум два мяча.

14 января состоится матч 18-го тура чемпионата Англии «Арсенал» — «Кристал Пэлас». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: поставить на победу «канониров» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.59. Успех «орлов» оценён экспертами в 6.35. А ставки на ничью принимаются за 4.20.

Букмекерские коэффициенты на матч 18-го тура АПЛ «Арсенал» — «Кристал Пэлас» 14 января 2021 года

Букмекеры считают, что матч чемпионата Англии «Арсенал» — «Кристал Пэлас» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.90, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.00. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.13. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.69.

Анализ и прогноз матча 18-го тура чемпионата Англии «Арсенал» — «Кристал Пэлас» (14.01.2021)

Футбол в Англии не останавливается ни на мгновение. Только-только отыграли кубковые матчи, а уже пора приниматься за Премьер-лигу. Такими темпами добрались до 18-го тура, программа которого продолжится 14 января поединком «Арсенала» и «Кристал Пэлас». Начало лондонского дерби – в 23:00 мск.

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После вылета из четвертьфинала Кубка лиги Англии «канониры» наконец-то оттолкнулись ото дна и встали на путь исправления. В последних четырёх матчах одержаны четыре победы. Три пришлись на игры АПЛ, где получилось обыграть «Челси», «Брайтон» и «Вест Бромвич» с общим счётом 8:1.



А в последнем поединке команда Микеля Артеты выбила «Ньюкасл» из третьего раунда Кубка страны, победив со счётом 2:0. Оба мяча, к слову, были забиты только во втором дополнительном тайме. Теперь столичный клуб будет ожидать в 1/16 финала победителя пары «Саутгемптон» – «Шрусбери», ту встрече перенесли из-за COVID-19.



В турнирной таблице чемпионата Англии «Арсенал» поднялся на 11 строчку. Сейчас в активе 23 очка, до еврокубковой зоны пока далековато – шесть пунктов. Конкурентов в верхней части очень много, хотя ещё одна удачная серия может многое поменять. В общем, положение печальное, но по крайней мере не позорное. Уже ладно.

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«Кристал Пэлас» вылетел из Кубка Англии, уступив на выезде «Вулверхэмптону» с минимальным счётом. Хозяева здорово сыграли в обороне, а гости, несмотря на практически такой же процент владения мячом, за все 90 минут так и не смогли попасть в створ ворот соперника.



Впрочем, выглядят «орлы» в последнее время не так уж плохо. За семь предыдущих туров в АПЛ потерпели только два поражения, набрав в остальных пяти случаях девять из 15 возможных очков. Отрыв от зоны вылета составляет уже 11 пунктов. Пока что задача на сезон полностью выполняется, Рой Ходжсон своё дело знает.



Однако рассчитывать на очки в предстоящем дерби против «Арсенала» будет тяжело. Во-первых, «канониры» набрали очень приличный ход, немногие могут похвастаться десятью голами в четырёх матчах лишь при одном пропущенном. Во-вторых, «орлов» всё ещё тревожат кадровые потери. Ходжсон может остаться сразу без восьми футболистов.

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При таких раскладах возникает соблазн заиграть ставку «индивидуальный тотал хозяев больше 1.5 мяча» за коэффициент 1.70. Статистика личных встреч не против. Лишь в трёх из 14 предыдущих лондонских дерби «Арсенал» забивал меньше двух мячей. «Кристал Пэлас» в последнее время сильно не везёт, пропускает команда часто.

Прогноз и ставки на матч 18-го тура АПЛ «Арсенал» — «Кристал Пэлас» 14 января 2021 года

«Арсенал» набрал очень приличный ход, не каждый может похвастаться десятью голами в четырех играх. На наш взгляд, столичный клуб продолжит развивать успех. «Кристал Пэлас» может дать бой, но некоторые кадровые проблемы наверняка скажутся. Да и статистика очных встреч полностью на стороне команды Артеты.



Ставка: индивидуальный тотал «Арсенала» больше 1.5 мяча за 1.70.