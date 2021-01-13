«Ливерпуль» — «МЮ». Прогноз букмекеров: Клопп не даст Сульшеру уйти в отрыв

В это воскресенье, 17 января, нас ждет главный матч месяца в АПЛ! Лидер – «Манчестер Юнайтед» — на выезде сыграет с одним из фаворитов сезона – «Ливерпулем». Сейчас между командами всего 3 очка разницы. Выиграют хозяева – и отрыва не будет, если победят «Юнайтед», у них будут уже солидные 6 баллов преимущества. Ну а ничья сохранит статус кво, но совершенно точно порадует Пепа Гвардиолу и «Манчестер Сити». Начало игры – в 19:30 мск, прямая трансляция на «Окко Спорт».

Букмекеры уже дали свои котировки на предстоящий матч. По оценке аналитиков, фаворит матча – «Ливерпуль», поставить на его победу можно с коэффициентом 2.07. Это примерно 47% вероятности. На «МЮ» можно сделать ставку с коэффициентом 3.55 (28%). На ничью дают коэффициент 3.85 (26%).

Эксперты ждут результативной игры: на то, что в матче будет забито минимум 3 гола, можно сделать ставку с коэффициентом 1.73. На то, что будет ТМ 2.5 гола, предлагают коэффициент 2.10. При этом поставить на то, что обе забьют, можно за 1.63, а на то, что хотя бы одна команда не сможет поразить ворота соперника, можно поставить за 2.15.

Анализ и прогноз матча «Ливерпуль» — «МЮ» (17.01.2020)

Кажется, «Ливерпуль» угодил в небольшой кризис. Вроде бы и ситуация с травмированными у Юргена Клоппа постепенно выправляется, но спад очевиден. Кажется, мерсисайдцы забили все на несколько игр вперед несчастному «Кристал Пэлас» 19 декабря (7:0). После этого команда Клоппа не смогла победить аутсайдеров «Вест Бромвич» (1:1) и «Ньюкасл» (0:0), а еще уступила «Саутгемптону» (0:1). Три матча без побед при не самом сложном календаре – это серьезно! Неудивительно, что «Ливерпуль» потерял лидерство. Но встреча с «МЮ» — хороший повод его вернуть.

Но манкунианцы не собираются отдавать свое заслуженное первое место. В АПЛ команда Уле-Гуннара Сульшера не проигрывает уже больше 2 месяцев, с тех пор, как 1 ноября «МЮ» уступил «Арсеналу» (0:1). С тех пор «Красные дьяволы» выиграли 9 раз, дважды сыграли вничью и закрепились на первой строчке. Сейчас у «Юнайтед» серия из трех побед в чемпионате Англии, в последней для себя встрече они дожали неплохо играющий в последнее время «Бернли» благодаря голу Поля Погба за 20 минут до финального свистка.

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Казалось бы, все просто – «Ливерпуль» на спаде, «Манчестер» на подъеме, и ставить надо на команду Сульшера. Но есть факторы, которые намекают и на ставки в другую сторону.

Во-первых, «МЮ» не выигрывал у «Ливерпуля» уже 4 матча в АПЛ, здесь две победы мерсисайдцев и два ничейных результата. Какая-никакая, а все-таки серия.

Есть и куда более длинная и убедительная серия. Команда Юргена Клоппа не проигрывает уже 46 домашних матчей в АПЛ. Это очень внушительно. Коэффициент на непроигрыш «Ливерпуля» довольно маленький – 1.30, но все же.

А вот в плане тотала сказать сложно. С одной стороны, в 11 из 12 последних гостевых матчах «МЮ» забивал как минимум 2 мяча, 7 из них оказались верховыми. С другой — 3 последних встречи «Ливерпуля» были низовыми. Да и «Юнайтед» в игре с «Бернли» еле-еле дожал соперника. Силы команды Сульшера иссякают? Да и 3 последние очные встречи в АПЛ были низовыми. Можно рискнуть и поставить на ТМ 2.5 гола за 2.10, вряд ли кто-то здесь будет рисковать без меры.

Кажется, можно здесь проверять и ставку на ничью. Этому будет рад Пеп Гвардиола, такой результат позволит «Сити» не просто приблизиться, но уже стать и теневым лидером чемпионата. Если говорить о точном счете, самый вероятный исход, по оценке аналитиков, — ничья 1:1. Коэффициент 7.50. Ну и обе забьют здесь тоже можно сыграть, обе команды не так хороши в обороне, у «Ливерпуля» и вовсе сейчас защита строится по принципу «играют те, кто здоров».

Нас ждет главный матч месяца и целого первого круга в АПЛ. Удачных ставок!