«Фулхэм» — «МЮ». Прогноз: «Ливерпуль» не дожали, зато с аутсайдером АПЛ легко справятся

20 января состоится матч 18-го тура чемпионата Англии «Фулхэм» — «Манчестер Юнайтед». Начало игры — в 23:15 мск. Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитом гостей: поставить на победу манкунианцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.55. Успех лондонцев оценён экспертами в 6.20. А ставки на ничью принимаются за 4.35.

Коэффициенты букмекеров на матч 18-го тура АПЛ «Фулхэм» — «Ман Юнайтед» 20 января 2021 года

Букмекеры считают, что матч чемпионата Англии «Фулхэм» — «Манчестер Юнайтед» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.75, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.16. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.58. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.10.

Анализ и прогноз матча 18-го тура чемпионата Англии «Фулхэм» — «МЮ» (20.01.2021)

Несмотря на то что в последнее время «Фулхэм» показывает относительно качественный футбол, букмекеры по праву отдают серьёзное преимущество «Манчестер Юнайтед». Гости показывают яркую игру, при этом их последнее поражение в АПЛ датировано аж 1 ноября.

«Лестер» — «Челси». Прогноз: 90 минут страданий Лэмпарда и Роджерса в атаке За последние три года «Лестер» и «Челси» забивали больше двух мячей лишь в одной очной встрече.

Добавляет уверенности команде из Манчестера и тот факт, что прямо сейчас они лидируют в турнирной таблице чемпионата. Безусловно, терять первое место спустя лишь один тур им не хочется. Отрыв от ближайших преследователей составляет два очка. Правда, у «Манчестер Сити» имеется игра в запасе.



В матче явно просматривается победа «МЮ» — все атакующие футболисты в строю, все они на ходу и каждый жаждет новых побед. Если говорить о более традиционных ставках, то стоит задуматься о банальной выездной победе «Юнайтед» — коэффициент 1.55 уже прилично увеличивает ваш банк.



Нельзя забывать, что позицию лидера в таблице подопечным Сульшера обеспечили отличные результаты именно в выездных матчах — по ним команда также первая в лиге (семь побед и две ничьи в девяти играх). Все остальные в гостях непременно проигрывали. Результативность мощнейшая — аж 22 гола за пределами родного стадиона, по 2,5 штуки в среднем за 90 минут.

«Алавес» — «Севилья». Прогноз: Лопетеги и Ракитич вернутся в зону Лиги чемпионов У «Алавеса» плохие результаты, смена тренера и проблемы с результативностью. Шансов нет.

С другой стороны, у «Фулхэма» дома лишь одна победа в девяти встречах и жалкие 6 голов на «Крейвен Коттедж». Впрочем, пропускают лондонцы тоже немного. 15 голов, для аутсайдера вполне нормальный показатель.



Если же вариант с чистой победой гостей кажется слишком рискованным, предлагаем обратить внимание на ставку «индивидуальный тотал «МЮ» больше 1.5 гола» по коэффициенту 1.60.



Тот факт, что за последние два матча манкунианский клуб забил лишь один мяч, смущать не должен. Всё же соперниках у них был «Ливерпуль» и «Бёрнли», который снова нашёл свой прежний рисунок игры с железной защитой (8 пропущенных в 8 домашних матчах сезона).

«Спортинг» — «Порту». Прогноз: Пепе и Фелипе Андерсон не пустят «львов» в финал «Спортинг» лидирует в чемпионате Португалии, но слабо играет с «Порту» в последние годы.

У «Фулхэма» же с защитой всё значительно хуже, а потому у шустрой группы атаки гостей должно появиться больше пространства. Вариант посмелее — П2 + тотал больше 1.5 гола, на него дают 1.86. Вероятность счёта 1:0 в пользу фаворита невысока.

Прогноз и ставки на матч АПЛ «Фулхэм» — «Манчестер Юнайтед» 20 января 2021 года

Практически все статистические исходные говорят о двух забитых мячах «Манчестер Юнайтед». Нельзя забывать, что в состав вернулся Эдинсон Кавани. Вместе с этим Уле Гуннар Сульшер заявил, что невероятному Бруну Фернандешу пока по силам отыгрывать в каждом матче АПЛ. Лишь только от этого дуэта стоит ожидать как минимум один мяч. А есть ещё и пенальти, которые «МЮ» пробивает чуть ли не расписанию.



Ставка: победа «МЮ» и тотал больше 1.5 мяча за 1.86.