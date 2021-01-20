«Валенсия» — «Осасуна». Прогноз: Денис Черышев и Хави Грасия продолжат подъём в Ла Лиге

21 января состоится матч 19-го тура чемпионата Испании «Валенсия» — «Осасуна». Начало игры — в 21:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Валенсии» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.17. Успех «Осасуны» оценён экспертами в 3.66. А ставки на ничью принимаются за 3.28.
Букмекерские коэффициенты на матч Примеры «Валенсия» — «Осасуна» 21 января 2021 года
Букмекеры считают, что матч чемпионата Испании «Валенсия» — «Осасуна» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.18, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.76. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.28. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.48.
Анализ и прогноз матча 19-го тура чемпионата Испании «Валенсия» — «Осасуна» (21.01.2021)
Январь 2021 года в самом разгаре, топовые европейские чемпионаты подобрались ко второму кругу сезона. В Испании после Кубка Короля возвращаются к Примере. Программу 19-го тура завершат два поединка 21 января. В самом раннем из них «Валенсия» примет «Осасуну», начало — в 21:00 мск.
«Летучие мыши» наконец-то выбрались из ямы, серия из восьми матчей без побед в Ла Лиге прервалась. В предыдущем туре на выезде обыграли скромный «Вальядолид» (1:0). Денис Черышев отбегал практически от звонка до звонка, но результативными действиями на этот раз не отметился.
Впрочем, эта победа не первая для команды Хави Гарсии в 2021 году. До этого оранжевые успели выбить из второго раунда Кубка Испании скромный «Еклано» (4:1), а в предыдущем матче одолели в 1/16 финала турнира представителя Сегунды «Алькоркон» (2:0). При этом главный тренер перетасовал состав и дал отдохнуть лидерам.
Дела вроде бы пошли в гору. В Кубке страны вышли в 1/8 финала, а в турнирной таблице Примеры «Валенсия» поднялась на 14-ю строчку. Сейчас у команды 19 баллов в активе, но положение по-прежнему неутешительное. До зоны еврокубков не хватает 11 пунктов, а отрыв от зоны вылета составляет всего два очка.
«Осасуна» сейчас находится как раз в зоне вылета, за 18 сыгранных матчей удалось набрать лишь 15 баллов. Шансов выкарабкаться достаточно, даже дистанция до «Валенсии» небольшая — всего четыре очка. Однако с такой формой сделать это быстро будет проблематично.
Красные тоже вышли в 1/8 финала Кубка Короля, обыграв «Эспаньол» (2:0) в прошлом матче. Стоит отметить и недавнюю домашнюю нулевую с мадридским «Реалом» в чемпионате Испании. Тогда действующий чемпион нанёс всего девять ударов за всю игру, а в створ пришёлся лишь один. Хотя, конечно, нужно делать поправку на погодные условия и качество поля.
Однако с выездами у подопечных Хагобы Аррасате есть проблемы. За шесть последних выездов в испанской Примере команда из Памплоны набрала лишь два очка, потерпев четыре поражения. При этом достать мяч из сетки своих ворот пришлось 13 раз.
Оборона «Осасуны» оставляет желать лучшего, на данный момент в первенстве больше пропустили лишь четыре клуба. «Валенсия» же при всех трудностях регулярно забивает. 25 голов в 18 матчах – довольно неплохой показатель для чемпионата Испании. При этом валенсийцы находятся на подъёме.
Так что мы бы рискнули и проверили лобовую победу хозяев за уверенный коэффициент 2.17. Статистика личных встреч на нашей стороне. Любопытно, что оранжевые на своём поле обыгрывали «Осасуну» в 10 из 11 предыдущих очных противостояний.
Прогноз и ставки на матч чемпионата Испании «Валенсия» — «Осасуна» 21 января 2021 года
«Валенсия» находится на подъёме, одержала три победы в трёх последних матчах во всех турнирах. На наш взгляд, команда Дениса Черышева сможет добиться успеха и в игре с «Осасуной». Красные скромно проводят выезды в текущем сезоне, да и статистика личных встреч на нашей стороне. В 11 предыдущих домашних матчах «летучие мыши» оказались сильнее 10 раз.
Ставка: победа «Валенсии» за 2.19.
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