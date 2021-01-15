Александр Головин должен получить больше игрового времени, а римское дерби – всегда интересно!

«Лацио» — «Рома», «Монпелье» — «Монако» и другие матчи. Что смотреть 15 января

С наступившим вас Новым годом! Спорт вышел с коротких каникул, можно снова смотреть и ставить на события. Рассказываем о главных матчах 15 января.

На что ставить в футболе 15 января

Центральный матч дня пройдёт в Италии, это римское дерби – «Лацио» против «Ромы». «Волки» занимают 3-е место и могут приблизиться к лидерам, а вот «лациале» нужно подниматься с 8-й строчки. Домашняя победа может улучшить турнирное положение команды Индзаги.

«Ливерпуль» — «МЮ». Прогноз букмекеров: Клопп не даст Сульшеру уйти в отрыв «Юнайтед» на вершине таблицы, но защитить это лидерство будет невероятно сложно.

Кроме того, в Германии «Унион» сыграет с «Байером», а во Франции «Монако» на выезде – с «Монпелье». Возможно, Нико Ковач даст больше времени Александру Головину! С нетерпением ждём появления россиянина на поле.

На что ставить в хоккее 15 января

В КХЛ сегодня 5 матчей, и почти все в одно время. «Ак Барс» в Казани сыграет с «Авангардом», «Северсталь» — с рижским «Динамо», а минские динамовцы примут «Автомобилист». Кроме того, московское «Динамо» сыграет с «Торпедо», а «Спартак» — с «Йокеритом».

Кто получит «Харт Трофи»? Панарин и Овечкин против Макдэвида и Маккинона! Шансы канадцев выше, но на нашей стороне опыт!

В НХЛ в ночь на субботу 6 игр. «Вашингтон» Александра Овечкина сыграет с «Баффало», а ещё выделяем встречу «Филадельфии» и «Питтсбурга».

На что ещё ставить 15 января

В баскетбольной Евролиге 2 матча с участием российских клубов. «Зениту» предстоит сложный матч против «Жальгириса», а ещё суперматч ЦСКА — «Барселона»! Обе команды понесли некоторые потери перед этой игрой, исход предугадать очень сложно. В НБА запланированы 8 игр, будем надеяться, что коронавирус не вмешается в планы лиги.

Интересный матч в мужской волейбольной Суперлиге. Казанский «Зенит», который находится в игровом кризисе, принимает одного из лидеров чемпионата – московское «Динамо».

Ну и никто не отменял ставки на киберспорт. Букмекеры предлагают линию на несколько крупных киберспортивных турниров по Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive.

Также можно поставить на киберфутбол, киберхоккей, кибербаскетбол и кибертеннис. Каждый может найти для себя ставку по вкусу!