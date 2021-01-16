«Бавария» — «Фрайбург». Прогноз: Левандовски, Мюллер и Нойер не станут откладывать казнь

Мюнхенцы проиграли «Боруссии» М и вылетели из Кубка Германии от клуба из второй Бундеслиги.

17 января состоится матч 16-го тура чемпионата Германии «Бавария» — «Фрайбург». Начало игры — в 17:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Баварии» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.26. Успех «Фрайбурга» оценён букмекерами коэффициентом 13.0. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 7.20.

Коэффициенты букмекеров на матч Бундеслиги «Бавария» — «Фрайбург» 17 января 2021 года

Букмекеры считают, что матч чемпионата Германии «Бавария» — «Фрайбург» 17 января получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.27, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.80. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.02. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.54. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.61.

Анализ и прогноз матча 16-го тура чемпионата Германии «Бавария» — «Фрайбург» (16.01.2021)

Сезон в европейском футболе в самом разгаре, дошли до середины января. В Германии разобрались со вторым раундом национального кубка, пора возвращаться к Бундеслиге. Между тем, розыгрыш вплотную подобрался к концу первого круга. Дело дошло до 16-го тура, который завершится в воскресенье двумя матчами.

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Наиболее ранний стартует в 17:30 мск. В Мюнхене «Бавария» на стадионе «Альянц-Арена» сразится с «Фрайбургом». Хозяева блистательно начали сезон, но после новогодней паузы заметно просели. Первый тревожный звонок прозвучал ещё 3 января, когда к перерыву горели со счётом 0:2 «Майнцу».



В итоге худшую команду Бундеслиги размазали за 30 минут — 5:2. А вот дальше состоялись два чувствительных поражения. С «Боруссией» из Мёнхенгладбаха у чемпиона Германии довольно часто не клеится. Начали-то прекрасно — 2:0 к 26-й минуте. Затем пропустили три мяча подряд. Замены не помогли, так и закончили — 2:3.



А в среду сенсационно вылетели из Кубка Германии, проиграв во втором раунде «Хольштайну». Да, соперник крепкий — входит в число лидеров второй Бундеслиги, мало пропускает. Да, играли экспериментальным составом, хотя сразу несколько лидеров вышли на замену. Да, всё испортил пропущенный мяч на 95-й минуте.

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И всё равно это катастрофа. Вроде бы по цифрам преимущество внушительное: 23:9 по ударам, 7:3 по попаданиям в створ, 15:2 по угловым. На деле мюнхенцы выглядели расслабленно, часто ошибались. В обычный день этого бы хватило для победы, однако удача оказалась на стороне клуба из Киля. Второго требла подряд у подопечных Ханса-Дитера Флика точно не будет.



Ладно хоть первое место в чемпионате Германии сохранили, поскольку конкуренты повадились допускать осечки. После 15 туров «Бавария» опережала «РБ Лейпциг» на два очка, «Байер» — на четыре, а дортмундскую «Боруссию» — на пять. Остальные уже далековато и в лучшем случае смогут побороться за зону Лиги чемпионов.



«Фрайбург» сейчас очень хорош. А точнее — великолепен. Пять побед подряд, хотя среди соперников выделяется разве что «Хоффенхайм». И всё же — во всех случаях забивали как минимум два гола, а пропустили на указанном отрезке лишь дважды. Моментально взлетели на восьмое место. Отставание от пятой строчки составляет всего два очка.

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Проблема одна — злая «Бавария» на внутренней арене быстро заканчивает удачные серии оппонентов. За 10 очных встреч в Мюнхене фаворит одержал девять побед при одной ничьей. Гости, конечно, сделают всё возможное и дадут бой, но ответить на два провала подряд Левандовски с партнёрами просто обязан.



Потому ничего хорошего аутсайдера тут не ждёт. На наш взгляд, мюнхенцы устроят мощный штурм в расчёте на быстрый гол. Мы бы выбирали между Ф1 (-1) в первом тайме за 2.22 и победой «Баварии» в первые 30 минут за 2.00.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Германии «Бавария» — «Фрайбург» 17 января 2021 года

«Фрайбург» сейчас хорош — пять побед подряд, всего два очка до пятого места. Проблема одна — «Бавария» проиграла «Боруссии» М и вдобавок ко всему вылетела из Кубка Германии. А значит, будет невероятно зла. Это обещает гостям большие неприятности. Вряд ли фаворит станет откладывать казнь после такой пощёчины.



Ставка: победа «Баварии» в первые 30 минут за 2.00.