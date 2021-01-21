«Айлендерс» — «Нью-Джерси». Прогноз: Варламов — стена, Гусев и Шарангович не справятся

22 января состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс» — «Нью-Джерси Дэвилз». Начало встречи — в 3:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Айлендерс» в основное время можно с коэффициентом 2.04, успех «Нью-Джерси» идёт за 3.40.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Айлендерс» — «Нью-Джерси» 22 января 2021 года

Букмекеры считают, что матч НХЛ «Айлендерс» — «Нью-Джерси» 22 января не будет результативным: тотал больше 5.5 гола идёт за 2.06, а тотал меньше 5.5 гола — за 1.80. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.30. Гол на первой минуте идёт за 11.50.

Прогноз и анализ матча НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс» — «Нью-Джерси Дэвилз» (21.01.2021)

Молодёжный чемпионат мира в Канаде забылся как страшный сон, а в КХЛ до плей-офф ещё далеко. К счастью, в середине января в строй вернулась НХЛ. Дату возобновления и формат обсуждали долго. Естественно, сезон получится необычным из-за коронавируса и позднего старта.

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Первая неделя подошла к концу, кое-какие выводы потихоньку можно делать. На 22 января запланированы сразу семь игр, пять из них стартуют в 3:00 мск. «Нью-Йорк Айлендерс» встретится с «Нью-Джерси Дэвилз» в «Барклейс-центре». Соперники провели по три поединка: две победы, одно поражение.

«Дьяволы» — один из самых приятных сюрпризов первой недели. Ни разу не проиграли в основное время, а за три часа пропустили всего шесть шайб. Обменялись выигрышами с «Бостоном» за пределами основного времени (2:3 Б и 2:1 ОТ), а накануне разобрались с «Рейнджерс» (4:3).

По Джеку Хьюзу всё понятно — первый номер драфта НХЛ-2019 оправдывает ожидания, настреляв шесть очков за три встречи. А вот результативность Майлза Вуда удивляет — тот пока ни разу не уходил со льда без заброшенных шайб. Плюс продолжает тащить Макензи Блэквуд. Скажем, с «синерубашечниками» совершил 47 сейвов с 50 бросков.

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Собственно, без геройств вратаря «Нью-Джерси» набрал бы не пять, а два-три очка. Во всех трёх случаях соперники смотрелись как минимум не хуже. Достаточно сказать, что в среднем по их воротам наносят 38,3 броска. С отрывом худший показатель в НХЛ. А в созидании многое завязано на Хьюзе. Впереди суровая проверка.

«Айлендерс» славятся надёжной обороной. Обе победы одержали всухую — 4:0 с «Рейнджерс» и 1:0 с «Бостоном». Между ними затесались жуткие 0:5 от всё тех же «Рейнджерс», но там на разминке травму получил Семён Варламов. Илья Сорокин не получил должной поддержки от партнёров и не выручал.

Пока расклад следующий: Варламов отыграл на ноль обе встречи. С двух шат-аутов кряду сезон в НХЛ никто не начинал аж шесть лет. Разумеется, команда сделает всё возможное, чтобы продлить сухую серию российского голкипера. Потому атаку «Дэвилз» ждут проблемы, а зависимость от пары-тройки исполнителей только добавит сложности.

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На ИТМ 2.5 гола «Нью-Джерси» дают нестыдный коэффициент 1.71, а на ИТМ 2 гола «Дэвилз» коэффициент и вовсе составляет 2.28. Тут надо бы добавить, что лишь в одной из четырёх предыдущих очных встреч «дьяволы» забрасывали больше двух шайб. И в воротах «островитян» тогда находился Томас Грайсс.

Альтернатива — 1Х + тотал меньше 6.5 шайбы за 1.90. Состав у «Нью-Йорка» никак не хуже, а спецбригады явно эффективнее. Плюс свой лёд и приятная история противостояния — пять побед в шести последних случаях. Для набора очков должно хватить.

«Айлендерс» — «Нью-Джерси»: прогноз и ставка на матч НХЛ 22 января 2021 года

Семён Варламов начал сезон с двух шат-аутов, в НХЛ такого не случалось шесть лет. Команда наверняка сделает всё возможное, чтобы сухая серия российского голкипера продолжилась. Благо что атака «Нью-Джерси» сильно зависит от пары-тройки человек. К тому же у «Айлендерс» пять побед в шести последних очных встречах. То есть оппонент удобный.

Ставка: ИТМ 2.5 гола «Нью-Джерси» за 1.71.