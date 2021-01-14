«Унион» — «Байер». Прогноз: главная сенсация Бундеслиги не испугается Шика и Бендера

15 января состоится матч 16-го тура чемпионата Германии «Унион» — «Байер». Начало игры — в 22:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу леверкузенцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.19. Успех берлинцев оценён экспертами в 3.52. А ставки на ничью принимаются за 3.52.

Букмекерские коэффициенты на матч Бундеслиги «Унион» — «Байер» 15 января 2021 года

Букмекеры не уверены, что матч чемпионата Германии «Унион» — «Байер» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.94, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.96. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.38. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.22.

Анализ и прогноз матча 16-го тура чемпионата Германии «Унион» — «Байер» (15.01.2021)

Первый месяц 2021 года подобрался к экватору, календарь не щадит никого. Топовые европейские чемпионаты продолжают играть в условиях плотного графика, второй круг всё ближе. В Германии благополучно отыграли кубковые матчи, без сенсаций не обошлось. Теперь пора возвращаться к Бундеслиге.

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16-й тур чемпионата Германии откроется одним-единственным поединком 15 января. Позиции в турнирной таблице попробуют укрепить представители топ-6 — берлинский «Унион» и леверкузенский «Байер». Встреча начнётся в 22:30 мск и пройдёт на стадионе «Ан дер Альтен Фёрстерай» в Берлине.



В текущем сезоне берлинцы выглядят на удивление здорово. Из Кубка Германии, правда, вылетели, уступив со счётом 2:3 «Падерборну», представителю второго по силе немецкого дивизиона. Зато первый круг Бундеслиги выходит выше всяких похвал.



После 15-го тура команда Урса Фишера замыкает пятёрку лучших в турнирной таблице, набрав 25 баллов. Плотность в верхней части весьма серьёзная. Отрыв от идущего десятым «Штутгарта» составляет четыре пункта, а до идущего вторым «Лейпцига» не хватает только шесть.

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Любопытно, что за это время «железные» потерпели всего два поражения и при этом удивляют результативностью даже на фоне традиционно верхового чемпионата Германии. В нынешнем сезоне они забивали в каждом из 15 туров, в сумме наколотив аж 31 гол. Больше оформила лишь мюнхенская «Бавария», которая выступает в своей лиге.



К слову, «Унион» успел огорчить целый ряд грандов. Досталось не только той же «Баварии» (1:1), но мёнхенгладбахской (1:1) и дортмундской (2:1) «Боруссиям», а также «Вольфсбург» (2:2). «Байер» до запланированной зимней паузы выглядел крайне достойно, но теперь у него тоже могут возникнуть серьёзные проблемы.



Леверкузенцы в прошлой игре вынесли крепкий «Айнтрахт» из второго раунда Кубка Германии (4:1), но в Бундеслиге дела идут похуже. После поражения от «Баварии» (1:2) успели провести два матча. Сперва по делу уступили «Айнтрахту» (1:2), а затем потеряли очки со скромным «Вердером» (1:1), который за 90 минут нанес только два удара по воротам.

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Букмекеры обоснованно считают «львов» фаворитом в предстоящем поединке. Однако крепкая оборона команды из Леверкузена всё чаще сбоит в последнее время. Отыграть на ноль удалось лишь в одной из шести последних матчей во всех турнирах. Забить не смог только «Кёльн», который находится в зоне стыковых игр.



При таких раскладах мы бы проверили ставку «обе забьют» за коэффициент 1.71. «Унион» набрал хорошую форму, да и статистика личных встреч на нашей стороне. В двух предыдущих играх с «Байером» берлинский клуб забил три мяча, а пропустил шесть. Скучно точно не будет.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Германии «Унион» — «Байер» 15 января 2021 года

«Байер» выглядит фаворитом, всё же разница в уровне исполнителей существенная. В то же время «Унион» не знает страха, а главное — никого не отпускают просто так. Берлинцы пока проводят выдающийся сезон, редко проигрывают и очень много забивают. Дать бой им точно по силам, тем более на своём поле. Говорить о наборе очков не рискнём, а вот голы в обе стороны весьма вероятны.



Ставка: обе забьют за 1.71,