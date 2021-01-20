И не футболом единым. Болеем за наших на чемпионате мира по гандболу!

«Ювентус» — «Наполи», Миранчук против «Удинезе» и другие матчи. Что смотреть 20 января

Делать ставки на спорт можно ежедневно. Вышел с каникул европейский футбол, в разгаре хоккейный сезон, ну а о киберспорте нечего говорить – ему никакой коронавирус не помеха. Рассказываем о главных матчах 20 января.

На что ставить в футболе 20 января

Главный матч дня – встреча за Суперкубок Италии между «Ювентусом» и «Наполи». Над Андреа Пирло сгущаются тучи, поэтому выиграть трофей нужно обязательно. Но его партнёр по золотой сборной Италии Дженнаро Гаттузо явно против.

Два матча в английской Премьер-лиге. «МЮ» на выезде сыграет с «Фулхэмом», а «Манчестер Сити» примет «Астон Виллу». Кроме того, должны были играть «Лидс» и «Саутгемптон», но эту встречу перенесли.

«Лестер» — «Челси». Прогноз: 90 минут страданий Лэмпарда и Роджерса в атаке За последние три года «Лестер» и «Челси» забивали больше двух мячей лишь в одной очной встрече.

В Серии А ждём, что Гасперини даст шанс Алексею Миранчуку: «Аталанта» на выезде сыграет с «Удинезе». В Германии «Бавария» гостит у «Аугсбурга», а преследующий ее «РБ Лейпциг» примет «Унион». Три матча в Испании: «Хетафе» — «Уэска», «Бетис» — «Сельта» и «Вильярреал» — «Гранада». В Кубке Испании «Реал» сыграет со скромным «Алькояно». Ну и во Франции «Марсель» сыграет с «Лансом».

На что ставить в хоккее 20 января

В КХЛ сегодня день отдыха, зато можно ставить на НХЛ, тут в ночь на четверг 5 матчей. «Торонто» примет «Эдмонтон», «Сент-Луис» — «Сан Хосе», а «Анахайм» — «Миннесоту» с Кириллом Капризовым.

Ждём очередной солидный матч от защитника «Монреаля» Александра Романова, «Канадиенс» сыграют с «Ванкувером». Ну и ещё можно последить за разборками «Вегаса» и «Аризоны».

На что ещё ставить 20 января

На чемпионате мира по гандболу во втором групповом этапе стартует сборная России или, по-официальному, команда ФГР. Дружина Велимира Петковича сыграет против хозяев турнира – команды Египта.

В баскетбольном Кубке Европы «Уникс» примет «Гран Канарию», а «Локомотив-Кубань» на выезде сыграет с «Тренто». Ну и 10 матчей в НБА, если не вмешается эпидемия коронавируса, переносы возможны.

В женской волейбольной Суперлиге калининградский «Локомотив» вновь сыграет с «Уралочкой», второй матч этих команд в регулярном чемпионате.

Ну и никто не отменял ставки на киберспорт. Букмекеры предлагают линию на несколько крупных киберспортивных турниров по Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive.

Также можно поставить на киберфутбол, киберхоккей, кибербаскетбол и кибертеннис. Каждый может найти для себя ставку по вкусу!