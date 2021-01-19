«Лестер» — «Челси», «Байер» — «Боруссия» Д и другие матчи. Что смотреть 19 января

Делать ставки на спорт можно ежедневно. Вышел с каникул европейский футбол, в разгаре хоккейный сезон, ну а о киберспорте и говорить нечего – ему никакой коронавирус не помеха. Рассказываем о главных матчах 19 января.
На что ставить в футболе 19 января
В Англии сегодня играют «Лестер» и «Челси». Важный матч и для тех, и для других. «Лестер» пока держится в чемпионской гонке и может отцепить от неё команду Фрэнка Лэмпарда. Ну а «аристократам» победа нужна как воздух, чтобы не отпустить лидеров совсем далеко. Кроме того, «Вест Хэм» сыграет с «Вест Бромвичем».
В Бундеслиге «Байер» принимает «Боруссию» из Дортмунда. Команды в лидирующей группе, но отставание от «Баварии» уже 7 очков. Так что и тем, и другим нужно побеждать. Кроме того, мёнхенгладбахская «Боруссия» сыграет с «Вердером», «Герта» примет «Хоффенхайм», а «Майнц» — «Вольфсбург».
В Испании три встречи: «Вальядолид» — «Эльче», «Кадис» — «Леванте» и «Алавес» — «Севилья». Ну и как бонус – Кубок Португалии, «Спортинг» сыграет с «Порту».
На что ставить в хоккее 19 января
Большой игровой день в КХЛ! Тут сразу 11 матчей. Выделяем игры «Автомобилист» — СКА, «Металлург» — «Локомотив», «Трактор» — «Авангард» и, конечно, дерби «Спартак» — ЦСКА! Настоящее пиршество для любителей хоккея.
8 матчей в НХЛ. Тут очередная дуэль Малкин – Овечкин в противостоянии «Питтсбург» — «Вашингтон».
На что ещё ставить 19 января
В баскетбольной Лиге чемпионов «Нижний Новгород» дома сыграет с венгерским клубом «Фалько». Два матча в НБА: «Денвер» примет «Оклахому», а «Юта» — «Новый Орлеан».
В женской волейбольной Суперлиге калининградский «Локомотив» сыграет с «Уралочкой».
Ну и никто не отменял ставки на киберспорт. Букмекеры предлагают линию на несколько крупных киберспортивных турниров по Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive.
Также можно поставить на киберфутбол, киберхоккей, кибербаскетбол и кибертеннис. Каждый может найти для себя ставку по вкусу!
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