«Арсенал» — «Ньюкасл». Прогноз: Микель Артета и Обамеянг продолжат восхождение в АПЛ

18 января состоится матч 19-го тура чемпионата Англии «Арсенал» — «Ньюкасл Юнайтед». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: поставить на победу лондонцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.45. Успех клуба из Ньюкасла оценён экспертами в 9.00. А ставки на ничью принимаются за 4.90.

Коэффициенты букмекеров на матч 19-го тура АПЛ «Арсенал» — «Ньюкасл» 18 января 2021 года

Букмекеры считают, что матч чемпионата Англии «Арсенал» — «Ньюкасл Юнайтед» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.87, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.03. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.08. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.84.

Анализ и прогноз матча 19-го тура чемпионата Англии «Арсенал» — «Ньюкасл» (18.01.2021)

Футбол в Англии не останавливается ни на мгновение. Из-за коронавируса случилось несколько переносов и изменений в календарях, но первенство продолжается. Программа 19-го тура чемпионата Англии завершится 18 января поединком лондонского «Арсенала» и «Ньюкасл Юнайтед».

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«Канониры» выдали кошмарный отрезок с середины октября по середину декабря, одержав за два месяца в АПЛ всего одну победу. Сейчас они находятся на 11-м месте в турнирной таблице, набрав 24 очка. Бороться за высокие места после такого провала будет очень тяжело.



Однако в последние недели появились признаки прогресса. Команда Микеля Артеты прошла в четвёртый раунд Кубка Англии, обыграв как раз «Ньюкасл» со счётом 2:0. Оба мяча получилось забить уже во втором дополнительном тайме, но в целом лондонцы смотрелись лучше и взяли верх по делу.



Стоит также выделить и 10 из 12 возможных очков в четырёх предыдущих турах английской Премьер-лиги. Лондонцы даже обыграли в дерби «Челси» (3:1), причём абсолютно по делу. Хотя нулевая ничья с «Кристал Пэлас» в матче прошлого тура вызывает ряд вопросов. Соперник откровенно средненький.

«Кальяри» — «Милан». Прогноз: Златан Ибрагимович воодушевит лидера Серии А на подвиги Россонери остались без Чалханоглу и Тео, зато с выездами у них в этом сезоне полный порядок.

Впрочем, отметить тут надо выдающуюся игру в обороне. После четырёх оплеух от «Манчестер Сити» в четвертьфинале Кубка лиги страны (1:4) «Арсенал» провёл пять поединков, в которых пропустил всего один гол. Да и тот от «Челси» в концовке уже при счёте 3:0. Тот мяч ни на что не повлиял.



«Ньюкасл Юнайтед», кажется, совсем заглох. Из 1/4 финала Кубка лиги Англии вылетел, проиграв представителю Чемпионшипа «Брентфорду» (0:1), а в АПЛ спустился на 15-е место в турнирной. Отрыв от зоны вылета составляет семь пунктов, так что кое-какой запас есть. И всё же в клубе явно рассчитывали на большее.



А в матче прошлого тура «сороки» на выезде проиграли глубокому аутсайдеру текущего розыгрыша чемпионата Англии «Шеффилду» со счётом 0:1. Тут уместно сказать, что гости остались в меньшинстве перед самым перерывом, а единственный гол пропустили с пенальти. Но хозяева смотрелись интереснее и до удаления.

Любопытно, что результативность подопечных Стива Брюса заметно снизилась в последнее время. За семь предыдущих игр во всех турнирах они забили только два гола, один из которых с пенальти. А с такими цифрами в Лондоне придётся нелегко.



Мы бы рискнули и проверили победу «Арсенала» всухую за уверенный коэффициент 2.19. Статистика личных встреч на нашей стороне, «Ньюкаслу» очень не везёт в столице Великобритании. Дело в том, что за шесть последних игр против лондонцев на выезде в АПЛ клуб не набрал ни одного очка и забил всего один мяч.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Англии «Арсенал» — «Ньюкасл Юнайтед» 18 января 2021

Ничья в прошлом туре с «Кристал Пэлас» вызывает вопросы, хотя в целом сейчас «Арсенал» выглядит не так плохо. Он набрал хорошую форму, так ещё и в обороне порядок. «Ньюкасл» заметно забарахлил и опустился на 15-е место в турнирной таблице АПЛ, а потому, на наш взгляд, шансов в Лондоне у него маловато. Яркого футбола от фаворита не ждём, а вот победы со счётом 1:0 или 2:0 — вполне.



Ставка: победа «Арсенала» всухую за 2.19.