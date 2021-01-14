«Порту» — «Бенфика». Прогноз: Пепе выкинет Вертонгена и Вайгля из чемпионской гонки

16 января «Порту» и «Бенфика» сыграют в матче 14-го тура чемпионата Португалии Португалии. Начало встречи — в 00:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Порту» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.22. Успех «Бенфики» оценён букмекерами коэффициентом 3.56.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Португалии «Порту» — «Бенфика» 16 января 2021 года

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Португалии «Порту» — «Бенфика» 16 января получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.76, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.30. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.70.

Анализ и прогноз матча 14-го тура чемпионата Португалии «Порту» — «Бенфика» (16.01.2021)

2021 год стремительно набирает обороты. С Лигой наций покончено, групповые этапы еврокубков завершены. АПЛ по традиции обошлась без пауз, остальные представители топ-5 европейских лиг вернулись в строй и набрали ход. Но жизнь кипит и за пределами самых популярных национальных чемпионатов.

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В чемпионате Португалии к концу подходит первый круг. Настало время 14-го тура, который подарит великолепную вывеску. 16 января «Порту» на стадионе «Драгау» сразится с «Бенфикой», начало — в 0:00 мск. Это будет вторая битва представителей большой тройки за три недели.



23 декабря они разыграли Суперкубок Португалии. Тогда «драконы» без особых проблем забрали трофей. Реализовали пенальти в середине первого тайма, выглядели активнее в оставшееся время, забили второй мяч в концовке. Лиссабонцы так ничего толком и не создали (2:0).



Сезон для команд складывается похожим образом: несколько осечек в стартовых семи турах, полный порядок в дальнейшем. «Орлы» в шести предыдущих поединках национального первенства набрали 16 очков из 18 возможных. Справедливости ради, никого сильнее «Пасуш де Феррейры» (2:1) на указанном отрезке не попадалось.

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А единственную осечку допустили в первой игре 2021 года. На выезде не смогли обыграть скромную «Санта-Клару» (1:1). Вроде бы ход набран приличный, но есть проблема. Даже с учётом хороших результатов зимой подопечные Жорже Жезуша занимают только третье место в чемпионате Португалии.



«Порту» сейчас рвёт и мечет. Семь побед подряд в Примейре, в пяти случаях забивали как минимум три мяча. Результативность потрясающая, игра даётся. Проблема та же — только второе место в турнирной таблице. Причём «Бенфику» опережает лишь по дополнительным показателям.



А лидирует «Спортинг», создавший задел в четыре очка. «Брага» отстаёт на восемь пунктов, все остальные находятся совсем далеко и в борьбу за медали уже не вмешаются. Говоря проще, в случае потери очков отставание от «львов» станет существенным. Ведь они до сих пор ни разу не проиграли, штампуя победу за победой.

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То есть цена ошибки велика, а ничья вряд ли кого-то устроит. Кроме того, в шести предыдущих очных встречах забивалось не меньше двух мячей. Непосредственно с результативностью у соперников порядок: «Порту» забивает больше всех (35), «Бенфика» входит в топ-3 (28).



Основные вопросы вызывает оборона. Именно надёжность позволяет «Спортингу» лидировать — восемь пропущенных мячей против 16 и 13 соответственно. В последние годы в личном противостоянии доминирует «Порту», у которого пять побед из шести возможных. Цифры очень мощные.



Плюс своё поле, которое должно помочь «драконам». Брать лобовую победу хозяев за 2.20 довольно рискованно, а на П1 с нулевой форой дают скромные 1.63. Любопытным вариантом выглядит ИТМ 1 гола «Бенфики» за 2.27. Больше «орлы» забивали только два раза в 14 последних битвах с «Порту».

Прогноз и ставки на матч чемпионата Португалии «Порту» — «Бенфика» 16 января 2021 года

Соперники в последнее время исправно обыгрывают середняков и аутсайдеров, идя ноздря в ноздрю. Проблема одна — «Спортинг» категорически отказывается допускать осечки, опережая преследователей на четыре очка. «Бенфика» в последнее время крайне неудачно играет с «Порту» — пять поражений в шести матчах. И забивает маловато. Возьмём индивидуальный низ гостей.

Ставка: ИТМ 1 гола «Бенфики» за 2.27.