«Вольфсбург» — «РБ Лейпциг». Прогноз: иногда в чемпионате Германии бывает и такое

Соперники встречались в Бундеслиге восемь раз. В семи случаях забивалось не больше двух мячей.

16 января состоится матч 16-го тура чемпионата Германии «Вольфсбург» — «РБ Лейпциг». Начало игры — в 17:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом гостей: поставить на победу «Лейпцига» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.11. Успех «Вольфсбурга» оценён букмекерами коэффициентом 3.86. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.72.

Коэффициенты букмекеров на матч Бундеслиги «Вольфсбург» — «РБ Лейпциг» 16 января 2021 года

Букмекеры считают, что матч чемпионата Германии «Вольфсбург» — «Ред Булл Лейпциг» 16 января получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.87, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.13. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.39. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.19. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.71.

Анализ и прогноз матча 16-го тура чемпионата Германии «Вольфсбург» — «Лейпциг» (16.01.2021)

Сезон в европейском футболе в самом разгаре, дошли до середины января. В Германии разобрались со вторым раундом национального кубка, пора возвращаться к Бундеслиге. Между тем, розыгрыш вплотную подобрался к концу первого круга. На носу 16-й тур, который продолжится в субботу шестью матчами.

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Пять из них стартуют в 17:30 мск. «Вольфсбург» на «Фольксваген-Арене» сразится с «РБ Лейпциг». Это центральная игра всего тура. Соперники бодро начали сезон, заметно сбавили обороты в последнее время, но всё ещё входят в топ-6 турнирной таблицы чемпионата Германии.



«Волки» не смогли пробиться в основной раунд Лиги Европы, что существенно разгрузило календарь. Тем не менее ближе к зиме результаты просели. В шести предыдущих поединках Бундеслиги набрано всего восемь очков. С горем пополам одолели «Айнтрахт» (2:1) и «Штутгарт» (1:0).



Больше похвастать нечем. Разошлись миром в гостях с «Кёльном» (2:2) и «Унионом» (2:2), проиграли грандам — «Баварии» (1:2) и дортмундской «Боруссии» (0:2). Самое обидное, что в обоих случаях выглядели как минимум не хуже, однако чудовищная реализация и невезение перевешивали весь позитив.

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Словом, положение в чемпионате Германии далеко не самое приятное. Только шестое место в турнирной таблице с 25 очками. До зоны Лиги чемпионов уже три пункта, зато преследователей хватает. Даже идущий девятым «Айнтрахт» отстаёт всего на два балла. Надо срочно добавлять.



«РБ Лейпциг» одно время даже шёл лидером, но долго это не продлилось. В трёх предыдущих турах добыли одну победу, в гостях у «Штутгарта» (1:0). Плюс нулевая ничья с «Кёльном» на своём поле и поражение от дортмундской «Боруссии» со счётом 1:3. Тоже в родных стенах. С результативностью проблемы — три гола в четырёх последних матчах Бундеслиги.



А ведь «Вольфсбург» при всех своих трудностях остаётся дисциплинированным и организованным коллективом. Всего 17 пропущенных мячей, по меркам чемпионата Германии совсем мало. Это третий показатель в лиге, лучше только «Байер» (15) и как раз «РБ Лейпциг» (12). Потому букмекеры и не уверены в высокой результативности.

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Соперники готовились в недельном цикле, поскольку второй раунд Кубка Германии преодолели ещё в декабре. Сил должно быть достаточно, потому ждём интенсивный футбол. А вот с голами, похоже, будет туго. За всё время РБЛ и «волки» пересекались в Бундеслиге восемь раз. Планку тотала пробили лишь однажды.



Потому мы бы выбирали между классическими вариантами. На тотал меньше 2.5 мяча дают отличный коэффициент 2.13, «обе забьют — нет» вообще идёт за 2.24. Шансы гостей вроде бы чуть выше, но «Вольфсбургу» и так сильно не везло с грандами в нынешнем сезоне. В какой-то момент фортуна должна вернуть долг, так что победа хозяев вполне вероятна.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Германии «Вольфсбург» — «РБ Лейпциг» 16 января 2021 года

Соперники входят в тройку лучших Бундеслиги по количеству пропущенных мячей, а вот с созиданием в последнее время испытывают проблемы. Между прочим, семь из восьми очных встреч в чемпионате Германии оказывались низовыми, а на ТМ 2.5 гола дают заметно больше двойки. С точки зрения математики это подарок. Рискнём.



Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 2.13.