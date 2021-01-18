«Металлург» — «Локомотив». Прогноз: ярославцы сломают проклятие после 0:4 от «Трактора»

19 января состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» — «Локомотив». Начало встречи — в 17:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Металлурга» в основное время можно с коэффициентом 2.28, успех «Локомотива» идёт за 2.67.
Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Металлург» — «Локомотив» 19 января 2021 года
Букмекеры считают, что матч КХЛ «Металлург» — «Локомотив» 19 января будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.54, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.40. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.15. Гол на первой минуте идёт за 12.50.
Прогноз и анализ матча КХЛ «Металлург» Магнитогорск — «Локомотив» Ярославль (19.01.2021)
Молодёжный чемпионат мира в Канаде забылся как страшный сон, НХЛ наконец-то разобралась с форматом взяла старт. Регулярный чемпионат КХЛ тем временем подбирается к финишу. Дедлайн остался позади, февраль всё ближе. Составы очерчены, изменений больше не предвидится.
На вторник, 19 января, запланированы аж 11 матчей. Четыре из них стартуют в 17:00 мск. В Магнитогорске «Металлург» сразится с «Локомотивом». Вывеска замечательная, а главное — это противостояние в последнее время получается упорным. В двух предыдущих случаях дело доходило до серии буллитов.
«Лисы» после новогодней паузы перезагрузились. Четыре победы из пяти возможных, все — в основное время. Проиграли только «Авангарду» в гостях (2:4), хотя и там едва не спаслись после провального первого периода. Плюс победы над «Спартаком» (4:3), «Торпедо» (3:2), минским «Динамо» (4:2) и «Салаватом Юлаевым» (3:2).
Как видно, результативность пошла в гору. Свои три шайбы магнитогорцы исправно находят. Разве что большинство выстреливает редко, но пока на результаты оно не влияет. Подопечные Ильи Воробьёва располагаются на четвёртой строчке в турнирной таблице Восточной конференции.
До «Салавата Юлаева» всего одно очко, да ещё и при двух играх в запасе. А вот выше третьего места уже не забраться. «Ак Барс» оторвался на 13 баллов, рассчитывать на победу в дивизионе не приходится. Основная задача — получить преимущество своего льда в первом раунде Кубка Гагарина.
«Локомотив» накануне вдрызг проиграл в Челябинске (0:4). Могло быть и хуже, Эдди Паскуале достаточно выручал. Пожалуй, удивляться особенно нечему. Слишком много сил и эмоций отдали на битву с ЦСКА, которая завершилась со счётом 3:0 при великолепном качестве хоккея. «Трактор» же оказался конкретнее и выжал максимум из контратак.
Андрей Скабелка на пресс-конференции напрямую сказал, что оппонент действовал агрессивнее и находился на шаг впереди. Ничего страшного не случилось: 63 очка в 46 матчах, чистое третье место в Западной конференции. Достать ЦСКА вряд ли реально, а вот попадание в топ-4 практически обеспечено. Надо только не сбавлять ход.
Букмекеры отдают заметное преимущество «Металлургу». С одной стороны, за «лис» говорит свой лёд и лишние сутки на восстановление. Кроме того, «Локомотив» не выигрывал в Магнитогорске аж с 2013 года, а в основное время — вообще с 2011. И всё же перекос в линии выглядит сомнительно.
Дело в том, что ярославцы крайне редко проваливают две игры подряд. Собственно, дважды кряду без очков они оставались лишь один раз за весь регулярный чемпионат, в ноябре. Управляемость и стабильность — один из главных козырей подопечных Андрея Скабелки, они умеют реагировать на одиночные неудачи.
Потому сыграем от аутсайдера. На П2 с нулевой форой дают 2.11, в случае ничьей произойдёт возврат. Нам больше нравится комбинированная ставка Х2 + тотал меньше 6.5 шайбы за 2.20. Ждём нервной игры на три результата, при которой дело вполне может дойти до овертайма.
«Металлург» — «Локомотив»: прогноз и ставка на матч КХЛ 19 января 2021 года
На стороне «Металлурга» свой лёд, лишний день отдыха и прекрасная история противостояния. В Магнитогорске «Локомотив» не выигрывал с 2013 года, а в основное время — с 2011. Однако «железнодорожники» крайне редко проваливают две игры кряду, а в Челябинске накануне у них случился натуральный провал. Ждём исправления ошибок.
Ставка: «Локомотив» не проиграет + тотал меньше 6.5 шайбы за 2.20.
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