«Металлург» — «Салават Юлаев». Прогноз: магнитогорцы закончат ударную серию Хартикайнена

Уфимцы проведут четвёртый матч за семь суток, а хозяева отдыхали с 11 января.

16 января состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» — «Салават Юлаев». Начало встречи — в 15:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Металлурга» в основное время можно с коэффициентом 2.22, успех «СЮ» идёт за 2.85.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Металлург» — «Салават Юлаев» 16 января 2021 года

Букмекеры считают, что матч КХЛ «Металлург» — «Салават Юлаев» 16 января будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.85, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.01. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.40. Гол на первой минуте идёт за 14.50.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Металлург» Магнитогорск — «Салават Юлаев» Уфа (16.01.2021)

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На субботу, 16 января, запланированы всего два матча. Наиболее ранний стартует в 15:30 мск в Магнитогорске. «Металлург» сразится с «Салаватом Юлаевым». Естественно, это главная игра дня. Ведь речь идёт о битве прямых конкурентов, сражающихся за третье место в турнирной таблице Востока.

Уфимцы к середине января превратились в грозную силу. Восемь побед в десяти поединках, причём одно из поражений потерпели только в овертайме от «Авангарда». Среди прочего успели разобраться с «Металлургом» (4:2), «Автомобилистом» (1:0 ОТ), «Ак Барсом» (7:3) и «Барысом» (6:3). Внушительная коллекция скальпов.

Теему Хартикайнен дышит огнём и бьёт рекорды, Сакари Маннинен стабильно набирает очки, исправно выстреливает большинство. Напрягает разве что меньшинство, с которым никак не удаётся разобраться. Мощнейший отрезок позволил закрепиться на третьем месте в конференции. 60 очков в 47 встречах — график отличный.

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Отставание от лидирующего в дивизионе Чернышева «Авангарда» составляет всего два пункта, хотя у омичей есть две игры в запасе. С одной стороны, ставить против такого «Салавата» необычайно сложно. С другой, тяжёлый график наверняка скажется. Четвёртая игра за семь суток, три последних — в гостях.

Усталость, скорее всего, накопилась. В Казахстане зелёные вкатывались полтора периода. Открыли счёт чуть ли не с единственного момента благодаря отличной атаке сходу. А вот после второй шайбы (она тоже получилась быстрой — перехват, выход «2 в 1», передача и бросок в касание) понеслось.

«Металлург» мощных победных серий не выдавал, однако в 2021 году выступает более чем прилично. Три победы из четырёх возможных — над «Спартаком» (4:3), «Торпедо» (3:2) и минским «Динамо» (4:2). Проиграли только «Авангарду» (2:4) из-за провала в первом периоде. Дальше давили и вполне могли спастись.

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На стороне «лис» свой лёд, а главное — аж трое лишних суток на восстановление. Они не выходили на лёд с 11 января, а это внушительный бонус. Преимущество в свежести и движении, скорее всего, окажется на стороне подопечных Ильи Воробьёва. А с мотивацией у них полный порядок.

Именно ММг занимает четвёртую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. Отставание от «Салавата Юлаева» составляет три очка, зато имеются две игры в запасе. Мы бы выбирали между П1 с нулевой форой за 1.73 и 1Х + тотал меньше 6.5 шайбы за 1.80. Пропускают хозяева в последнее время немного, а уфимцам будет сложно показать максимум на фоне усталости.

«Металлург» — «Салават Юлаев»: прогноз и ставка на матч КХЛ 16 января 2021 года

«Салават Юлаев» восхищает. Восемь побед в десяти последних матчах, в том числе 7:3 над «Ак Барсом» и 6:3 над «Барысом». Однако график очень плотный — четвёртая игра за семь суток, третий выезд подряд. «Металлург», напротив, отдыхал аж с 11 января. Плюс свой лёд. Думается, преимущество в свежести позволит «лисам» забрать «конёк». И как минимум не проиграть в основное время.

Ставка: победа «Металлурга» с нулевой форой за 1.73.