Что говорят эксперты о бое Макгрегор – Порье. Впечатлит ли зрелище Хабиба?

Ждем реванша Хабиба с Конором после этого боя! А может быть, поединок с Хукером или Чендлером.

Рано утром 24 января на турнире UFC 257 в Абу-Даби на «Бойцовском острове» состоится бой-реванш между ирландцем Конором Макгрегором и американцем Дастином Порье. Ориентировочное начало боя – не ранее 8:10 мск.

По оценке букмекеров, явный фаворит предстоящего боя – Конор Макгрегор. Поставить на победу ирландца можно с коэффициентом 1.35. Это примерно 68% вероятности. Шансы Порье аналитики оценили коэффициентом 3.40 (30%). На ничейный исход предлагают коэффициент 55.00 (2%).

Поставить на полный бой можно с коэффициентом 4.00, а на то, что поединок завершится досрочно, можно сделать ставку с коэффициентом 1.22.

Хабиб сам будет выбирать соперника. И не только в этом бое

Информация о том, что Конор и Дастин будут драться за пояс чемпиона UFC, которым владеет Хабиб Нурмагомедов, оказалась ложной. Как заявил президент UFC Дейна Уайт, Хабиб будет смотреть бой и если зрелище его впечатлит, 30-я схватка россиянина возможна. Но это не точно. Как не точно и то, что Хабиб будет драться с победителем именно этого боя. Как минимум есть еще бой Дэна Хукера с Майклом Чендлером, а также Чарльз Оливейра.

Дэн Хукер – Майкл Чендлер. Прогноз букмекеров: американец дебютирует в UFC с поражения Букмекеры ведут Хукера фаворитом, но не все с этим согласны.

«Хабиб мне сказал: «Я собираюсь посмотреть два поединка в лёгком весе на UFC 257». Если кто-то в поединках Конор Макгрегор – Дастин Порье и Майкл Чендлер – Дэн Хукер покажет что-то впечатляющее, он вернётся и будет драться. Он также упомянул Чарльза Оливейру. Впереди у нас два боя, также у нас есть Оливейра. Если эти парни что-то покажут, Хабиб вернётся», — заявил президент UFC Дана Уайт в эфире американского телеканала ABC.

Конечно, эти слова разозлили бойцов. И в первую очередь Конора Макгрегора. Ноториус договорился уже до того, что Хабиб не дождался церемонии награждения после победы над ним и уже поэтому не может считаться коронованным чемпионом.

Злость ирландца настолько велика, что в UFC подстраховались и решили перенести бой с участием двоюродного брата Хабиба Умара Нурмагомедова. Формулировку не объявили, но всем понятно, что этот перенос из разряда «как бы чего не вышло».

Но вернемся к бою Макгрегор – Порье и посмотрим на прогнозы экспертов на его исход.

Прогнозы экспертов на бой Конор Макгрегор – Дастин Порье

Конечно, Конор — фаворит боя. Но последние прогнозы говорят о том, что есть шансы у Порье. Так, осторожно высказался Дейна Уайт. Правда, возможно, он просто набивал цену предстоящему поединку.

«Знаете, я буквально на днях перекинулся парочкой слов с Порье. И мне понравился его настрой. Он говорит: «Все те, кто считают, что я — тот же парень, который проигрывал Макгрегору в 2014 году, наверное не в себе». Поэтому мой прогноз очень простой. Вы увидите настоящую войну в октагоне», — заявил Уайт.

А вот Лиана Джоджуа прямо сказала, что ее прогноз на бой – победа Порье.

«Порье со времени их первого боя стал гораздо сильнее, и в этом поединке может доставить гораздо больше проблем. При этом у Конора, на мой взгляд, борьба всё же лучше, чем у Порье. Это тоже может стать решающим фактором в этом бою. Но всё же я склоняюсь к победе Бриллианта», — подчеркнула Лиана.

И все же сторонников победы Макгрегора куда больше. Тренер Александра Волкова Тарас Кияшко считает, что Дастин даст бой Ноториусу, но тот все равно победит.

«Конор не стоял на месте, что-то новенькое будет. Но бой будет более конкурентным, потому что Порье стал опытнее, прошёл кучу соперников, вырос. Плюс желание победить, пояс на горизонте – не думаю, что Порье так же психологически прогнётся, как перед первым боем.

Но фаворит — Конор. Мне импонирует, как он ведёт бой, его оснащённость, умение, навыки и неординарные движения. То, как он выстраивает игру под себя», — отметил Кияшко.

UFC 257: дата боя, время начала трансляции по Москве, прогнозы

На стороне ирландца и Алексей Олейник. Правда, по его прогнозу, шансы 60 на 40 в пользу Макгрегора.

«Я отдаю предпочтение Конору. Обоих бойцов есть на ком сравнить. Можно сравнить этих бойцов по поединку с тем же Хабибом. Конор я так понимаю, сейчас очень заряжен. Всё-таки этот настрой, в котором он научился выходить, психологически очень такой, я бы сказал предельно заряженный, я считаю, что это может очень помочь.

У Конора хорошая защита от борьбы, не идеальная, но хорошая, которой возможно будет вполне достаточно, чтобы защититься от Порье. Дастин также не делает приёмы. Он хорошо борется, хорошо контролирует, у него неплохая ударная техника, хорошо дышит. Но я всё же отдаю предпочтение Конору. Процентов 60 я бы отдал в его пользу и 40 в пользу Порье», — сказал Олейник.

А российский боец Александр Шаблий, который работал с Порье, и вовсе считает, что подготовка американца к бою неправильная.

«Мы с Порье работали в начале его лагеря. А под конец они начали ему ставить настоящих левшей природных. Я так понял, у него наверное больше будет план в бою с ним бороться. Мы отрабатывали комбинации, переводы в партер и борьбу. Я от него многого не ожидал в борьбе, потому что я-то видел его бой с Хабибом. Все мы понимаем, что он с борьбой не так уж хорошо дружит.

На его месте я бы по-другому подготовку построил. Я вижу со стороны, как они готовятся и знаю, как готовлюсь я. Я бы иначе готовился. Я бы на что упор сделал? У Макгрегора игровой бокс, он двигается. А здесь игровиков нет. Я бы взял хороших спарринг-партнеров боксеров левшей. Покидал бы ноги с тхэквондистами, потому что у Макгрегора хорошие ноги. И атаковал бы переднюю ногу, как делал это Хабиб. Переводил бы и контролировал. Я бы не рубился с ним в стойке. Вот увидите, бой начнется, Дастин выйдет, он попробует перевести, не получится? и он будет рубиться с ним в стойке», — заявил Шаблий.

До боя всего неделя. Самое время определиться со своей ставкой и сделать ее. Удачи!