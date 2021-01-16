«Лестер» — «Саутгемптон», «Фулхэм» — «Челси» и другие матчи. Что смотреть 16 января

С наступившим вас Новым годом! Спорт вышел с коротких каникул, можно снова смотреть и ставить на события. Рассказываем о главных матчах 16 января.
На что ставить в футболе 16 января
Очередной тур стартует в Англии. В воскресенье дуэль лидеров «Ливерпуль» — «МЮ», а пока можно понаблюдать за любопытным противостоянием «Лестера» и «Саутгемптона». Интересна и встреча «Фулхэм» — «Челси». Кроме того, «Вулверхэмптон» сыграет с «Вест Бромвичем», «Лидс» — с «Брайтоном», а «Вест Хэм» — с «Бернли».
В Бундеслиге дортмундская «Боруссия» примет «Майнц», а «Лейпциг» на выезде сыграет с «Вольфсбургом». Три матча в серии А, самый интересный, пожалуй, «Сампдория» — «Удинезе». Ну и во Франции «ПСЖ» на выезде сыграет с «Анже». Почеттино уже с первым трофеем, но пока не в лидерах Лиги 1.
На что ставить в хоккее 16 января
В КХЛ в субботу всего две игры. «Металлург» примет «Салават Юлаев», а «Сочи» сыграет с «Витязем».
В НХЛ сразу 10 матчей. Тут и уже второе по счету противостояние клубов из Нью-Йорка и дуэль Овечкина и Малкина – «Вашингтон» против «Питтсбурга». Зрелище для настоящих гурманов!
На что ещё ставить 16 января
В баскетбольной Единой лиге ВТБ «Нижний Новгород» примет угодивший в игровой кризис «Локомотив-Кубань». В НБА запланированы 9 игр, будем надеяться, что коронавирус не вмешается в планы лиги. Встреча «Финикс» — «Индиана» уже перенесена.
В мужской волейбольной Суперлиге новосибирский «Локомотив» сыграет против «Зенита» из Санкт-Петербурга.
Наконец, на чемпионате мира по гандболу второй матч проведет сборная ФГР, то есть сборная России. В 20:00 команда Велимира Петковича сыграет со сборной Словении.
Ну и никто не отменял ставки на киберспорт. Букмекеры предлагают линию на несколько крупных киберспортивных турниров по Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive.
Также можно поставить на киберфутбол, киберхоккей, кибербаскетбол и кибертеннис. Каждый может найти для себя ставку по вкусу!
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