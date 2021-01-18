«Байер» — «Боруссия» Д. Прогноз: Холанд, Санчо и Ройс оставят самое вкусное на концовку

19 января состоится матч 17-го тура чемпионата Германии «Байер» — «Боруссия» Дортмунд. Начало игры — в 22:30 мск. Букмекеры отдают предпочтение гостям: поставить на победу дортмундцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.23. Успех леверкузенцев оценён экспертами в 3.28. А ставки на ничью принимаются за 4.00.

Букмекерские коэффициенты на матч Бундеслиги «Байер» — «Боруссия» Д 19 января 2021 года

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Германии «Байер» — «Боруссия» Дортмунд получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.57, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.34. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.28. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.16.

Анализ и прогноз матча 17-го тура чемпионата Германии «Байер» — «Боруссия» Д (19.01.2021)

Январь 2021 года в самом разгаре, топовые европейские чемпионаты вплотную подобрались ко второму кругу сезона. Клубы немецкой Бундеслиги отыграли кубковые матчи, до февраля о них можно забыть. Впереди – 17-й тур, который, собственно, и завершит первый круг.

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Программа 17-го тура чемпионата Германии откроется сразу четырьмя поединками. Отдельное внимание стоит обратить на битву «Байера» и дортмундской «Боруссии». Это центральная игра тура, ведь соперники входят в пятёрку лучших и явно рассчитывают как минимум попасть в зону Лиги чемпионов.



Леверкузенцев календарь не щадит, возможности перевести дух в ближайшие недели не будет. Сперва они проведут два домашних матча против «Боруссии» Д и «Вольфсбурга», а затем отправятся в гости к «РБ Лейпциг». А ведь рассчитывать на благоприятный результат с такой формой будет затруднительно.



За последние недели «львы» могут похвастаться разве что разгромной победой во втором раунде Кубка Германии над «Айнтрахтом» из Франкфурта (4:1). А вот за три предыдущих тура в Бундеслиге всего лишь одно набранное очко из девяти возможных. Получилось сыграть вничью с не самым сильным «Вердером» (1:1).

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Также было поражение от «Айнтрахта» (1:2). А в прошлом туре команда Петера Боша на выезде уступила «Униону», пропустив на 88-й минуте (0:1). Выступление берлинцев в нынешнем сезоне выше всяких похвал, но гости выглядели не так убедительно, как, например, пять туров назад.



Дортмундская «Боруссия» при Эдине Терзиче стабильностью не блещет, чередуя уверенные победы с невразумительными выступлениями. Довольно уверенно обыграла «Вольфсбург» (2:0) и «РБ Лейпциг» (3:1). Однако в прошлом туре допустила осечку и отпустила лидеров первенства ещё дальше.



Дортмундцы принимали аутсайдера чемпионата Германии «Майнц», скатали ничью (1:1). Большую часть времени создавали давление и организовывали моменты у ворот гостей, но даже первыми пропустили. Любопытно, что потом за три минуты получилось забить и заработать пенальти. Но с точки промахнулся капитан Марко Ройс.

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Сейчас чёрно-жёлтые идут на четвёртой строчке в турнирной таблице Бундеслиги. После 16 туров в активе 29 очков. «Байер» набрал столько же. Теперь оба клуба отстают от лидера «Баварии» на семь пунктов. Мюнхенцы дают шансы сократить разрыв, допуская осечки. Однако конкуренты пока этим не пользуются.



Букмекеры пророчат предстоящему поединку много забитых мячей, однако, на наш взгляд, соперники сыграют довольно осторожно. Результативность леверкузенцев в последнее время заметно просела, за четыре предыдущих тура в чемпионате Германии они забили всего три мяча. Да и про статус матча забывать тоже нельзя.



Понятно, что без побед догнать «Баварию» невозможно, но с точки зрения турнирной борьбы и тех, и других вполне может устроить ничья. Едва ли кто-то из оппонентов станет раскрываться раньше времени, скорее всего нас ждёт аккуратный старт. Так что мы бы проверили ставку «второй тайм результативнее первого» за коэффициент 2.07.

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Цифры на нашей стороне. Дело в том, что дортмундцы подавляющее количество своих голов забивали во второй сорокапятиминутке. У леверкузенцев по этому показателю плюс-минус равенство, зато пропускают они чаще как раз после перерывов.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Германии «Байер» — «Боруссия» Д 19 января 2021 года

Предстоящий поединок важен для соперников с точки зрения турнирной борьбы. Обе команды по большому счету вполне устроит ничья, а потому команды могут начать осторожно. Дортмундцы после смены тренера по-прежнему отличаются нестабильностью и забивают не так много. Самое интересное ждём после перерыва, по статистике гости гораздо чаще забивают во втором тайме.



Ставка: второй тайм результативнее первого за 2.07.