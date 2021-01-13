«Локомотив» — ЦСКА. Прогноз: ярославцы разбили СКА, но с москвичами не справятся

14 января состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» — ЦСКА. Начало встречи — в 19:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом гостей: поставить на победу ЦСКА в основное время можно с коэффициентом 2.29, успех «Локомотива» идёт за 2.92.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Локомотив» — ЦСКА 14 января 2021 года

Букмекеры считают, что матч КХЛ «Локомотив» — ЦСКА 14 января будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.82, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.24. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.45. Гол на первой минуте идёт за 13.50.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Локомотив» Ярославль — ЦСКА Москва (14.01.2021)

Молодёжный чемпионат мира в Канаде забылся как страшный сон, до старта НХЛ осталось совсем чуть-чуть. Регулярный чемпионат КХЛ тем временем подбирается к финишу. Дедлайн остался позади, небольшую новогоднюю паузу отгуляли. Составы очерчены, изменений больше не предвидится.

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На четверг, 14 января, запланированы четыре матча. Наиболее поздний из них стартует в 19:00 мск в Ярославле. «Локомотив» на «Арене-2000» сразится с ЦСКА. Разумеется, это центральная игра дня. Выяснять отношения будут лучшие команды Западной конференции по потерянным очкам.

Красно-синие допустили достаточно осечек на рубеже декабря и января, после чего взялись за дело. Сейчас идут на серии из трёх побед. Разнесли «Нефтехимик» со счётом 6:1, дожали в овертайме СКА (3:2 ОТ), а на десерт разгромили в Латвии рижское «Динамо» (7:1). Настроение должно быть хорошим.

Всё это на фоне активной ротации. Игорь Никитин даёт шансы молодым хоккеистам и не стесняется хвалить их на пресс-конференциях. Москвичи по-прежнему возглавляют турнирную таблицу Запада, имея в активе 69 очков. СКА отстаёт на семь баллов при двух «лишних» играх. В восьми пунктах находится «Локомотив».

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Ярославцы продолжают радовать. 2021 год открыли серией из четырёх побед в основное время, три из которых оказались разгромными. Сохранить лицо удалось лишь «Сибири» (3:2). А вот «Витязь» (7:1), СКА (4:1) и рижское «Динамо» (4:1) получили по полной программе. Особенно впечатлило доминирование с санкт-петербуржцами.

Там «железнодорожники» не давали соперникам даже войти в их зону. Действительно вели игру, смотрелись гораздо активнее, нанесли почти в два раза больше бросков (41:23). И даже обошлись без удалений. Зато сами дважды реализовали лишнего в трёх попытках, что с ними случается редко. Единственную шайбу пропустили после рикошета.

Затем, правда, уступили «Спартаку» со счётом 3:4. Похоже, сказался плотный график. Пятая игра за 11 суток — очень серьёзная нагрузка, движения не хватало. Пока Эдди Паскуале тащил, гости лидировали. В третьем периоде совсем подсели, получили пару удалений и остались с пустыми руками.

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Зато подопечные Андрея Скабелки имели 2,5 суток на восстановление. Сейчас они выглядят гораздо интереснее СКА, так что фактически нас ждёт встреча лучших команд Запада на данный момент. Сразу заметим, что очные встречи в последнее время стабильно забирают «армейцы».

Набежало семь побед подряд, причём пять из них состоялись в основное время. Игорь Никитин действительно любит ротацию, но в основном это касается аутсайдеров и команд из Восточной конференции. А вот на прямого конкурента выйдут все лучшие, ведь «Локомотив» находится совсем недалеко.

С учётом истории противостояния, П2 с нулевой форой за 1.79 выглядит замечательно. Преимущества в свежести у хозяев быть не должно: ЦСКА выиграл в Латвии полуторным составом, да ещё и без малейшего напряга. Уже к 14-й минуте вел с разницей в три шайбы, дальше явно берёг силы.

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Альтернатива — ИТМ 2 гола «Локомотива» за 2.27. Москвичи вышли на привычный уровень в обороне, так что основной шанс хозяев зацепиться — обойтись без удалений и надёжно сыграть в обороне. «Перестрелять» красно-синих будет очень сложно.

«Локомотив» — ЦСКА: прогноз и ставка на матч КХЛ 14 января 2021 года

«Локомотив» начал 2021 год выше всяких похвал, но на фоне плотного графика подустал и потерпел чувствительное поражение от «Спартака». ЦСКА тем временем выиграл три раза подряд, а накануне быстро и ловко разнёс рижское «Динамо» (7:1). Силы не тратил, так что свежесть наверняка сохранилась. А с очными встречами полный порядок — москвичи побеждали в семи предыдущих случаях. П2 с нулевой форой за 1.79 напрашивается.

Ставка: победа ЦСКА с нулевой форой за 1.79.