«Шеффилд» — «Тоттенхэм». Прогноз: Моуринью, Кейн и Сон раздавят худший клуб АПЛ

У «шпор» отличная оборона, а «клинки» в нынешнем сезоне забивают только по праздникам.

17 января состоится матч 19-го тура чемпионата Англии «Шеффилд Юнайтед» — «Тоттенхэм Хотспур». Начало игры — в 17:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитом гостей: поставить на победу лондонцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.69. Успех клуба из Шеффилда оценён экспертами в 6.00. А ставки на ничью принимаются за 3.80.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Шеффилд Юнайтед» — «Тоттенхэм» 17 января 2021 года

Букмекеры не уверены, что матч чемпионата Англии «Шеффилд Юнайтед» — «Тоттенхэм» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.10, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.82. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.67. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.15.

Анализ и прогноз матча 19-го тура чемпионата Англии «Шеффилд» — «Тоттенхэм» (17.01.2021)

Футбол в Англии не останавливается ни на мгновение. Едва получается находить время на кубковые игры, а ведь нужно ещё проводить перенесённые матчи Премьер-лиги. Из-за коронавируса случилось несколько переносов и изменений в календарях, но первенство продолжается.

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Программа 19-го тура чемпионата Англии продолжится 17 января тремя поединками. Среди прочих в воскресенье будут выяснять отношения «Шеффилд Юнайтед» и «Тоттенхэм Хотспур». Встреча начнётся в 17:00 мск и пройдёт на стадионе «Брэммел Лэйн» в Шеффилде.



На неделе в прошлом туре случилось историческое событие: «клинки» одержали первую победу в нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги. Дома одолели «Ньюкасл Юнайтед», забив с пенальти (1:0). Сказалось удаление в составе гостей перед самым перерывом, но хозяева выглядели неплохо и до него.



Впрочем, долгожданный успех несильно улучшил положение подопечных Криса Уилдера. Они по-прежнему идут на последней строчке в турнирной таблице, но теперь с пятью баллами в активе. Правда, до безопасной 17-й позиции аж девять пунктов, плюс у прямых конкурентов есть по одной-две игры в запасе.

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«Тоттенхэм» продолжает попытки вернуться в былую форму, пока что получается так себе. В прошлом матче принимал другого аутсайдера — «Фулхэм». И снова потерял очки (1:1). Моменты хозяева создавали убойные, но где-то подвела реализация, а где-то гостей выручал вратарь. В нужный момент не дожали, а потом пропустили.



Впрочем, лидеры первенства тоже не без греха. В турнирной таблице чемпионата Англии «шпоры» идут на шестом месте, а, например, до «Ливерпуля», который после ряда осечек занимает вторую строчку, им не хватает всего трёх очков. Конкуренция в верхней части крайне серьёзная, одна удачная серия может многое изменить.



«Шеффилд Юнайтед» одержал две победы подряд: сначала в Кубке Англии, а затем – в Премьер-лиге. Сейчас клуб на подъёме, но рассчитывать на очки с лондонцами даже на своём поле будет невероятно трудно. «Тоттенхэм» по-прежнему обладает одной из самых крепких оборон в высшем дивизионе страны.

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За 17 игр подопечные Жозе Моуринью пропустили всего 16 мячей, меньше только у «Манчестер Сити». А у «клинков» как раз серьёзные проблемы с результативностью. За 18 сыгранных матчей они оформили лишь девять мячей, большинство из которых со стандартов.



Сам же «Тоттенхэм», как правило, ограничивается одним-двумя голами за матч, так что крупной победу тоже ждать не стоит. На наш взгляд, интересно выглядит ставка «П2 + тотал меньше 3.5 мяча». Букмекеры дают за неё уверенный коэффициент 2.24. Ждём чего-то в духе 0:2 или 1:2.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Англии «Шеффилд» — «Тоттенхэм» 17 января 2021 года

«Шеффилд» одержал первую победу в текущем сезоне АПЛ, но развить успех будет невероятно трудно. «Тоттенхэм» потерял очки в прошлом матче с аутсайдером, наверняка Жозе Моуринью постарается избежать повторения сценария. Однако много голов не ждём: оборона у «шпор» отличная, но сами они, как правило, ограничиваются двумя мячами.



Ставка: победа «Тоттенхэма» + тотал меньше 3.5 мяча за 2.24.