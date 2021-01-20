«Валенсия» — «Осасуна». Прогноз: Денис Черышев и Хави Грасия продолжат подъём в Ла Лиге

21 января состоится матч 19-го тура чемпионата Испании «Валенсия» — «Осасуна». Начало игры — в 21:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Валенсии» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.17. Успех «Осасуны» оценён экспертами в 3.66. А ставки на ничью принимаются за 3.28.

Букмекерские коэффициенты на матч Примеры «Валенсия» — «Осасуна» 21 января 2021 года

Букмекеры считают, что матч чемпионата Испании «Валенсия» — «Осасуна» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.18, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.76. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.28. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.48.

Анализ и прогноз матча 19-го тура чемпионата Испании «Валенсия» — «Осасуна» (21.01.2021)

Январь 2021 года в самом разгаре, топовые европейские чемпионаты подобрались ко второму кругу сезона. В Испании после Кубка Короля возвращаются к Примере. Программу 19-го тура завершат два поединка 21 января. В самом раннем из них «Валенсия» примет «Осасуну», начало — в 21:00 мск.

«Анахайм» — «Миннесота». Прогноз: Кирилл Капризов снова поставит Америку на уши Новичок «Миннесоты» признан игроком недели в НХЛ. Теперь надо поквитаться с «Анахаймом».

«Летучие мыши» наконец-то выбрались из ямы, серия из восьми матчей без побед в Ла Лиге прервалась. В предыдущем туре на выезде обыграли скромный «Вальядолид» (1:0). Денис Черышев отбегал практически от звонка до звонка, но результативными действиями на этот раз не отметился.



Впрочем, эта победа не первая для команды Хави Гарсии в 2021 году. До этого оранжевые успели выбить из второго раунда Кубка Испании скромный «Еклано» (4:1), а в предыдущем матче одолели в 1/16 финала турнира представителя Сегунды «Алькоркон» (2:0). При этом главный тренер перетасовал состав и дал отдохнуть лидерам.



Дела вроде бы пошли в гору. В Кубке страны вышли в 1/8 финала, а в турнирной таблице Примеры «Валенсия» поднялась на 14-ю строчку. Сейчас у команды 19 баллов в активе, но положение по-прежнему неутешительное. До зоны еврокубков не хватает 11 пунктов, а отрыв от зоны вылета составляет всего два очка.

«Ак Барс» — «Локомотив». Прогноз: казанцы помогут «Динамо» в борьбе за третье место Запада Ярославцы потерпели два разгромных поражения подряд с общим счётом 1:8.

«Осасуна» сейчас находится как раз в зоне вылета, за 18 сыгранных матчей удалось набрать лишь 15 баллов. Шансов выкарабкаться достаточно, даже дистанция до «Валенсии» небольшая — всего четыре очка. Однако с такой формой сделать это быстро будет проблематично.



Красные тоже вышли в 1/8 финала Кубка Короля, обыграв «Эспаньол» (2:0) в прошлом матче. Стоит отметить и недавнюю домашнюю нулевую с мадридским «Реалом» в чемпионате Испании. Тогда действующий чемпион нанёс всего девять ударов за всю игру, а в створ пришёлся лишь один. Хотя, конечно, нужно делать поправку на погодные условия и качество поля.



Однако с выездами у подопечных Хагобы Аррасате есть проблемы. За шесть последних выездов в испанской Примере команда из Памплоны набрала лишь два очка, потерпев четыре поражения. При этом достать мяч из сетки своих ворот пришлось 13 раз.

«Трактор» — «Салават Юлаев». Прогноз: Хартикайнен и Кравцов устроят триллер в Челябинске Уфимцы выиграли 9 из 12 последних матчей, а вот «Трактор» не может выбраться из ямы.

Оборона «Осасуны» оставляет желать лучшего, на данный момент в первенстве больше пропустили лишь четыре клуба. «Валенсия» же при всех трудностях регулярно забивает. 25 голов в 18 матчах – довольно неплохой показатель для чемпионата Испании. При этом валенсийцы находятся на подъёме.



Так что мы бы рискнули и проверили лобовую победу хозяев за уверенный коэффициент 2.17. Статистика личных встреч на нашей стороне. Любопытно, что оранжевые на своём поле обыгрывали «Осасуну» в 10 из 11 предыдущих очных противостояний.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Испании «Валенсия» — «Осасуна» 21 января 2021 года

«Валенсия» находится на подъёме, одержала три победы в трёх последних матчах во всех турнирах. На наш взгляд, команда Дениса Черышева сможет добиться успеха и в игре с «Осасуной». Красные скромно проводят выезды в текущем сезоне, да и статистика личных встреч на нашей стороне. В 11 предыдущих домашних матчах «летучие мыши» оказались сильнее 10 раз.



Ставка: победа «Валенсии» за 2.19.