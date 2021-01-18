«Вест Хэм» — «Вест Бромвич». Прогноз: Ярмоленко оставит Бранислава Ивановича на дне АПЛ

19 января состоится матч 18-го тура чемпионата Англии «Вест Хэм Юнайтед» — «Вест Бромвич Альбион». Начало игры — в 21:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: поставить на победу лондонцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.66. Успех клуба из Вест Бромвича оценён экспертами в 5.70. А ставки на ничью принимаются за 4.05.

Коэффициенты букмекеров на матч 18-го тура АПЛ «Вест Хэм» — «Вест Бромвич» 19 января 2021 года

Букмекеры не уверены, что матч чемпионата Англии «Вест Хэм Юнайтед» — «Вест Бромвич Альбион» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.93, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.97. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.14. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.64.

Анализ и прогноз матча 18-го тура чемпионата Англии «Вест Хэм» — «Вест Бромвич» (19.01.2021)

Английская Премьер-лига из-за коронавируса претерпела ряд переносов и изменений в календаре, но первенство по-прежнему не сбавляет темп. Большинство матчей 19-го тура уже сыграно, однако необходимо отыграть назад. «Вест Хэм Юнайтед» и «Вест Бромвич Альбион» проведут игру 18-го тура 19 января.

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На днях лондонский клуб принимал «Бёрнли», который находится в нижней части таблицы, и одержал победу с минимальным счётом. Единственный гол забил Майкл Антонио, вернувшийся в строй после травмы. Результат закономерный, хозяева лучше смотрелись в атаке и могли забивать даже больше. Впрочем, и так неплохо.



Сами «молотобойцы» в турнирной таблице АПЛ теперь идут на девятом месте, набрав за 18 игр 29 баллов. У замкнувшего топ-5 «Тоттенхэма» на четыре пункта больше, а ближайший преследователь «Астон Вилла» отстаёт на три. Правда, бирмингемцы из-за коронавируса имеют уже три игры в запасе.



Форму команда Дэвида Мойеса в нынешнем сезоне набрала отличную. За 11 последних туров потерпела всего лишь два поражения, причём строго от грандов. А именно — «Манчестер Юнайтед» и «Челси». Зато в остальных девяти случаях получилось одержать шесть побед, скатать три ничьи и забить 11 голов.

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«Вест Бромвич» продолжает попытки найти свою игру, но о стабильности говорить не приходится. Из третьего раунда Кубка Англии вылетели от рук представителя первой лиги, то есть третьего по силе английского дивизиона. «Блэкпул» прошёл дальше благодаря серии пенальти, но по ходу основного времени скромный клуб дважды выходил вперёд.



Зато в прошлом матче чемпионата Англии «дрозды» в гостях умудрились одержать волевую победу над «Вулверхэмптоном» (3:2). «Волки» даже чаще били по воротам и больше владели мячом, но фортуна оказалась на стороне гостей. Хотя надо сказать, что два из трёх забитых мячей гости оформили с пенальти.



Под руководством Сэма Эллардайса «Вест Бромвич» успел провести уже шесть игр, но пока явного прогресса не видно. Особенно удручают действия в обороне. За это время было пропущено целых 17 мячей, что в среднем за матч составляет почти три штуки. После ухода Славена Билича мало что поменялось.

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«Вест Хэм» свой гол в среднем за игру имеет, при этом в последнее время у него полный порядок в защите. Лондонцы не пропускают четыре игры подряд, хотя среди соперников были такие серьёзные клубы как «Эвертон» (1:0) и «Саутгемптон» (0:0). Рассчитывать на победу аутсайдеру АПЛ при таких раскладах будет трудно.



Мы бы проверили комбинированную ставку «1Х + тотал меньше 3.5 мяча» за коэффициент 1.65. За восемь последних домашних игр с «дроздами» в АПЛ «молотобойцы» ни разу не проиграли. В нынешнем розыгрыше они тоже довольно неплохо играют дома, так что без очков, пожалуй, не останутся.

Прогноз и ставки на матч АПЛ «Вест Хэм» — «Вест Бромвич» 19 января 2021 года

На наш взгляд, без очков на своём поле «Вест Хэм Юнайтед» точно не останется, но ждать парада голов мы бы не стали. «Вест Бромвич Альбион» не так грозно выглядит в атаке, а «молотобойцы» набрали хорошую форму: они мало пропускают и регулярно забивают. Вырисовывается 1Х через общий низ.



Ставка: «Вест Хэм» не проиграет + тотал меньше 3.5 мяча за 1.65.