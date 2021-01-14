Поветкин – Уайт: Русский Витязь попробует вновь нокаутировать сильного соперника

Стала известна новая дата боя-реванша между супертяжеловесами Александром Поветкиным и Диллианом Уайтом. Поединок должен будет пройти в Великобритании 6 марта 2021 года. Об этом объявил известный промоутер Эдди Хирн.

В Поветкина не верили в первом бою, но россиянину удался великолепный удар, после которого Уайт рухнул. Теперь британец жаждет реванша!

Когда дата боя Поветкин – Уайт – 2

Бой между Александром Поветкиным и Диллианом Уайтом запланирован на 6 марта 2021 года в Великобритании. Ориентировочное начало – 23:59 мск. Скорее всего, из-за пандемии коронавируса этот поединок пройдёт без зрителей.

В конце августа Поветкин в Великобритании нокаутировал Уайта в пятом раунде, завоевав временный пояс WBC. Уже 21 ноября боксёры должны были вновь встретиться, но реванш не состоялся из-за того, что Александр Поветкин заболел коронавирусом. Бой перенесли на 30 января, но затем его сдвинули на март.

«Боя с Уайтом в январе не будет. Мы недооценили последствия вируса, всё прошло не так гладко, как мы считали. Бокс — это серьёзная нагрузка на организм, рисковать Сашиным здоровьем я не позволю. Дату боя будем обсуждать и назначать, когда поймём, в каком темпе сможем двигаться с подготовкой», — рассказал промоутер Андрея Рябинский.

Но, кажется, теперь встрече соперников ничего не мешает. Поветкин уже отправился со своей командой в Геленджик, где будет готовиться к реваншу. На кону – временный пояс чемпиона WBC.

Где смотреть бой Александр Поветкин – Диллиан Уайт

Бой-реванш между Александром Поветкиным и Диллианом Уайтом можно будет посмотреть на стриминговом сервисе DAZN. Вероятно, в России бой покажет один из телеканалов, но точная информация об этом будет известна ближе к бою.

Коэффициенты букмекеров на бой Поветкин – Уайт

По оценке букмекеров, фаворит боя – Диллиан Уайт. Поставить на его победу в бое-реванше можно с коэффициентом 1.41, это примерно 65%. Сделать ставку на то, что и во второй раз победа останется за Поветкиным, можно с коэффицентом 2.83 (32%). На ничью эксперты предлагают коэффициент 30.00 (3%).

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Форма Александра Поветкина и Диллиана Уайта

Для Диллиана Уайта предстоящий бой – вопрос жизни и смерти. Британец целенаправленно готовился к тому, чтобы выйти в 2021 году на бой с Тайсоном Фьюри в статусе официального претендента. Но получилось так, что Уайт в некотором роде подвёл своего промоутера – апперкот Поветкина в 5-м раунде уложил его на настил.

Правда, не стоит забывать, что в целом британец смотрелся лучше и до суперудара Русского Витязя несколько раз отправлял россиянина в нокдаун.

«Нокдауны были, но чувствовал себя хорошо, мне повезло, что получилось так ударить. Некоторые бои Уайта я смотрел и видел, что он пропускает снизу, отрабатывал комбинации слева снизу и справа. Попал хорошо, может быть, это лучший нокаут в моей карьере», — признался Поветкин после боя.

Что теперь? Для Уайта бой-реванш с Поветкиным – последний шанс исправить подмоченную репутацию. Если британец выиграет, то, возможно, все-таки получит шанс на чемпионский бой с Фьюри. Если же Поветкин победит и во второй раз, то об удачной карьере британец может забыть. Поэтому Уайт уже бравирует, заявляя, что нокаута не было, а он всего лишь поскользнулся и неудачно упал.

«Уайт сказал, что не было нокаута, а он просто упал? Очень хорошо зашёл! Конкретно! Говорить можно всё что угодно, но все всё видели. Может, он просто не помнит этого удара и нокаута, поэтому и говорит, что его не было. Для него его действительно не было.

Конечно, я хотел бы реванша с Уайтом. Потому что он слишком много говорит. Хочется ещё раз его уронить, чтобы поменьше болтал. А потом уже постараюсь выйти на бой за титул чемпиона мира», — сказал Поветкин.

До боя осталось меньше двух месяцев! Вы можете тщательно проанализировать бой Поветкин – Уайт 2 и сделать верную ставку. Удачи!