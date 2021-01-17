«Кальяри» — «Милан». Прогноз: Златан Ибрагимович воодушевит лидера Серии А на подвиги

Россонери остались без Чалханоглу и Тео, зато с выездами у них в этом сезоне полный порядок.

18 января состоится матч 18-го тура чемпионата Италии «Кальяри» — «Милан». Начало игры — в 22:45 мск. Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитом гостей: поставить на победу россонери в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.66. Успех клуба из Кальяри оценён экспертами в 6.10. А ставки на ничью принимаются за 4.70.

Букмекерские коэффициенты на матч 18-го тура Серии А «Кальяри» — «Милан» 18 января 2021 года

Букмекеры считают, что матч чемпионата Италии «Кальяри» — «Милан» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.63, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.42. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.46. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.10.

Анализ и прогноз матча 18-го тура чемпионата Италии «Кальяри» — «Милан» (18.01.2021)

Первый месяц 2021 года перевалил через экватор, календарь не щадит никого. Топовые европейские чемпионаты продолжают играть в условиях плотного графика, второй круг сезона не за горами. В чемпионате Италии уже добрались до 18-го тура.

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Программа завершится 18 января одним поединком. Лидер первенства «Милан» отправится в гости к скромному «Кальяри», который борется за выживание. Встреча стартует в 22:45 мск и пройдёт на стадионе «Сардиния Арена» в Кальяри.



Сардинцы в последнее время выглядят совсем плохо. Накануне вылетели из 1/8 финала Кубка Италии, уступив на выезде «Аталанте» (1:3). Бергамаски выглядели гораздо интереснее, создали больше и в целом контролировали игру. Гости сумели забить лишь благодаря сольному проходу Риккардо Соттила на 55-й минуте.



В Серии А у красно-синих дела ничуть не лучше, безвыигрышная серия достигла 10 поединков. За это время успели набрать всего лишь четыре очка и потерпели шесть поражений. С учётом 19 пропущенных мячей в этих играх результат, мягко говоря, плачевный.

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Затянувшийся провальный отрезок спустил «Кальяри» на 16-ю строчку в турнирной таблице чемпионата Италии. После 17 сыгранных туров в активе только 16 баллов, отрыв от зоны вылета составляет всего лишь один пункт, а подняться выше в ближайшее время с такой игрой будет затруднительно.



«Милан» же сумел быстро оправиться после досадного поражения от «Ювентуса» (1:3). Сперва обыграл «Торино» в первенстве (2:0), а затем выбил того же соперника из 1/8 финала Кубка страны. Оба матча проходили в Милане на «Сан-Сиро», но во втором пришлось пробивать послематчевую серию пенальти, хотя хозяева создали гораздо больше.



Миланцы по-прежнему лидируют в турнирной таблице Серии А, набрав за 17 туров ровно 40 очков. Ближайший преследователь «Интер» допустил сразу две осечки в последних двух турах и теперь отстаёт на три пункта. При этом шансы сохранить первое место у команды Стефано Пиоли отличные.

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Россонери лучше всех в высшем дивизионе Италии играют на выезде. За восемь выездов одержали семь побед и забили 17 голов. Мощные цифры! Рассчитывать на благоприятный исход «Кальяри» будет крайне сложно, особенно с такой формой.



СМИ сообщают, что в составе «Милана» ряд кадровых потерь. Ребич и Крунич находятся на карантине, а на днях к ним присоединились и Тео Эрнандес с Хаканом Чалханоглу. Потери внушительные. Однако главный тренер Стефано Пиоли заверил, что лидер команды Златан Ибрагимович полностью восстановился и уже готов играть. А это уже кое-что.



При таких раскладах, на наш взгляд, стоит проверить П2 + тотал больше 1.5 мяча за коэффициент 1.89. Миланцы сейчас справедливо считаются фаворитом, да и статистика личных встреч на нашей стороне. В трёх последних матчах с «Кальяри» красно-чёрные одержали одержали три победы с общим счётом 8:0.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Италии «Кальяри» — «Милан» 18 января 2021 года

«Кальяри» в последнее время выглядит плохо: вылетел из Кубка страны, а в чемпионате Италии побед нет уже десять туров. «Милан» же, напротив, находится в отличной форме. Кадровые проблемы имеют место быть, но, на наш взгляд, возвращение лидера Ибрагимовича воодушевит россонери.



Ставка: победа «Милана» + тотал больше 1.5 мяча за 1.89.