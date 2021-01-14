«Реал» — «Атлетик», «Арсенал» — «Кристал Пэлас» и другие матчи. Что смотреть 14 января

С наступившим вас Новым годом! Спорт вышел с коротких каникул, можно снова смотреть и ставить на события. Рассказываем о главных матчах 14 января.
На что ставить в футболе 14 января
Сегодня нас ждёт второй полуфинал Суперкубка Испании. «Реал», который пребывает в явном кризисе, сыграет с «Атлетиком» из Бильбао.
Кроме того, в АПЛ «Арсенал» сыграет с «Кристал Пэлас», а в Кубке Италии ждём, что Гасперини даст шанс Алексею Миранчуку в матче с «Кальяри». В этом же турнире «Сассуоло» примет «СПАЛ».
На что ставить в хоккее 15 января
В КХЛ сегодня 4 игры. «Сибирь» сыграет с «Куньлунем», «Барыс» примет «Салават Юлаев», а «Трактор» — «Витязь». Завершится день матчем «Локомотива» и ЦСКА.
В НХЛ в ночь на пятницу сразу 10 игр. Выделяем встречу клубов из Нью-Йорка, в которых играют сразу 4 российских вратаря! Ну и ждём дебюта Кирилла Капризова в «Миннесоте», «дикари» начинают сезон игрой с «Лос-Анджелесом».
На что ещё ставить 14 января
В баскетбольной Евролиге «Химки» продолжают свою печальную серию. На этот раз матч с «Эфесом» на выезде, и оптимизма у подмосковного клуба не так много. В Единой лиге ВТБ «Автодор» в Саратове сыграет с «Калевом». Ну а если вы любитель НБА, для вас в ночь на пятницу 5 встреч.
На чемпионате мира по гандболу стартует сборная России… Вернее, сборная Федерации гандбола России. Наша команда сыграет со сборной Беларуси.
В мужской волейбольной Суперлиге «Кузбасс» в перенесённом матче сыграет с «Нефтяником» из Оренбурга.
Ну и никто не отменял ставки на киберспорт. Букмекеры предлагают линию на несколько крупных киберспортивных турниров по Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive.
Также можно поставить на киберфутбол, киберхоккей, кибербаскетбол и кибертеннис. Каждый может найти для себя ставку по вкусу!
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