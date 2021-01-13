«Аталанта» — «Кальяри». Прогноз: Алексей Миранчук выбьет Диего Година из Кубка Италии

14 января состоится матч 1/8 финала Кубка Италии «Аталанта» — «Кальяри». Начало игры — в 23:15 мск. Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: поставить на победу бергамасков в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.24. Успех клуба из Кальяри оценён экспертами в 10.75. А ставки на ничью принимаются за 6.70.
Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Италии «Аталанта» — «Кальяри» 14 января 2021 года
Букмекеры уверены, что матч 1/8 финала Кубка Италии «Аталанта» — «Кальяри» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.32, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.26. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.02. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.65.
Анализ и прогноз матча 1/8 финала Кубка Италии «Аталанта» — «Кальяри» (14.01.2021)
Новогодние праздники благополучно миновали. В топовых европейских чемпионатах дело близится ко второму кругу, вовсю играют и кубковые матчи. Так, в Кубке Италии добрались до 1/8 финала. 14 января будут разыгрывать путёвку в четвертьфинал «Аталанта» и «Кальяри».
Команда Джан Пьеро Гасперини окончательно вернулась к привычному образу жизни. В пяти предыдущих турах Серии А одержаны четыре разгромные победы, к которым добавлена результативная ничья. Причём среди поверженных соперников оказались даже представители топ-7 первенства «Рома» (4:1) и «Сассуоло» (5:1).
Сами же бергамаски в турнирной таблице чемпионата Италии идут на пятой строчке, набрав 31 балл за 16 сыгранных матчей. Отставание от замыкающей тройку лидеров «Ромы» составляет всего три пункта. При этом имеется игра в запасе, хотя конкуренция в верхней части почтительная.
«Кальяри» же в последнее время, напротив, сильно сбавил обороты. Предыдущая победа в Серии А датируется началом ноября прошлого года, то есть случилась аж два с лимним месяца назад. А за 10 туров после этого команда смогла набрать только четыре очка. Не просто слабо, а кошмарно.
При этом «островитяне» идут на серии из четырёх поражений, пропустив на указанном отрезке 10 мячей. Затянувшийся кризис спустил клуб на 16-ю строчку в таблице, отрыв от зоны вылета составляет всего лишь два пункта. В Кубке Италии добрались до 1/8 финала, но соперник здесь крайне серьёзный.
«Аталанта» по праву считается фаворитом предстоящего поединка. Во-первых, она входит в топ-5 Серии А по набранным очкам дома, а, во-вторых, состав здесь в целом выглядит покрепче. О набранной блистательной форме тоже забывать не стоит.
Любопытно также, что «богиня» наколотила целых 18 голов за пять предыдущих туров в чемпионате Италии, что в среднем за игру составляет даже больше 3,5 мяча. Оборона «Кальяри» в последнее время регулярно сбоит, отсутствие Диего Година не могло не сказаться. Однако легче с опытным уругвайцев едва ли станет.
Прошлая очная встреча состоялась в третьем туре внутреннего чемпионата. Тогда подопечные Гасперини принимали красно-синих на своём поле и победили с разгромным счётом 5:2. На этот раз мы бы ожидали чего-то похожего, ИТБ1 2.5 мяча за коэффициент 1.74 выглядит интересно.
«Аталанта» сейчас смотрится очень хорошо, а «Кальяри», напротив, находится на спаде. Кроме уверенной победы хозяев тут трудно что-то увидеть. Когда бергамаски в такой форме, остановить их на внутренней арене могут два-три клуба. И «Кальяри» в их число точно не входит.
Прогноз и ставки на матч Кубка Италии «Аталанта» — «Кальяри» 14 января 2021 года
«Аталанта» – бесспорный фаворит. Команда Гасперини находится в отличной форме, много забивает и регулярно побеждает. «Кальяри» же в последнее время переживает спад. На наш взгляд, снова стоит ожидать уверенную победу хозяев. Они штампуют голы пачками, так что индивидуальный верх бергамасков напрашивается.
Ставка: индивидуальный тотал «Аталанты» больше 2.5 мяча за 1.74.
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