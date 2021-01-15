«Барселона» — «Атлетик». Прогноз букмекеров: Куман выиграет Суперкубок Испании и без Месси

17 января «Барселона» и «Атлетик» разыграют первый трофей 2021 года в Испании – Суперкубок страны. Начало этой встречи – 23:00 мск. Прямую трансляцию поединка можно будет посмотреть на «Матч ТВ».

Букмекеры уже дали свой прогноз на матч. По оценке аналитиков, явный фаворит противостояния – «Барселона». Поставить на победу каталонской команды можно с коэффициентом 1.65, это примерно 58% вероятности. На победу «Атлетика» можно поставить за 5.10 (18%). На ничейный исход предлагают коэффициент 4.20 (24%).

На то, что в игре будет как минимум 3 гола, можно сделать ставку с коэффициентом 1.67. На низовой характер встречи можно поставить за 2.20. На то, что обе забьют, эксперты букмекерских контор предлагают коэффициент 1.70. Поставить на то, что хотя бы одна команда не сможет отличиться, можно с коэффициентом 2.02.

Анализ и прогноз матча «Барселона» — «Атлетик» (17.01.2021)

«Барселона» и «Атлетик» готовы разыграть первый испанский трофей 2021 года. Каталонцы в полуфинале оказались удачливее «Реала Сосьедад» в серии пенальти, а «Атлетик» сотворил сенсацию, переиграв мадридский «Реал» (2:1). Парни из Бильбао смогли дважды поймать «Королевский клуб» на контратаках, а во втором тайме удержали нужный себе результат, хотя в концовке было очень непросто.

«Барселона» — явный фаворит противостояния, тем более, что у сине-гранатовых будет на один день больше для восстановления. К тому же эти команды совсем недавно встречались в рамках Примеры и «Барса» победила 3:2, хотя и пропустила гол уже на 3-й минуте матча.

Правда, нужно отметить, что тогда в составе каталонцев 2 гола забил Лионель Месси. А вот в финале Суперкубка Испании выступление Лео под большим вопросом. Аргентинец получил травму двуглавой мышцы в матче с «Гранадой» и не попал в заявку на матч с «Реалом Сосьедад». Сможет ли сыграть Месси в финале – большой вопрос. По крайней мере, Роналд Куман совсем не уверен в этом.

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«Мы должны подождать ещё несколько дней, чтобы понять, сможет ли он сыграть», — заявил Куман.

Так что в этом плане шансы «Атлетика» повышаются. Тем более что команда сейчас находится на подъёме после смены тренера. Марселино возглавил клуб совсем недавно и, конечно, пока не успел полностью привить свою философию клубу. И в этом опасность басков – сложно предсказать, какой команда предстанет в финале.

Если посмотреть на очные встречи, то в последних двух побеждала «Барселона». А вот перед этим были две виктории «Атлетика». А перед ними два матча завершились вничью. Вот уж действительно игра на три исхода.

Если же посмотреть на результативность последних встреч, то верховой была только одна – как раз последняя. Во всех остальных 5 матчах команды много не забивали. Так что ставка на ТМ 2.5 за 2.20 – неплохой вариант. Как и пари на то, что обе команды забить не смогут. На этот исход коэффициент 2.02.

Стоит ждать и то, что 2-й тайм окажется результативнее 1-го. «Атлетико» будет строго играть в обороне и надеяться на свои контратаки, какими опасными они могут быть – мы видели в игре с «Реалом». «Барса» же возьмёт мяч под контроль и постарается расшатать оборону басков – стандартный сценарий, вне зависимости от того, будет на поле Месси или нет.

Учитывая, что команды играли совсем недавно, особенно это относится к «Атлетику», то после перерыва играть придётся на зубах. Это создаст пространство и даст шансы нападающим реализовать свои шансы. Поставить на то, что 2-й тайм будет результативнее 1-го, можно с коэффициентом 2.00.



Конечно, без Месси потенциал «Барселоны» сокращается, но индивидуальный класс каталонцев всё равно ощутимо выше. Что победит – порядок или класс? Узнаем совсем скоро. Делайте ваши ставки на Суперкубок Испании!