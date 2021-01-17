«Детройт» — «Коламбус». Прогноз: Григоренко и Гавриков отыграются на клубе Наместникова

«Блю Джекетс» начали сезон с двух поражений, хотя выглядели не хуже «Нэшвилла».

18 января состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Детройт Ред Уингз» — «Коламбус Блю Джекетс». Начало встречи — в 20:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом гостей: поставить на победу «Коламбуса» в основное время можно с коэффициентом 2.03, успех «Детройта» идёт за 3.20.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Детройт» — «Коламбус» 18 января 2021 года

Букмекеры считают, что матч НХЛ «Детройт» — «Коламбус» 18 января будет результативным: тотал больше 5.5 гола идёт за 1.90, а тотал меньше 5.5 гола — за 1.90. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 3.80. Гол на первой минуте идёт за 11.00.

Прогноз и анализ матча НХЛ «Детройт Ред Уингз» — «Коламбус Блю Джекетс» (18.01.2021)

Молодёжный чемпионат мира в Канаде забылся как страшный сон, а в КХЛ до плей-офф ещё далеко. К счастью, в середине января в строй вернулась НХЛ. Дату возобновления и формат обсуждали долго. Естественно, сезон получится необычным из-за коронавируса и позднего старта.

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Почти все успели провести по два-три матча, можно аккуратно делать кое-какие выводы. 18 января состоится ещё одна ранняя игра, хотя на этот раз вывеска куда скромнее. «Детройт Ред Уингз» на стадионе «Литтл Сизарс-арена» сразится с «Коламбус Блю Джекетс», начало — в 20:00 мск.

«Красные крылья» достойно вкатились в сезон, успев разок выиграть. Впрочем, прошлый год они вообще начали с трёх побед в четырёх поединках. Что не помешало в оставшееся время выступать донором очков для клубов посерьёзнее. Статус худшей команды лиги с большим отрывом вопросов не вызывал.

Спаренные игры с крепкой «Каролиной» прошли достойно. В первом случае оставались в седле до 58-й минуты, пока не пропустили в меньшинстве второй гол. Третья шайба влетела в пустые ворота. Проблема одна — вообще ничего не забили (0:3). Петр Мразек оформил шатаут с 14 сейвами — даже звучит смешно.

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А вот Томас Грайсс крутился как белка в колесе. Собственно, дойти до концовки удалось исключительно благодаря немцу, который действительно тащил как проклятый. На вторую встречу вышел Джонатан Бернье — и состоялась сенсационная победа со счётом 4:2. Сюжет закрутили лихо.

Вновь была концовка и равный счёт до 58-й минуты. Затем отличился техничный Робби Фабри, а Дилан Ларкин оформил дубль, поразив пустые ворота. В атаке у «Детройта» получалось чуть больше, хотя снова нужно выделить голкипера. Без надёжности на последнем рубеже победы бы не случилось, ведь создали «Харрикейнз» побольше.

А вот «Коламбус» очков не набрал, дважды уступив «Нэшвиллу». Тут вполне можно говорить о невезении. В обоих случаях открывали счёт, но допускали ошибки в заключительном периоде. В стартовой игре смотрелись не хуже, вели до середины второго отрезка. На 46-й минуте получили вторую шайбу, последняя зашла в пустые ворота.

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Спустя сутки ничья сохранялась до 51-й минуты, а после третьего гола «Блю Джекетс» посыпались. И пропустили ещё дважды за короткий промежуток. Разгрома точно не заслуживали, поскольку снова выглядели неплохо. Достаточно взглянуть на статистику бросков — 44-33.

В общем, «Детройт» пропустил всего пять шайб, хотя заслуживал не меньше восьми-девяти. В ударе оказались вратари. «Коламбус», напротив, явно недобрал при неплохом качестве хоккея. На дистанции удача отдаст долги, а по общему уровню исполнителей и организованности подопечные Джона Тортореллы имеют преимущество.

Между прочим, в четырёх предыдущих очных встречах они выигрывали в основное время, забив в общей сложности 19 голов. Ждём продолжения серии. На П2 дают крепкий коэффициент 2.03, альтернативы — ИТБ 3 шайбы «Коламбуса» за 1.90 и Х2 + тотал больше 4.5 гола за 1.87.

«Детройт» — «Коламбус»: прогноз и ставка на матч НХЛ 18 января 2021 года

«Детройт» пропустил всего пять шайб за два матча с «Каролиной», но там великолепно действовали вратари. «Коламбусу», наоборот, не повезло. В обоих случаях смотрелся не хуже «Нэшвилла», однако остался ни с чем. Состав и уровень организованности говорят в пользу гостей, в четырёх предыдущих очных встречах они выигрывали в основное время. Ждём продолжения серии.

Ставка: победа «Коламбуса» за 2.03.