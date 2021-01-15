«Боруссия Д» — «Майнц». Прогноз: Холанд и Санчо раздавят худший клуб чемпионата Германии

16 января состоится матч 16-го тура чемпионата Германии «Боруссия» Дортмунд — «Майнц». Начало игры — в 17:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Боруссии» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.21. Успех «Майнца» оценён букмекерами коэффициентом 16.25. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 7.70.

Коэффициенты букмекеров на матч Бундеслиги «Боруссия Д» — «Майнц» 16 января 2021 года

Букмекеры считают, что матч чемпионата Германии «Боруссия» Дортмунд — «Майнц» 16 января получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.37, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.10. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.02. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.83. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.90.

Анализ и прогноз матча 16-го тура чемпионата Германии «Боруссия Д» — «Майнц» (16.01.2021)

Сезон в европейском футболе в самом разгаре, дошли до середины января. В Германии разобрались со вторым раундом национального кубка, пора возвращаться к Бундеслиге. Между тем, розыгрыш вплотную подобрался к концу первого круга. На носу 16-й тур, который продолжится в субботу шестью матчами.

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Пять из них стартуют в 17:30 мск. В Дортмунде «Боруссия» на стадионе «Сигнал Идуна Парк» сразится с «Майнцем». Соперники находятся на противоположных полюсах турнирной таблицы. Хозяева располагаются в зоне Лиги чемпионов и пытаются включиться в борьбу за титул, гости застряли в зоне вылета.



Нельзя сказать, что после смены тренера «шмели» преобразились, но три победы подряд всё же одержаны. Разобрались с «Айнтрахтом» из Брауншвейга в Кубке Германии (2:0), а уже после новогодней паузы выправили ситуацию в национальном первенстве. Две победы с разницей в два мяча.



Пострадали «Вольфсбург» (2:0) и «РБ Лейпциг» (3:1). Качество футбола далеко не всегда находилось на высоком уровне, те же «волки» вполне могли рассчитывать на очки. А вот ко второй игре 2021 года форму набрал Эрлинг Холанд, который пропустил декабрь из-за травмы и с «Вольфсбургом» выглядел слабо.

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Во втором тайме норвежец оформил дубль, а ещё один мяч забил Джейдон Санчо. Лидеры повадились допускать осечки, так что для дортмундцев пока ничего не потеряно. Они вышли на четвёртое место в турнирной таблице, имея в активе 28 очков. До «Байера» один пункт, до РБЛ — три, до «Баварии» — пять.



Правда, календарь в ближайшее время неприятный. 19 января предстоит выезд в Леверкузен, а 22 числа — в Мёнхенгладбах. Потому допускать осечку с аутсайдером крайне не рекомендуется. Больше того — желательно не тратить лишних сил и победить уверенно. Ведь дальше будет сложно.



«Майнц» в минувшем сезоне спокойно сохранил прописку в элите. Не блистал, но стабильно имел несколько очков отрыва от зоны вылета. Теперь ситуация гораздо хуже. Первый круг подходит к концу, а набрано всего шесть баллов. Это чистое последнее место в чемпионате Германии.

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Даже до зоны стыков уже пять пунктов, а до спасительной 15-й строчки — все семь. Результаты просто кошмарные, команде удался лишь ноябрь. Дальше — всего одно очко в шести турах, в гостях скатали нулевую ничью с «Гертой». Из Кубка Германии тоже вылетели, уступив по пенальти «Бохуму».



И вроде бы «Майнц» в последние годы часто давал бой «шмелям». Однако сейчас гости в кошмарном состоянии. Пропускают более чем по два мяча в среднем за 90 минут, хуже только несчастный «Шальке». Соперники готовились в недельном цикле, да и пауза была совсем недавно. Значит, функционально фаворит будет готов хорошо.



А это обещает «карнавальникам» заметные проблемы. Лезть в большие форы опасно, поскольку дортмундцы вряд ли станут рвать жилы перед битвами с прямыми конкурентами. Мы бы выбирали между Ф1 (-1) в первом тайме за 2.14 и голом «Боруссии» в первые 15 минут за 2.95.

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Ждём от хозяев агрессивного дебюта в надежде быстро получить преимущество. А дальше — спокойной игры по счёту и победы с разницей в пару мячей.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Германии «Боруссия Д» — «Майнц» 16 января 2021 года

«Майнц» — худший клуб чемпионата Германии, который зацепил одно очко в шести последних турах и очень много пропускает. У «Боруссии» снова набрал форму Эрлинг Холанд, но впереди два выездных матча с прямыми конкурентами. Скорее всего, хозяева постараются побыстрее создать преимущество, чтобы дальше не тратить лишние силы.



Ставка: гол «Боруссии» в первые 15 минут за 2.95.