«Питтсбург» — «Вашингтон». Прогноз: Овечкин, Малкин и Кросби устроят веселье в матче НХЛ

17 января состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Питтсбург Пингвинз» — «Вашингтон Кэпиталз». Начало встречи — в 20:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они не видят фаворита: поставить на победу «Питтсбурга» в основное время можно с коэффициентом 2.46, успех «Вашингтона» идёт за 2.47.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Питтсбург» — «Вашингтон» 17 января 2021 года

Букмекеры считают, что матч НХЛ «Питтсбург» — «Вашингтон» 17 января будет результативным: тотал больше 5.5 гола идёт за 1.60, а тотал меньше 5.5 гола — за 2.34. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.45. Гол на первой минуте идёт за 10.00.

Прогноз и анализ матча НХЛ «Питтсбург Пингвинз» — «Вашингтон Кэпиталз» (17.01.2021)

Молодёжный чемпионат мира в Канаде забылся как страшный сон, а в КХЛ до плей-офф ещё далеко. К счастью, в середине января в строй вернулась НХЛ. Дату возобновления и формат обсуждали долго. Естественно, сезон получится необычным из-за коронавируса и позднего старта.

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Почти все успели провести по два матча, первые впечатления понятны. 17 января «Питтсбург Пингвинз» на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» сразится с «Вашингтон Кэпиталз». Разумеется, зрителей на трибунах не будет. Зато время начала очень приятное для европейской части России — 20:00 мск.

Соперники начали сезон прямо противоположным образом. Подопечные Майка Салливана потерпели два разгромных поражения от «Филадельфии» — 3:6 и 2:5. Нельзя сказать, что выглядели совсем уж безнадёжно. В атаке проблески случались, в обоих случаях заметно перебросали оппонента (34:25 и 33:20).

А вот привозы в обороне и постоянные ошибки никуда не делись. В первой игре «лётчики» дважды реализовали большинство за 4,5 минуты, а в концовке банально смотрелись свежее и дожали. Спустя сутки начудил Тристан Джерри, запустивший три шайбы с шести бросков за 11,5 минут.

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Справедливости ради, «Питтсбург» сражался до конца, едва не сравнял счёт, а заключительную шайбу пропустил в пустые ворота. Пока нет вопросов разве что к опытному Брэндону Таневу, настрелявшему три очка. Евгений Малкин незаметен, Джерри совсем не выручает, а Крис Летанг по итогам двух поединков схватил «-5».

«Вашингтон», напротив, стартовал с двух побед. Правда, соперник оказался попроще. «Баффало» старался и вполне мог зацепиться за очки, но оба раза остался ни с чем — 4:6 и 1:2. Россияне пока не так заметны. В первой встрече выстрелил Ти Джей Оши, во второй — Том Уилсон. Набирает обороты Якуб Врана.

Накануне прекрасно отработали в меньшинстве. «Сэйбрз» пять раз имели численное преимущество, но остались ни с чем. Отметим Витека Ванечека: чешский вратарь получил шанс в субботу и блестяще им воспользовался. Совершил 30 сейвов, попал в число звёзд дня. Илье Самсонову нужно добавлять.

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Статистика очных встреч плюс-минус равная, вне зависимости от выбранного отрезка. «Вашингтон» вроде бы смотрится интереснее в защите, но тут нужно делать скидку на малую выборку и разницу в уровне оппонентов. Пожалуй, равная линия выглядит вполне логично. Ведь «Пингвинз» будут играть дома.

В исход лезть довольно опасно, игра наверняка пойдёт на три результата. А вот ставка на голы смотрится перспективнее. В четырёх предыдущих противостояниях команды соображали строго по семь-восемь шайб. Защита у «пингвинов» чудит, а Питер Лавиолетт известен любовью к давлению и высокому прессингу.

Скорее всего, на вратарей выпадет солидная нагрузка. Мы бы выбирали между тоталом больше 6 шайб за 1.81 и голом в первые 7 минут за 2.02. Соперники прекрасно знают друг друга, а сезон только начинается и о таблице пока можно особо не думать. Ждём бодрого хоккея и голов.

«Питтсбург» — «Вашингтон»: прогноз и ставка на матч НХЛ 17 января 2021 года

«Питтсбург» начал с двух разгромных поражений от «Филадельфии». В атаке всё не так плохо, а вот в обороне творится кошмар: привоз на привозе, Тристан Джерри совсем не выручает. «Вашингтон» одержал две победы, но соперником был не самый мощный «Баффало». В четырёх предыдущих очных встречах забивалось не менее семи шайб. Ждём веселья и тут.

Ставка: гол в первые 7 минут за 2.02.