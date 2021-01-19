«Питтсбург» — «Вашингтон». Прогноз: Александр Овечкин и Евгений Кузнецов ответят Малкину

Овечкин накануне забросил первую шайбу в сезоне, а вот Малкин за три матча очков не набрал.

20 января состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Питтсбург Пингвинз» — «Вашингтон Кэпиталз». Начало встречи — в 3:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они не видят фаворита: поставить на победу «Вашингтона» в основное время можно с коэффициентом 2.46, успех «Питтсбурга» идёт за 2.46.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Питтсбург» — «Вашингтон» 20 января 2021 года

Букмекеры считают, что матч НХЛ «Питтсбург» — «Вашингтон» 20 января будет результативным: тотал больше 5.5 гола идёт за 1.55, а тотал меньше 5.5 гола — за 2.45. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.45. Гол на первой минуте идёт за 9.90.

Прогноз и анализ матча НХЛ «Питтсбург Пингвинз» — «Вашингтон Кэпиталз» (20.01.2021)

Молодёжный чемпионат мира в Канаде забылся как страшный сон, а в КХЛ до плей-офф ещё далеко. К счастью, в середине января в строй вернулась НХЛ. Дату возобновления и формат обсуждали долго. Естественно, сезон получится необычным из-за коронавируса и позднего старта.

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Первая неделя подходит к концу, все провели по два-три матча и предоставили кое-какую пищу для размышлений. 20 января состоится сразу восемь игр, пять из которых стартуют в 3:00 мск. «Питтсбург Пингвинз» снова сразится с «Вашингтон Кэпиталз» на «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арене».

Предыдущая битва удалась на славу. Эмоций и напряжения хватило на всех. В первом периоде «столичные» явно смотрелись лучше, после перерыва сильно просели и закономерно упустили преимущество. Заключительная двадцатиминутка выдалась равной, но обошлась без голов. Овертайм получился не самым весёлым, а буллиты хозяева исполнили лучше (4:3 Б).

С одной стороны, «Кэпиталз» снова показали рваный и нестабильный хоккей с несколькими грубыми ошибками в обороне. В то же время в середине января это не имеет особого значения. Гораздо важнее, что набрано пять очков из шести возможных. При столь мощном и опасном дивизионе результат прекрасный.

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О качестве хоккея и стабильности нужно будет заботиться позже, а сейчас надо исправно добиваться результата. Новый тренер только приступил к работе с командой, да и некоторые хоккеисты явно находятся не в оптимальном состоянии Напрягают разве что действия Ильи Самсонова.

Российский вратарь не выручил в первом поединке с «Баффало», а с «Питтсбургом» совершил натуральный привоз. Витек Ванечек свою игру провёл выше всяких похвал и наверняка получит ещё один шанс в ближайшее время. Всё остальное — рабочие моменты, которые абсолютно нормальны для старта сезона.

У «Питтсбурга» всего два очка в трёх встречах. Во многом из-за слабой игры лидеров. Сидни Кросби хотя бы успел забросить две шайбы, пусть они и ни на что не повлияли. А вот Евгений Малкин впервые в карьере остался без очков в трёх стартовых матчах сезона. Хотя получает внушительный айстайм и почти не уходит со льда в большинстве.

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Похоже, проблем с результативностью снова не возникнет. В пяти предыдущих очных играх забивалось не менее шести голов. И если с «Баффало» «Вашингтону» пришлось проводить спаренные поединки, то теперь на восстановление имелось больше двух суток. Значит, со свежестью всё будет в порядке.

Букмекеры это прекрасно понимают, предлагая на тотал больше 5.5 шайбы скромный коэффициент 1.55. Можно взять ТБ 6 гола за 1.72. Мы же предпочтём П2 с нулевой форой за 1.93. «Пенс» и «Кэпиталз» в последние годы обмениваются победами, поддерживая баланс. У «пингвинов» лидеры совсем не впечатляют, так что Овечкин с Кузнецовым имеют все шансы закрыть обидную неудачу.

«Питтсбург» — «Вашингтон»: прогноз и ставка на матч НХЛ 20 января 2021 года

Прошлый матч выдался равным и закономерно дошёл до серии буллитов. У «Питтсбурга» совсем не впечатляют лидеры: редко напоминает о себе Кросби, Малкин вообще впервые в карьере остался без очков в трёх стартовых встречах сезона. «Пенс» и «Кэпс» в последние годы поддерживают баланс, обмениваясь победами. Вот и возьмём П2 с нулевой форой, стабильности у хозяев пока нет даже близко.

Ставка: победа «Вашингтона» с нулевой форой за 1.93.