«МЮ» — «Ливерпуль». Прогноз букмекеров: в Кубке Англии может случиться все, что угодно!

Встреча пройдет в Манчестере, на стадионе «Олд Траффорд». Начало матча – в 20:00 мск.

По оценке букмекеров, шансы команд в предстоящей встрече равны. Поставить на успех «Манчестер Юнайтед» можно с коэффициентом 2.60. Это примерно 36% вероятности. Точно такой же коэффициент предлагают аналитики и на успех «Ливерпуля» в основное время. На ничью по итогам 90 минут встречи можно сделать ставку с коэффициентом 3.55 (28%).

Эксперты ждут результативного поединка. На то, что в матче будет забито как минимум 3 мяча, можно сделать ставку с коэффициентом 1.80, на то, что команды сообща не доберутся до этой отметки, можно поставить за 2.00. При этом на то, то обе команды смогут забить, букмекеры предлагают коэффициент 1.65, а на то, что хотя бы одна команда не сможет отличиться, можно сделать ставку с коэффициентом 2.10.

Анализ и прогноз матча «МЮ» — «Ливерпуль» (17.01.2021)

Встреча в Кубке Англии между «МЮ» и «Ливерпулем» — римейк противостояния 19-го тура АПЛ, которое прошло на «Энфилде» и завершилось нулевой ничьей. Команда Юргена Клоппа имела огромное преимущество во владении мячом (66% на 34%), нанесла вдвое больше ударов (17 против 8), но даже реже попадала в створ, нежели соперники (3 против 4). В результате нулевая ничья, которая оказалась на руку главному конкуренту этих команд – «Манчестер Сити». «Юнайтед» пока во главе турнирной таблицы, набрав 38 очков, но по потерянным уже уступает «горожанам» на один балл. Что до «Ливерпуля», то команда Клоппа идет четвертой, в трех очках от «МЮ».

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И вот теперь встреча в Кубке Англии. Это матч 4-го раунда или, говоря общепринятым спортивным языком, 1/16 финала. Можно сказать, командам не повезло с жеребьевкой: большинству клубов АПЛ на этой стадии выпали представители низших дивизионов. Кстати, свел их в одну пару Питер Крауч, экс-форвард сборной Англии даже извинился за такой жребий.

Нужно отметить, что обе команды находятся в довольно плотном графике. Так, у «Манчестера» 20 января встреча против «Фулхэма», а 27 января команда Уле-Гуннара Сульшера встретится с «Шеффилд Юнайтед». Что касается мерсисайдцев, то у них будет еще на сутки меньше для восстановления. 21 января «Ливерпуль» сыграет с «Бернли», а затем, 28 числа, Юргена Клоппа ждет выездная встреча против «Тоттенхэма».



Конечно, эта встреча не будет рядовой для соперников, но кое-какие изменения в составах мы вправе ждать. Особенно это касается «Ливерпуля», от которого все ждут чемпионства. Для «МЮ» чемпионат тоже в приоритете, но, думается, отношение к Кубку у Сульшера и компании будет чуть более серьезным.

На что ставить в такой игре? Ставки на исход здесь напоминают настоящую лотерею: никто не знает, в каких составах выйдут команды на поле «Олд Траффорда». Поэтому стоит рассмотреть другие варианты.

Например, поставить на голы. Да, последняя встреча команд завершилась нулевой ничьей, да и большинство последних встреч было низовыми. Однако встречи Кубка, с поправкой на то, что оба тренера могут дать передышку ряду основных футболистов, могут привести к тому, что и голевых моментов, и, собственно, голов будет больше. Поставить на ТБ 2.5 гола можно с коэффициентом 1.80.

Можно ставить и на то, что обе забьют. У того же «Ливерпуля» большие проблемы в обороне из-за травм, вполне возможно, на кубковую встречу Клопп выставит еще более экспериментальное сочетание. Ну а атака мерсисайдцев всегда может забить хотя бы один гол. Сделать ставку на то, что отличатся обе команды, можно за 1.65.

Что касается результативности таймов, то букмекеры считают, что все решится после перерыва. Поставить на то, что 2-й тайм будет результативнее, можно за 2.05. А вот на то, что более голевым будет первый игровой отрезок или на то, что оба тайма по голам будут равны, можно поставить за 3.15.

Если рассматривать ставки на точный счет, то здесь самый популярный вариант классический – ничья 1:1. Поставить на этот исход можно с коэффициентом 6.50. А вот на минимальные победы или виктории со счетом 2:1 что «Ливерпуля», что «МЮ» коэффициенты одинаковые – по 10.00.

А как вы думаете, чем завершится встреча Кубка Англии «МЮ» — «Ливерпуль»? Оставляйте свои варианты в комментариях!