«Анже» — «ПСЖ». Прогноз: Почеттино и Неймар сбавят темп после победы в Суперкубке Франции

16 января состоится матч 20-го тура чемпионата Франции «Анже» — «Пари Сен-Жермен». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитом гостей: поставить на победу парижан в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.38. Успех клуба из Анже оценён экспертами в 9.40. А ставки на ничью принимаются за 5.85.

Букмекерские коэффициенты на матч чемпионата Франции «Анже» — «ПСЖ» 16 января 2021 года

Букмекеры уверены, что матч французской Лиги 1 «Анже» — «ПСЖ» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.57, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.34. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.78. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.06.

Анализ и прогноз матча 20-го тура чемпионата Франции «Анже» — «ПСЖ» (16.01.2021)

Первый месяц 2021 года подобрался к экватору, а в чемпионате Франции успели добраться до второго круга. На повестке дня – 20-й тур, программа которого продолжится 16 января двумя поединками. В самом позднем из них «Анже» на стадионе «Стад Жан Буин» примет «Пари Сен-Жермен».

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Несмотря на немалое количество поражений в нынешнем сезоне, в целом «Анже» выглядит не так плохо. За восемь последних туров команда проиграла только два раза, а в остальных шести случаях набрала 14 из 18 возможных очков. Совсем недурно для середняка.



Удачная серия закинула «учёных» на седьмое место в турнирной таблице Лиги 1. Всего за 19 туров набрано ровно 30 очков. До пятёрки лучших не хватает каких-то трёх пунктов, хотя конкуренция в верхней части серьёзная. Тем не менее спокойный финиш в серединке кажется практически обеспеченным.



Одно из поражений, к слову, случилось в прошлом туре. Команда Стефана Мулена гостила у «Монако», который набрал солидный ход в последние недели. И уступила с разгромным счёт 0:3. Разгрома гости, пожалуй, не заслуживали, но монегаски выглядели интереснее и на три очка определённо наиграли.

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Форма «Пари Сен-Жермен» далека от идеальной, но первые плоды работа Маурисио Почеттино на посту главного тренера уже имеются. В первом матче под руководством аргентинца многократный чемпион страны потерял очки, сыграв вничью с «Сент-Этьеном» (1:1). Зато потом вынес «Брест» (3:0) и выиграл Суперкубок Франции.



В битве за трофей «ПСЖ» встречался с «Марселем». В целом соперники смотрелись сопоставимо, создали примерно равное количество моментов. Только парижане больше владели мячом и лучше реализовали свои моменты. Как итог – победа со счётом 2:1. Натужная, но приятная.



Вернулся на поле после отсутствия Неймар и даже успел забить с пенальти на 85-й минуте. Теперь Почеттино может рассчитывать на большинство лидеров, лазарет постепенно пустеет. Троица Ди Мария, Мбаппе и Неймар набирает форму и, как ожидается, может сыграть уже в ближайшее время.

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В матче первого круга «Пари Сен-Жермен» уничтожил «Анже» со счётом 6:1. Однако то было в Париже, а на своём поле столичный клуб играет в текущем сезоне гораздо лучше, чем в гостях. За четыре последних выезда «ПСЖ» забил только шесть мячей, что для гегемона Лиги 1 довольно скромно.



Разумеется, шансов у «Анже» на этот раз тоже мало, но ещё одной крупной победы парижан мы бы ждать не стали. «Учёные» не так много пропускают в последнее время, а команда Почеттино после непростого матча за Суперкубок наверняка сыграет на малых оборотах. Проверим П2 + тотал меньше 4.5 мяча за коэффициент 1.76.



Статистика личных встреч на нашей стороне. 11 из 12 предыдущих игр закономерно остались за «ПСЖ», но больше четырёх мячей на двоих команды забивали только три раза. Два из них случались в Париже.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Франции «Анже» — «ПСЖ» 16 января 2021 года

«ПСЖ» – неоспоримый фаворит, разница в уровне исполнителей колоссальна. Однако снова рассчитывать на крупный счёт (в первом круге было 6:1) будет трудно. «Анже» не так плох в обороне в последнее время, да и парижане наверняка сыграют в экономном режиме после непростой победы в Суперкубке Франции.



Ставка: победа «ПСЖ» + тотал меньше 4.5 мяча за 1.76.