А ещё — «Барселона» в финале Суперкубка Испании и Овечкин против Малкина в НХЛ.

«Ливерпуль» — «МЮ», «Интер» — «Ювентус» и другие матчи 17 января: что смотреть сегодня

Многострадальный 2020 год остался позади, январь преодолел экватор. Выбор солидный, турниров много. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на воскресенье, 17 января.

На что ставить в футболе 17 января

Выбор колоссальный, в одном только футболе есть сразу несколько топовых матчей. В чемпионате Англии состоятся три игры 19-го тура с участием претендентов на зону Лиги чемпионов. «Тоттенхэм» навестит «Шеффилд Юнайтед» (17:00 мск), который в минувшем туре одержал первую победу в сезоне. «Манчестер Сити» примет «Кристал Пэлас» (22:15).

«Барселона» — «Атлетик». Прогноз: каталонцы без Месси — грустное зрелище. Всё в руках Лео Сине-гранатовые без гениального аргентинца чудом унесли ноги от «Реала Сосьедад».

Гвоздь программы — битва «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед». Тут всё прекрасно: историческая вывеска, легендарный «Энфилд», Юрген Клопп против Оле-Гуннара Сульшера. Мерсисайдцы допустили несколько осечек и опустились на второе место, лидируют как раз манкунианцы. Начало — в 19:30.



Также нас ждёт финал Суперкубка Испании. «Барселона» в Севилье сразится с «Атлетиком» из Бильбао. Лионель Месси пропустил полуфинал из-за травмы, его участие находится под вопросом. А баски, недавно сменившие тренера, накануне разобрались с мадридским «Реалом». Будет жарко, старт — в 23:00.



В итальянской Серии А пройдут пять встреч 18-го тура. Самое главное оставили на десерт — «Интер» на стадионе «Джузеппе Меацца» сразится с «Ювентусом» (22:45). Нерадзурри упустили возможность обойти «Милан» и остались на втором месте, туринцы располагаются на четвёртой строчке.

«Аталанта» — «Дженоа». Прогноз: Эльдор Шомуродов удивит команду Алексея Миранчука «Аталанта» сейчас хороша, но «Дженоа» стабильно забивает и уже покинул зону вылета.

В остальных играх сойдутся «Наполи» и «Фиорентина» (14:30), «Сассуоло» и «Парма», «Кротоне» и «Беневенто» (обе — 17:00), а также «Аталанта» и «Дженоа» (20:00). Алексей Миранчук против Эльдора Шомуродова и Доменико Кришито — ностальгия для любителей РПЛ.



В чемпионате Германии остались два поединка 16-го тура. «Бавария» проиграла «Боруссии» М, а на днях вылетела из Кубка Германии от рук «Хольштайна». Теперь она примет «Фрайбург» (17:30), идущий на серии из пяти побед. 2,5 часа спустя раздастся свисток для «Айнтрахта» и «Шальке».



Семь игр пройдут в чемпионате Франции, тут добрались до 20-го тура. «ПСЖ» и «Монако» отстрелялись накануне. Выделяются разве что пары «Ницца» — «Бордо» (17:00) и «Лион» — «Метц» (23:00).

«Бавария» — «Фрайбург». Прогноз: Левандовски, Мюллер и Нойер не станут откладывать казнь Мюнхенцы проиграли «Боруссии» М и вылетели из Кубка Германии от клуба из второй Бундеслиги.

Также можно поставить на матчи Кубка Испании, хотя самые интересные вывески тут — «Малага» против «Гранады» и «Эспаньол» против «Осасуны». Играют в ряде менее престижных чемпионатов — от Португалии и Турции до Бельгии и Нидерландов.

Матчи по хоккею для ставок 17 января

Регулярный чемпионат КХЛ набрал обороты после новогодней паузы, в воскресенье пройдут сразу восемь матчей. Главный из них оставлен напоследок — в 18:00 стартует «армейское дерби». ЦСКА против СКА, первая команда Запада против второй. Две из трёх игр сезона остались за москвичами.



Также выделим матчи «Автомобилист» — «Авангард», «Трактор» — «Локомотив» (обе — 15:00), «Ак Барс» — «Торпедо» и «Динамо» Москва — «Сибирь» (17:30).

«Питтсбург» — «Вашингтон». Прогноз: Овечкин, Малкин и Кросби устроят веселье в матче НХЛ «Питтсбург» начал с двух разгромных поражений, пропустив в сумме 11 шайб.

Ранняя игра в НХЛ. Причём какая! «Питтсбург Пингвинз» против «Вашингтон Кэпиталз», начало — в 20:00 мск. Евгений Малкин сразится с Александром Овечкиным. «Столичные» начали сезон в двух побед над «Баффало», «пингвины» дважды разгромно уступили «Филадельфии».

На что ещё ставить 17 января

Прежде всего, биатлон. В воскресенье состоятся масс-старты на шестом этапе Кубка мира-2020/2021. Мужчины побегут 15 км, старт — в 14:30 мск. Девушек ждут 12,5 км, начало — в 17:00.



Три игры пройдут в Единой лиге ВТБ, три ранних матча состоятся в НБА. «Бостон Селтикс» против «Нью-Йорк Никс» (21:00), «Вашингтон Уизардс» против «Кливленд Кавальерс» (22:00) и «Даллас Маверикс» против «Чикаго Буллз» (23:00).



Также можно поставить на конькобежный спорт, в эти дни проходит чемпионат Европы — 2021.